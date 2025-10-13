Railway Train Cancelled News: ट्रेन सफर सस्ता, सुरक्षित और आरामदायक होने के चलते लोगों की पहली पसंद है. लेकिन कभी-कभी रखरखाव, इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड या विकास कार्यों के कारण कुछ ट्रेनों को कैंसिल या शॉर्ट टर्मिनेट करना पड़ता है. अगर आप अगले कुछ दिनों में कहीं आने-जाने वाले हैं. तो आपको इस परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.

आपको बता दें विकास कामो की वजह से रेलवे ने 11 ट्रेनों को कैंसिल किया गया है. तो तीन ट्रेनों को बदलते हुए अलग रूट से चलाया जाएगा. और चार ट्रेनों को बीच में ही शॉर्ट टर्मिनेट किया जाएगा. इसलिए यात्रियों को हिदायत है कि पहले ही अपनी ट्रेन का स्टेटस चेक कर लें.

इस वजह से कैंसिल की गईं ट्रेनें

अगर आप अगले कुछ दिनों में ट्रेन से कहीं जाने की सोच रहे हैं. तो फिर एक और आपके लिए जरूरी है. चक्रधरपुर मंडल में रेल विकास का काम होने के चलते रेलवे ने 11 ट्रेनों को कैंसिल किया है. जिसमें टाटानगर से इतवारी जाने वाली इतवारी एक्सप्रेस और आरा से दुर्ग तक जाने वाली साउथ बिहार एक्सप्रेस 11 अक्टूबर से अलग-अलग तारीखों में कैंसिल रहेंगी.

रेल प्रशासन ने पहले ही इस बारे में आदेश जारी कर दिया है. इसके अलावा तीन ट्रेनों को चेंज हुए रूट से चलाया जाएगा. इसके अलावा चार ट्रेनों को अलग-अलग तारीखों में बीच में कैंसिल कर शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है. इस वजह से पटना से वाया टाटानगर होकर दुर्ग जाने वाली साउथ बिहार एक्सप्रेस और बड़बिल से हावड़ा जाने वाली जन शताब्दी एक्सप्रेस बीच में ही कैंसिल हो जाएंगी.

इन ट्रेनों को किया गया कैंसिल

ट्रेन नंबर 18109-18110 टाटानगर-इतवारी-टाटानगर एक्सप्रेस अक्टूबर में 11, 14, 18, 21, 25, 28 तक, नवंबर में 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29 तक, दिसंबर में 2, 6, 9, 13, 16 तक कैंसिल

ट्रेन नंबर 18175-18176 हटिया-झारसुगुड़ा-हटिया एक्सप्रेस अक्टूबर में 11, 14, 18, 21, 25, 28 तक, नवंबर में 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29 तक, दिसंबर में 2, 6, 9, 13, 16 तक कैंसिल

ट्रेन नंबर 68029-68030 राउरकेला-झारसुगुड़ा-राउरकेला मेमू ट्रेन अक्टूबर में 11, 14, 18, 21, 25, 28 तक, नवंबर में 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29 तक, दिसंबर में 2, 6, 9, 13, 16 तक कैंसिल

ट्रेन नंबर 13288 आरा-दुर्ग साउथ बिहार एक्सप्रेस नवंबर में 14, 21, 28 तक, दिसंबर में 5, 12 तक कैंसिल

ट्रेन नंबर 13287 दुर्ग-आरा साउथ बिहार एक्सप्रेस नवंबर में 15, 22, 29 तक, दिसंबर में 6, 13 तक कैंसिल

ट्रेन नंबर 18125-18126 राउरकेला-पुरी-राउरकेला एक्सप्रेस अक्टूबर में 11, 18, 25 तक, नवंबर में 1, 8, 15, 22, 29 तक, दिसंबर में 6, 13 तक कैंसिल

ट्रेन नंबर 18107 राउरकेला-जगदलपुर एक्सप्रेस अक्टूबर में 14, 21, 28 तक, नवंबर में 4, 11, 18, 25 तक, दिसंबर में 9, 16 तक कैंसिल

ट्रेन नंबर 18108 जगदलपुर-राउरकेला एक्सप्रेस अक्टूबर में 15, 22, 29 तक, नवंबर में 5, 12, 19, 25 तक, दिसंबर में 10, 17 तक कैंसिल

इन ट्रेनों के रूट किए गए चेंज

ट्रेन नंबर 18478 योग नगरी ऋषिकेश-पुरी कलिंग उत्कल एक्सप्रेस 10 अक्टूबर, 17 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, 7 नवंबर, 14 नवंबर, 21 नवंबर, 28 नवंबर; 5 दिसंबर, 12 दिसंबर को ईब-झारसुगुड़ा रोड-संबलपुर सिटी-कटक रूट से चलेगी

ट्रेन नंबर 18477 पुरी-योग नगरी ऋषिकेश कलिंग उत्कल एक्सप्रेस 3 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, 27 अक्टूबर, 3 नवंबर, 10 नवंबर, 17 नवंबर, 25 नवंबर, 8 दिसंबर, 15 दिसंबर को कटक-संबलपुर सिटी-झारसुगुड़ा-ईब रूट से चलेगी

ट्रेन नंबर 13288 आरा-दुर्ग साउथ बिहार एक्सप्रेस 13 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, 27 अक्टूबर, 3 नवंबर, 10 नवंबर, 17 नवंबर, 24 नवंबर, 1 दिसंबर, 8 दिसंबर, 15 दिसंबर को कांड्रा-सीनी रूट से चलेगी, टाटानगर नहीं जाएगी

