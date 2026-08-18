Explainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीसितंबर से हर घर पहुंचेगी गैस, सरकार ने बनाया प्लान, बुकिंग का झंझट होगा खत्म

सितंबर से हर घर पहुंचेगी गैस, सरकार ने बनाया प्लान, बुकिंग का झंझट होगा खत्म

PNG Drive 3.0: सरकार सितंबर 2026 में PNG Drive 3.0 शुरू करने की तैयारी कर रही है, जिसका उद्देश्य मौजूद पीएनजी नेटवर्क वाले इलाकों में ज्यादा घरों को PNG कनेक्शन देना है.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 18 Aug 2026 10:26 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • पीएनजी से 24 घंटे गैस मिलेगी, सिलेंडर से मुक्ति।

New PNG Gas Connection: देश के ज्यादातर घरों में घरेलू एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसके साथ ही कई शहरों में अब PNG यानी पाइप्ड नेचुरल गैस की सुविधा भी पहुंच चुकी है. अब जिन इलाकों में पीएनजी गैस कनेक्शन पहुंच गया है, वहां पर अब लोगों को हर महीने सिलेंडर बुक नहीं करना पड़ता और साथ ही पाइपलाइन के जरिए घर तक गैस की सप्लाई मिलती रहती है. ऐसे में अब सरकार भी देश में पीएनजी गैस के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही है, इसके इस्तेमाल को बढ़ाने के लिए सरकार एक नए राष्ट्रव्यापी अभियान की तैयारी कर रही है.

सरकार का क्या है प्लान?

दरअसल, सरकार घरों में पीएनजी गैस नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए अभियान शुरू कर रही है, जिसका मकसद है कि जिन इलाकों में पीएनजी गैस नेटवर्क पहले से ही मौजूद है, वहां के लोग इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं.

सितंबर से हर घर पहुंचेगी गैस

बता दें कि PNG Drive 3.0 के नाम से शुरू किए जा रहे अभियान को सितंबर 2026 में लॉन्च किए जाने की उम्मीद की जा रही है. इस बार सरकार का मकसद हर संभव घर तक पीएनजी गैस कनेक्शन को पहुंचाना है, ताकि ज्यादा लोग इसका इस्तेमाल करें. इस अभियान के जरिए खासकर उन घरों तक कनेक्शन पहुंचाया जाएगा, जिस इलाके में पीएनजी कनेक्शन मौजूद है, लेकिन अभी तक वहां के लोगों ने अपने घरों में पीएनजी गैस का कनेक्शन नहीं लिया है. 

अमृत उद्यान में मुफ्त एंट्री, राष्ट्रपति भवन के दीदार से पहले जानें बुकिंग के नियम

जानिए PNG के बड़े फायदे

  • इसका सबसे बड़ा फायदा है कि आपको हर महीने सिलेंडर बुक कराने की जरूरत नहीं होती है.
  • इसमें गैस पाइपलाइन के जरिए सीधे आपके घर तक पहुंचती है.
  • साथ ही लोगों को 24  घंटे गैस की सुविधा मिलती है.
  • इसके अलावा सिलेंडर उवाना या फिर स्टोर करने का कोई झंझट नहीं होता है.
  • सिलेंडर रखने के लिए घर में अलग से कोई जगह की जरूरत नहीं होती है.
  • साथ ही आप जितना इस्तेमाल करेंगे, उतना ही बिल आएगा.

1 सितंबर से बदलेंगे नियम, दिल्ली की बसों में फ्री सफर के लिए अब ये काम जरूरी

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
Read More
Published at : 18 Aug 2026 10:26 AM (IST)
Tags :
Utility News PNG Connection PNG Drive 3.0
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
सितंबर से हर घर पहुंचेगी गैस, सरकार ने बनाया प्लान, बुकिंग का झंझट होगा खत्म
सितंबर से हर घर पहुंचेगी गैस, सरकार ने बनाया प्लान, बुकिंग का झंझट होगा खत्म
यूटिलिटी
अमृत उद्यान में मुफ्त एंट्री, राष्ट्रपति भवन के दीदार से पहले जानें बुकिंग के नियम
अमृत उद्यान में मुफ्त एंट्री, राष्ट्रपति भवन के दीदार से पहले जानें बुकिंग के नियम
यूटिलिटी
1 सितंबर से बदलेंगे नियम, दिल्ली की बसों में फ्री सफर के लिए अब ये काम जरूरी
1 सितंबर से बदलेंगे नियम, दिल्ली की बसों में फ्री सफर के लिए अब ये काम जरूरी
यूटिलिटी
SIP Tips: सालाना SIP चुन रहे हैं, तो पहले इन बातों का रखें ध्यान, कहीं बिगड़ न जाए गणित
सालाना SIP चुन रहे हैं, तो पहले इन बातों का रखें ध्यान, कहीं बिगड़ न जाए गणित
Advertisement

वीडियोज

Prashant Kishor Oath Ceremony: प्रशांत किशोर ने ली शपथ! विधायक बनते ही किए 4 बड़े ऐलान |ABPLIVE
ChatGPT Viral Video: AI का कमाल! भीड़ में खोई चप्पल, ChatGPT ने ऐसे ढूंढ निकाली, वीडियो चौंका देगा!
Himanshi Khurana का बड़ा खुलासा, Asim Riaz संग रिश्ते में लगा था भगवान को धोखा देने का डर
Lalit Modi ने ठुकराई Bigg Boss 20 में एंट्री की खबर, Salman Khan के शो पर दिया बड़ा बयान
Shah Rukh Khan, Ajay Devgn और Tiger Shroff को Vimal Elaichi Ad पर Maharashtra FDA का नोटिस
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सूर्यकांत TISS के कार्यक्रम में नहीं होंगे चीफ गेस्ट, अंत में बदला फैसला
सूर्यकांत TISS के कार्यक्रम में नहीं होंगे चीफ गेस्ट, अंत में बदला फैसला
बिहार
बिहार में कई IAS अधिकारियों के तबादले, पटना कमिश्नर का भी ट्रांसफर
बिहार में कई IAS अधिकारियों के तबादले, पटना कमिश्नर का भी ट्रांसफर
बॉलीवुड
सोनाक्षी सिन्हा पॉलिटिक्स करेंगी जॉइन? पिता शत्रुघ्न सिन्हा ने किया खुलासा
सोनाक्षी सिन्हा पॉलिटिक्स करेंगी जॉइन? पिता शत्रुघ्न सिन्हा ने किया खुलासा
स्पोर्ट्स
सचिन तेंदुलकर के नाम टेस्ट क्रिकेट का ये 'वर्ल्ड रिकॉर्ड', 100 साल तक भी कोई नहीं तोड़ पाएगा!
सचिन तेंदुलकर के नाम टेस्ट क्रिकेट का ये 'वर्ल्ड रिकॉर्ड', 100 साल तक भी कोई नहीं तोड़ पाएगा!
इंडिया
BJP की नई टीम में छह साल बाद राम माधव की वापसी, क्यों मिला मौका?
BJP की नई टीम में छह साल बाद राम माधव की वापसी, क्यों मिला मौका?
विश्व
डोनाल्ड ट्रंप की घट गई लोकप्रियता? सामने आया बड़ा कारण
डोनाल्ड ट्रंप की घट गई लोकप्रियता? सामने आया बड़ा कारण
ट्रेंडिंग
Viral Engineer Story: Adobe से छूटी नौकरी तो अब स्कूल बस चला रहा ये इंजीनियर, नहीं मानी हार
Adobe से छूटी नौकरी तो अब स्कूल बस चला रहा ये इंजीनियर, नहीं मानी हार
ऑटो
नई Kwid खरीदने का प्लान? पहले जानें EMI का पूरा हिसाब
नई Kwid खरीदने का प्लान? पहले जानें EMI का पूरा हिसाब
ABP NEWS
कुछ लोगों की गलतियों के लिए हमें सज़ा क्यों मिलनी चाहिए?
कुछ लोगों की गलतियों के लिए हमें सज़ा क्यों मिलनी चाहिए?
ABP NEWS
सोरेन सरकार के झुकने के बाद देवेंद्र महतो की पहली प्रतिक्रिया।
सोरेन सरकार के झुकने के बाद देवेंद्र महतो की पहली प्रतिक्रिया।
ABP NEWS
क्या प्रशांत किशोर के शपथ ग्रहण में कोई गलती हुई थी?
क्या प्रशांत किशोर के शपथ ग्रहण में कोई गलती हुई थी?
ABP NEWS
सोरेन सरकार ने JSSC-CGL परीक्षा रद्द की, उम्मीदवार नाराज़।
सोरेन सरकार ने JSSC-CGL परीक्षा रद्द की, उम्मीदवार नाराज़।
ENT LIVE
Lalit Modi ने Bigg Boss 20 में एंट्री की खबरों को बताया Fake News, Legal Notice भी भेजा
Lalit Modi ने Bigg Boss 20 में एंट्री की खबरों को बताया Fake News, Legal Notice भी भेजा
Embed widget