आय प्रमाण पत्र घर बैठे ऐसे बनाएं, सरकारी दफ्तर जाने की जरूरत नहीं

Income Certificate: अक्सर आय प्रमाण की लोगों को जरूरत अलग अलग कामों के लिए पड़ जाती है. कभी किसी सरकारी योजना का लाभ लेना हो कभी सब्सिडी चाहिए हो. कभी स्काॅलरशिप के लिए आवेदन करना हो या फिर लोन लेना हो. यह दस्तावेज हर जगह काम आता है. आय प्रमाण पत्र आपकी सालाना इनकम का आधिकारिक रिकॉर्ड होता है. जिसे सरकारी विभाग मान्यता देते हैं.

पहले इसे बनवाने के लिए दफ्तरों के कई चक्कर लगाने पड़ते थे. लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ता था और कई दिनों तक फाइल आगे बढ़ने का इंतजार करना पड़ता था. अब यही काम आप घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं बिना समय गंवाए. डिजिटल पोर्टल की मदद से आवेदन करना आसान हो गया है और पूरी प्रक्रिया आपके मोबाइल या लैपटॉप से पूरी हो जाती है.

ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन

सबसे पहले अपने राज्य का ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल खोलें. हर राज्य का अपना पोर्टल होता है जहां नागरिक सेवाएं उपलब्ध रहती हैं. यूपी के लिए https://edistrict.up.gov.in/edistrictup/ इस पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करें या पहले से अकाउंट है तो लॉगिन करें. सर्विसेज सेक्शन में जाकर आय प्रमाण पत्र का ऑप्शन चुनें. इसके बाद आवेदन फॉर्म खुलता है.

जिसमें आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी, आय का विवरण और जरूरी डिटेल्स भरनी होती हैं. फॉर्म भरने के बाद आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, वेतन पर्ची या आयकर रिटर्न जैसे दस्तावेज अपलोड करने होते हैं. फिर निर्धारित शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें और आवेदन सबमिट कर दें.

स्टेटस ट्रैकिंग और इसके फायदे

आवेदन सबमिट करने के बाद आप पोर्टल पर ही अपने आवेदन का स्टेटस देख सकते हैं. आमतौर पर 10 से 15 दिनों के भीतर आय प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है. तैयार होने पर आपको एसएमएस या ईमेल के जरिए जानकारी मिलती है. इस प्रमाण पत्र की मदद से आप कई सरकारी योजनाओं, सब्सिडी, छात्रवृत्ति, लोन और सरकारी नौकरियों के लिए आसानी से आवेदन कर सकते हैं.

ऑनलाइन प्रक्रिया से समय की बचत होती है दस्तावेज सेफ रहते हैं और दफ्तरों की भागदौड़ से राहत मिलती है. अब लोगों के लिए आय प्रमाण पत्र बनवाना ज्यादा मुश्किल काम नहीं रहा है. आप ऑनलाइन कुछ आसान तरीकों से घर बैठे बनवा सकते हैं.

