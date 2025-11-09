Train Cancelled In November: रेलवे ने नवंबर में यात्रियों के लिए बड़ा बदलाव किया है. शालीमार स्टेशन यार्ड में रिमॉडलिंग और मरम्मत का काम चल रहा है, जिसके कारण इस रूट की कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है. कुछ ट्रेनों का रूट भी बदला गया है.

जिससे बाकी की ट्रेनों पर असर न पड़े. यह काम 21 नवंबर तक चलेगा. इसलिए जिन यात्रियों ने इन तारीखों में कहीं जाने का प्लान था और टिकट बुक थी. उन्हें सफर से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस जरूर चेक कर लेना चाहिए. इससे आने वाली परेशानी से बच जाएंगे.

इस रूट की ट्रेनें कैंसिल

रेलवे से मिली जानकारी के मुताबिक 8 नवंबर से 21 नवंबर तक शालीमार स्टेशन यार्ड में रिमॉडलिंग का काम किया जाना. और इस वजह से दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर डिवीजन से गुजरने वाली कई लाॅन्ग डिस्टेंस ट्रेनें प्रभावित हुई हैं. इनमें कुल 10 एक्सप्रेस ट्रेनों को कैंसिल किया गया है. जिससे काम समय पर और सुरक्षित तरीके से पूरा हो सके. तो वहीं कुछ ट्रेनों के रूट चेंज किए गए हैं. रेलवे ने यात्रियों को सलाह दी है कि यात्रा से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस जरूर चेक कर लें. जिससे सफर के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो.

यह भी पढ़ें: पीएम कौशल योजना में घपला करने वालों को कितनी मिलेगी सजा, कैसे पैसा वसूलेगी सरकार?

कैंसिल ट्रेनों की लिस्ट

ट्रेन नंबर 18030 शालीमार - मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस कुर्ला एक्सप्रेस 13 से 21 नवंबर तक के लिए कैंसिल.

ट्रेन नंबर 22830 शालीमार - भुज सुपरफास्ट एक्सप्रेस 08 और 15 नवंबर को कैंसिल.

ट्रेन नंबर 22829 भुज - शालीमार सुपरफास्ट एक्सप्रेस 11 और 18 नवंबर को कैंसिल.

ट्रेन नंबर 15022 गोरखपुर - शालीमार साप्ताहिक एक्सप्रेस 10 और 17 नवंबर को कैंसिल.

ट्रेन नंबर 15021 शालीमार - गोरखपुर साप्ताहिक एक्सप्रेस 11 और 18 नवंबर को कैंसिल.

ट्रेन नंबर 18029 मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस - शालीमार कुर्ला एक्सप्रेस 11 से 19 नवंबर तक कैंसिल.

ट्रेन नंबर 12151 मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस - शालीमार समरसता एक्सप्रेस 12, 13 और 19 नवंबर को कैंसिल.

ट्रेन नंबर 12152 शालीमार - मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस समरसता एक्सप्रेस 14, 15 और 21 नवंबर को कैंसिल.

ट्रेन नंबर 20971 उदयपुर सिटी - शालीमार सुपरफास्ट एक्सप्रेस 15 नवंबर को कैंसिल.

ट्रेन नंबर 20972 शालीमार - उदयपुर सिटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस 16 नवंबर को कैंसिल.

यह भी पढ़ें: 25 रुपये में साड़ी और 79 रुपये में कुर्तियां... सिर्फ 25 हजार रुपये में शुरू कर सकते हैं यह शानदार बिजनेस

डायवर्ट ट्रेनों की जानकारी

ट्रेन नंबर 18049 शालीमार - बदामपहाड़ साप्ताहिक एक्सप्रेस 08, 15 और 22 नवंबर को सांतरागाछी से बदामपहाड़ तक चलेगी.

ट्रेन नंबर 18050 बदामपहाड़ - शालीमार साप्ताहिक एक्सप्रेस 09, 16 और 23 नवंबर को सांतरागाछी तक चलेगी.

ट्रेन नंबर 12101 मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस - शालीमार ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस 18 नवंबर को सांतरागाछी तक चलेगी.

ट्रेन नंबर 12102 शालीमार - मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस 20 नवंबर को सांतरागाछी से चलेगी.

ट्रेन नंबर 12905 पोरबंदर - शालीमार सुपरफास्ट एक्सप्रेस 19 नवंबर को सांतरागाछी तक जाएगी.

ट्रेन नंबर 12906 शालीमार - पोरबंदर सुपरफास्ट एक्सप्रेस 21 नवंबर को सांतरागाछी से चलेगी.

यह भी पढ़ें: घर में कैसे खोल सकते हैं बियर बनाने की फैक्ट्री, कम से कम कितनी होगी लागत?