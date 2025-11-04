हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीबिजली के बिल पर 60 से 100% तक सरचार्ज माफ कर रही यहां की सरकार, टाइम निकलने से पहले उठाएं लाभ

बिजली के बिल पर 60 से 100% तक सरचार्ज माफ कर रही यहां की सरकार, टाइम निकलने से पहले उठाएं लाभ

मध्य प्रदेश सरकार का कहना है कि इस योजना के जरिए करीब 92 लाख बिजली उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा. इसमें उपभोक्ताओं का 60 फीसदी से लेकर 100 फीसदी तक सरचार्ज माफ किया जाएगा.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मानसी | Updated at : 04 Nov 2025 06:16 PM (IST)
मध्य प्रदेश की जनता के लिए खुशखबरी है. राज्य सरकार ने बिजली बिल के बकायेदारों को राहत देने के लिए समाधान योजना 2025-26 की शुरुआत की है. इस योजना के तहत उन उपभोक्ताओं को बड़ी छूट दी जाएगी, जिन्होंने कई महीनों से अपने बिजली के बिल नहीं चुकाए हैं. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल में एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के नए भवन का लोकार्पण करते हुए इस योजना की शुरुआत की. 

सरकार का कहना है कि इस योजना के जरिए करीब 92 लाख बिजली उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा. इसमें 60 फीसदी से लेकर 100 फीसदी तक सरचार्ज माफ किया जाएगा यानी अगर आपका बिजली बिल बकाया है और उस पर जुर्माने की राशि बढ़ती जा रही है, तो अब आपको यह जुर्माना नहीं देना पड़ेगा बस योजना की शर्तों के अनुसार भुगतान करना होगा. 

योजना का उद्देश्य

पिछले कुछ सालों में कई उपभोक्ताओं ने अपने बिजली बिल समय पर नहीं भरे हैं. कई जगहों पर पुराने बिल बार-बार आ रहे थे, तो कहीं स्मार्ट मीटर की गड़बड़ियों की शिकायतें थीं. ऐसे में उपभोक्ताओं के ऊपर बकाया और सरचार्ज की रकम बढ़ती चली गई. अब सरकार ने इस बोझ को कम करने और बिजली बिलों को नियमित करने के लिए यह समाधान योजना 2025-26 लागू की है. मुख्यमंत्री ने बताया कि इस योजना से राज्य सरकार करीब 3,000 करोड़ रुपये का सरचार्ज माफ करने जा रही है. 

योजना कब से कब तक चलेगी

यह योजना दो चरणों में लागू होगी. जिसमें पहला चरण 3 नवंबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक होगा. वहीं दूसरा चरण 1 जनवरी 2026 से 28 फरवरी 2026 तक का होगा. इसके अलावा पहले चरण में उपभोक्ताओं को 60 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक सरचार्ज माफी मिलेगी, जबकि दूसरे चरण में यह छूट 50 प्रतिशत से 90 प्रतिशत तक होगी यानी जो जितनी जल्दी योजना में शामिल होगा, उसे उतना ज्यादा फायदा मिलेगा. 

समाधान योजना 2025-26 का फायदा किसे और कैसे मिलेगा  

राज्य सरकार ने यह भी बताया कि योजना में घरेलू, कृषि, गैर-घरेलू और औद्योगिक सभी उपभोक्ता हिस्सा ले सकते हैं. हालांकि छूट की दरें सभी के लिए अलग-अलग रखी गई हैं. घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं को योजना में शामिल होने के लिए कुल बकाया राशि का 10 प्रतिशत जमा करना होगा. वहीं गैर-घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ताओं को 25 प्रतिशत राशि जमा करनी होगी. इतना जमा करने के बाद उपभोक्ता योजना का लाभ ले सकेंगे और उनके सरचार्ज में निर्धारित प्रतिशत की छूट मिल जाएगी. 

