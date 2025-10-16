Train Cancelled: देशभर में हर दिन लाखों लोग ट्रेन से यात्रा करते हैं. ट्रेन का सफर सुविधायुक्त होता है इसलिए लोग कहीं जाने के लिए ट्रेन को चुनते हैं. लेकिन कई बार ट्रैक रिपेयर, या खराब मौसम या किसी वजह से कुछ ट्रेनें अस्थायी तौर पर कैंसिल करनी पड़ती हैं. जिसका असर बहुत से यात्रियों पड़ता है. हाल ही में उत्तर मध्य रेलवे ने आने वाले दिनों में कई ट्रेनों को कैंसिल करने का फैसला लिया है.

जिन यात्रियों ने इन रूट पर टिकट बुक की है. उन्हें अपनी यात्रा से पहले ट्रेन का स्टेटस जरूर चेक करना चाहिए. रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए कैंसिल, डायवर्ट और रीशेड्यूल की गई ट्रेनों की अपडेटेड लिस्ट जारी की है. जिससे लोग समय रहते अपनी यात्रा दोबारा प्लान कर सकें या दूसरे ऑप्शन मिल सकें. पढ़ें पूरी खबर.

इन राज्यों की ट्रेनें कैंसिल की गईं

अगर आप अक्सर ट्रेन से सफर करते हैं और आने वाले महीनों में कहीं जाने की सोच रहे हैं. तो यह खबर आपके लिए जरूरी है. उत्तर मध्य रेलवे ने 8 ट्रेनों को करीब 3 महीने तक कैंसिल करने का फैसला किया है. सर्दियों में कोहरे और सुरक्षा कारणों को देखते हुए हर साल की तरह इस बार भी यह कदम उठाया गया है. यह ट्रेनें 1 दिसंबर से 3 मार्च तक नहीं चलेंगी.

इसका असर उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के यात्रियों पर पड़ेगा. रेलवे ने सभी यात्रियों को सलाह दी है कि यात्रा पर निकलने से पहले रेलवे की वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर अपनी ट्रेन का स्टेटस जरूर देख लें, ताकि सफर के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो.

इन ट्रेनों को किया गया कैंसिल

ट्रेन नंबर 12210 काठगोदाम से कानपुर सेंट्रल तक चलाई जाने वाली ये ट्रेन 8 दिसंबर से लेकर 23 फरवरी तक कैंसिल.

ट्रेन नंबर 12209 कानपुर सेंट्रल से काठगोदाम तक चलाई जाने वाली ये ट्रेन 9 दिसंबर से लेकर 24 फरवरी तक कैंसिल.

ट्रेन नंबर 12873 हटिया से आनंद विहार तक चलाई जाने वाली ये ट्रेन 1 दिसंबर से 26 फरवरी फरवरी तक कैंसिल.

ट्रेन नंबर 12874 आनंद विहार से हटिया तक चलाई जाने वाली ये ट्रेन 2 दिसंबर से 27 फरवरी तक कैंसिल कैंसिल.

ट्रेन नंबर 22857 सांतरागाछी से आनंद विहार तक चलाई जाने वाली ये ट्रेन 1 दिसंबर से 2 मार्च तक कैंसिल.

ट्रेन नंबर 22858 आनंद विहार से सांतरागाछी तक चलाई जाने वाली ये ट्रेन 2 दिसंबर से 3 मार्च तक कैंसिल.

ट्रेन नंबर-12595 गोरखपुर से आनंद विहार तक चलाई जाने वाली ये ट्रेन 1 दिसंबर से 12 फरवरी तक कैंसिल.

ट्रेन नंबर 12596 आनंद विहार से गोरखपुर तक चलाई जाने वाली ये ट्रेन 2 दिसंबर से 13 फरवरी तक कैंसिल.

