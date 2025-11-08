Garment Business: आजकल लोग नौकरी करने के बजाय खुद का बिजनेस शुरू करने को ज्यादा तवज्जो देते हैं. लेकिन दिक्कत तब आती है जब लोग सोचते हैं कि बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा पूंजी चाहिए होगी. आपको बता दें ऐसा जरूरी नहीं है. आज कई ऐसे छोटे-स्तर के बिजनेस हैं जिन्हें आप बहुत कम रकम में शुरू कर सकते हैं. अगर आपकी दिलचस्पी कपड़ों के बिजनेस में है.

तो आपको लाखों रुपये खर्च करने की जरूरत नहीं. आप सिर्फ 25 हजार रुपये में अपनी खुद की गारमेंट शॉप या ऑनलाइन कपड़ों का कारोबार शुरू कर सकते हैं. इसमें बस सही जगह से सस्ता और अच्छा माल खरीदना जरूरी है. चलिए आपको बताते हैं कहां और कैसे मिलेगा आपको यह मौका और कितना मुनाफा हो सकता है.

25 रुपये में साड़ी और 79 रुपये में कुर्तियां

अगर आप कपड़ों का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं. तो सबसे अहम है सही सप्लायर और होलसेल मार्केट का पता करना. भारत में गुजरात का सूरत शहर इस मामले में सबसे बड़ा गारमेंट हब माना जाता है. यहां की थोक बाजारों में आपको बेहद सस्ते दामों पर कपड़े मिल जाते हैं. उदाहरण के लिए आपको यहां सिर्फ 25 रुपये में कॉटन या साड़ियां और 79 रुपये में कुर्तियां मिल सकती हैं.

शादी या फेस्टिव सीजन में बिकने वाले लहंगे की कीमत भी थोक में सिर्फ एक हजार रुपये से शुरू होती है. अगर आप यहां से सीधे सप्लायर से कलेक्शन खरीदते हैं. तो मार्जिन काफी बढ़ जाता है. छोटे शहरों या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इन्हें बेचने से कीमत कई गुना बढ़ सकती है. इस तरह शुरुआत में ही आप कम निवेश में अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं.

इतना हो सकता मुनाफा

गारमेंट बिजनेस में मुनाफा काफी हद तक आपकी बिक्री और लोकेशन पर निर्भर करता है. अगर आप 25 रुपये की साड़ी को 100 या 120 रुपये में बेचते हैं. तो हर साड़ी पर 70-90 रुपये तक का फायदा हो सकता है. इसी तरह 79 रुपये की कुर्तियां आप 250 से 300 रुपये में बेच सकते हैं. यानी निवेश का 3 से 4 गुना मुनाफा संभव है.

अगर आप इसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे Meesho, Amazon या Instagram स्टोर के जरिए बेचते हैं. तो शुरुआती निवेश की जरूरत और भी कम हो जाती है. सिर्फ 25 हजार रुपये में शुरू किया गया यह बिजनेस कुछ ही महीनों में आपको 10 से 15 हजार रुपये महीना कमा सकता है. लगातार नए डिजाइन और क्वालिटी पर ध्यान देंगे तो यह बिजनेस लाखों में भी पहुंच सकता है.

