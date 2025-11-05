ट्रेन से अगर कहीं जाने का है प्लान, तो पहले पढ़ लें ये खबर, रेलवे ने कई ट्रेनें की कैंसिल

Train Cancelled: देश में ट्रेनें लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा हैं. हर दिन लाखों यात्री इन्हीं के जरिए एक शहर से दूसरे शहर तक सफर करते हैं. लेकिन ट्रैक की मरम्मत और रखरखाव के कामों की वजह से कई बार कुछ ट्रेनों की रफ्तार धीमी पड़ जाती है या फिर उन्हें कुछ समय के लिए रद्द करना पड़ता है.

आने वाले दिनों में भी रेलवे ने कुछ ट्रेनों को कैंसिल करने का फैसला किया है. इससे यात्रियों को थोड़ी दिक्कत हो सकती है. लेकिन यह कदम उनकी सुरक्षा और ट्रैक की बेहतर देखभाल के लिए जरूरी है. सफर से पहले अपनी ट्रेन का अपडेट रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर जरूर चेक कर लें.

इस वजह से कैंसिल की गईं ट्रेनें

ट्रेनें देश में रोजाना लाखों लोगों की आवाजाही का जरिया हैं. इतनी बड़ी संख्या में यात्रियों सफर बिना किसी असुविधा के हो सके. इसके लिए ट्रैक और रूट की समय-समय पर मरम्मत जरूरी होती है. इसी वजह के चलते उत्तर रेलवे ने कुछ ट्रेनों को कैंसिल और कुछ को डायवर्ट करने का फैसला लिया है. रेलवे का कहना है कि यह कदम यात्रियों की सुरक्षा और संचालन की सुचारू व्यवस्था बनाए रखने के लिए लिया गया है.

इन ट्रेनों को किया गया कैंसिल

ट्रेन नंबर 12207 जम्मू-काठगोदाम गरीब रथ 31 मार्च 2026 तक कैंसिल रहेगी.

ट्रेन नंबर 12208 काठगोदाम गरीब रथ 29 मार्च 2026 तक कैंसिल रहेगी.

ट्रेन नंबर 12265 दिल्ली-जम्मू दुरंतो एक्सप्रेस 31 मार्च 2026 तक कैंसिल रहेगी.

ट्रेन नंबर 12266 जम्मू-दिल्ली दुरंतो एक्सप्रेस 1 अप्रैल 2026 तक कैंसिल रहेगी.

ट्रेन नंबर 14503 कालका-कटड़ा एक्सप्रेस 31 मार्च 2026 तक कैंसिल रहेगी.

ट्रेन नंबर 14504 कटड़ा-कालका एक्सप्रेस 1 अप्रैल 2026 तक कैंसिल रहेगी.

ट्रेन नंबर 14611 गोरखपुर-कटड़ा एक्सप्रेस 27 मार्च 2026 तक कैंसिल रहेगी.

ट्रेन नंबर 14612 कटड़ा-गोरखपुर एक्सप्रेस 26 मार्च 2026 तक कैंसिल रहेगी.

ट्रेन नंबर 22401 दिल्ली सराय रोहिल्ला-ऊधमपुर 30 मार्च 2026 तक कैंसिल रहेगी.

ट्रेन नंबर 22402 ऊधमपुर-दिल्ली सराय रोहिल्ला 31 मार्च 2026 तक कैंसिल रहेगी.

ट्रेन नंबर 22439 नई दिल्ली-कटड़ा वंदे भारत 31 मार्च 2026 तक कैंसिल रहेगी.

ट्रेन नंबर 22440 कटड़ा-दिल्ली वंदे भारत 31 मार्च 2026 तक कैंसिल रहेगी.

ट्रेन नंबर 22705 तिरुपति-जम्मू हमसफर 31 मार्च 2026 तक कैंसिल रहेगी.

ट्रेन नंबर 22706 जम्मू-तिरुपति हमसफर 4 अप्रैल 2026 तक कैंसिल रहेगी.

ट्रेन नंबर 26405 अमृतसर-कटड़ा वंदे भारत 30 मार्च 2026 तक कैंसिल रहेगी.

ट्रेन नंबर 26406 कटड़ा-अमृतसर वंदे भारत 30 मार्च 2026 तक कैंसिल रहेगी.

इन ट्रेनों के रूट बदले गए

ट्रेन नंबर 19223 साबरमती-जम्मू एक्सप्रेस 30 मार्च 2026 तक फिरोजपुर तक चलेगी.

ट्रेन नंबर 19224 जम्मू-साबरमती एक्सप्रेस 1 अप्रैल 2026 तक फिरोजपुर से चलेगी.

ट्रेन नंबर 19415 साबरमती-कटड़ा एक्सप्रेस 29 मार्च 2026 तक अमृतसर तक चलेगी.

ट्रेन नंबर 19416 कटड़ा-साबरमती एक्सप्रेस 31 मार्च 2026 तक अमृतसर से चलेगी.

ट्रेन नंबर 20433 सियालदह-कटड़ा जम्मू मेल 31 मार्च 2026 तक अंबाला तक चलेगी.

ट्रेन नंबर 20434 कटड़ा-सियालदह जम्मू मेल 1 अप्रैल 2026 तक अंबाला से चलेगी.

ट्रेन नंबर 22941 इंदौर-ऊधमपुर एक्सप्रेस 30 मार्च 2026 तक जम्मू तक चलेगी.

ट्रेन नंबर 22942 ऊधमपुर-इंदौर एक्सप्रेस 1 अप्रैल 2026 तक जम्मू से चलेगी.

ट्रेन नंबर 14803 भुज-जम्मू एक्सप्रेस 31 मार्च 2026 तक पठानकोट तक चलेगी.

ट्रेन नंबर 14804 जम्मू-भुज एक्सप्रेस 1 अप्रैल 2026 तक पठानकोट से चलेगी.

