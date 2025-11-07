21 नवंबर तक कैंसिल की गईं इस रूट की ट्रेनें, कर लिया है टिकट बुक तो चेक कर लें लिस्ट

Train Cancelled: हर दिन देशभर में हजारों ट्रेनें अलग-अलग शहरों के बीच चलती हैं और लाखों लोग इन्हीं पर अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए निर्भर रहते हैं. लेकिन जब रेलवे ट्रैक या स्टेशन पर रखरखाव का काम शुरू होता है, तो ट्रेनों का संचालन प्रभावित हो जाता है. दक्षिण पूर्व रेलवे के यात्रियों के साथ भी अब ऐसा ही होने वाला है.

शालीमार स्टेशन यार्ड के रिमॉडलिंग का काम शुरू किया गया है, जिसके चलते कई ट्रेनों को अस्थायी रूप से कैंसिल किया गया है. यह असर 21 नवंबर तक जारी रहेगा. कुछ ट्रेनों का रूट भी बदला गया है. अगर आपने इन तारीखों में टिकट बुक किया है. तो ट्रेन कैंसिल या डायवर्ट है या नहीं. यह चेक कर लेना जरूरी है. जिससे सफर के दिन किसी तरह की परेशानी से बचा जा सके.

21 नवंबर तक यह ट्रेनें कैंसिल

रेलवे की ओर से बताया गया है कि 8 नवंबर से 21 नवंबर तक शालीमार स्टेशन यार्ड में रिमॉडलिंग का काम चलेगा. इस दौरान दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर डिवीजन से गुजरने वाली कई लंबी दूरी की ट्रेनों का संचालन बंद रहेगा. इन तारीखों में कुल 10 एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन रोक दिया गया है. रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा पर निकलने से पहले IRCTC वेबसाइट या रेलवे पूछताछ नंबर पर अपनी ट्रेन की अपडेट जरूर चेक कर लें. जिससे किसी तरह की परेशानी से बचा जा सके.

कैंसिल ट्रेनों की जानकारी

ट्रेन नंबर 18030 शालीमार - मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस कुर्ला एक्सप्रेस 13 से 21 नवंबर तक के लिए कैंसिल.

ट्रेन नंबर 22830 शालीमार - भुज सुपरफास्ट एक्सप्रेस 08 और 15 नवंबर को कैंसिल.

ट्रेन नंबर 22829 भुज - शालीमार सुपरफास्ट एक्सप्रेस 11 और 18 नवंबर को कैंसिल.

ट्रेन नंबर 15022 गोरखपुर - शालीमार साप्ताहिक एक्सप्रेस 10 और 17 नवंबर को कैंसिल.

ट्रेन नंबर 15021 शालीमार - गोरखपुर साप्ताहिक एक्सप्रेस 11 और 18 नवंबर को कैंसिल.

ट्रेन नंबर 18029 मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस - शालीमार कुर्ला एक्सप्रेस 11 से 19 नवंबर तक कैंसिल.

ट्रेन नंबर 12151 मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस - शालीमार समरसता एक्सप्रेस 12, 13 और 19 नवंबर को कैंसिल.

ट्रेन नंबर 12152 शालीमार - मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस समरसता एक्सप्रेस 14, 15 और 21 नवंबर को कैंसिल.

ट्रेन नंबर 20971 उदयपुर सिटी - शालीमार सुपरफास्ट एक्सप्रेस 15 नवंबर को कैंसिल.

ट्रेन नंबर 20972 शालीमार - उदयपुर सिटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस 16 नवंबर को कैंसिल.

इन ट्रेनों के रूट हुए चेंज

ट्रेन नंबर 18049 शालीमार - बदामपहाड़ साप्ताहिक एक्सप्रेस 08, 15 और 22 नवंबर को सांतरागाछी से बदामपहाड़ तक चलेगी.

ट्रेन नंबर 18050 बदामपहाड़ - शालीमार साप्ताहिक एक्सप्रेस 09, 16 और 23 नवंबर को सांतरागाछी तक चलेगी.

ट्रेन नंबर 12101 मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस - शालीमार ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस 18 नवंबर को सांतरागाछी तक चलेगी.

ट्रेन नंबर 12102 शालीमार - मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस 20 नवंबर को सांतरागाछी से चलेगी.

ट्रेन नंबर 12905 पोरबंदर - शालीमार सुपरफास्ट एक्सप्रेस 19 नवंबर को सांतरागाछी तक जाएगी.

ट्रेन नंबर 12906 शालीमार - पोरबंदर सुपरफास्ट एक्सप्रेस 21 नवंबर को सांतरागाछी से चलेगी.

