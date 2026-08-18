सितंबर से हर घर पहुंचेगी गैस, सरकार ने बनाया प्लान, बुकिंग का झंझट होगा खत्म

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom पीएनजी से 24 घंटे गैस मिलेगी, सिलेंडर से मुक्ति।

New PNG Gas Connection: देश के ज्यादातर घरों में घरेलू एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसके साथ ही कई शहरों में अब PNG यानी पाइप्ड नेचुरल गैस की सुविधा भी पहुंच चुकी है. अब जिन इलाकों में पीएनजी गैस कनेक्शन पहुंच गया है, वहां पर अब लोगों को हर महीने सिलेंडर बुक नहीं करना पड़ता और साथ ही पाइपलाइन के जरिए घर तक गैस की सप्लाई मिलती रहती है. ऐसे में अब सरकार भी देश में पीएनजी गैस के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही है, इसके इस्तेमाल को बढ़ाने के लिए सरकार एक नए राष्ट्रव्यापी अभियान की तैयारी कर रही है.

सरकार का क्या है प्लान?

दरअसल, सरकार घरों में पीएनजी गैस नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए अभियान शुरू कर रही है, जिसका मकसद है कि जिन इलाकों में पीएनजी गैस नेटवर्क पहले से ही मौजूद है, वहां के लोग इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं.

सितंबर से हर घर पहुंचेगी गैस

बता दें कि PNG Drive 3.0 के नाम से शुरू किए जा रहे अभियान को सितंबर 2026 में लॉन्च किए जाने की उम्मीद की जा रही है. इस बार सरकार का मकसद हर संभव घर तक पीएनजी गैस कनेक्शन को पहुंचाना है, ताकि ज्यादा लोग इसका इस्तेमाल करें. इस अभियान के जरिए खासकर उन घरों तक कनेक्शन पहुंचाया जाएगा, जिस इलाके में पीएनजी कनेक्शन मौजूद है, लेकिन अभी तक वहां के लोगों ने अपने घरों में पीएनजी गैस का कनेक्शन नहीं लिया है.

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जानिए PNG के बड़े फायदे

इसका सबसे बड़ा फायदा है कि आपको हर महीने सिलेंडर बुक कराने की जरूरत नहीं होती है.

इसमें गैस पाइपलाइन के जरिए सीधे आपके घर तक पहुंचती है.

साथ ही लोगों को 24 घंटे गैस की सुविधा मिलती है.

इसके अलावा सिलेंडर उवाना या फिर स्टोर करने का कोई झंझट नहीं होता है.

सिलेंडर रखने के लिए घर में अलग से कोई जगह की जरूरत नहीं होती है.

साथ ही आप जितना इस्तेमाल करेंगे, उतना ही बिल आएगा.

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