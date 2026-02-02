हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीबस 210 रुपये से शुरू करें निवेश, हर महीने मिलेगी 5000 रुपये की पेंशन, जान लें काम की बात

बस 210 रुपये से शुरू करें निवेश, हर महीने मिलेगी 5000 रुपये की पेंशन, जान लें काम की बात

खासतौर पर असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग जैसे मजदूर, ड्राइवर, रेहड़ी-पटरी वाले, घरेलू कामगार, इनके लिए रिटायरमेंट की प्लानिंग करना और भी मुश्किल हो जाता है.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 02 Feb 2026 08:10 AM (IST)
आज हर इंसान मेहनत कर रहा है, लेकिन एक सवाल सबके मन में रहता है कि रिटायरमेंट के बाद क्या होगा, जब कमाने की ताकत कम हो जाएगी, तब खर्च कैसे चलेगा, दवाइयों, घर और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए पैसे कहां से आएंगे. खासतौर पर असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग जैसे मजदूर, ड्राइवर, रेहड़ी-पटरी वाले, घरेलू कामगार, इनके लिए रिटायरमेंट की प्लानिंग करना और भी मुश्किल हो जाता है. ऐसे लोगों की इसी चिंता को दूर करने के लिए भारत सरकार ने एक भरोसेमंद योजना शुरू की है, जिसका नाम  अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana – APY) है. यह योजना आपको बुढ़ापे में हर महीने तय पेंशन देने की गारंटी देती है, ताकि आप सम्मान के साथ अपनी जिंदगी जी सकें. 

अटल पेंशन योजना क्या है?

अटल पेंशन योजना एक सरकारी पेंशन स्कीम है, जिसमें थोड़ा-थोड़ा निवेश करके आप 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक की पेंशन पा सकते हैं. इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें मिलने वाली पेंशन पूरी तरह गारंटीड होती है यानी बाजार के उतार-चढ़ाव का कोई खतरा नहीं हैं.

कौन लोग इस योजना का फायदा उठा सकते हैं?

अटल पेंशन योजना से जुड़ने के लिए कुछ आसान शर्तें हैं. जैसे आप भारतीय नागरिक हों, आपकी उम्र 18 से 40 साल के बीच हो, आपके पास बैंक खाता होना चाहिए, यह योजना खासतौर पर उन लोगों के लिए है जो इनकम टैक्स स्लैब में नहीं आते है. 

कितना करना होगा निवेश?

अटल पेंशन योजना में निवेश की रकम आपकी उम्र और चुनी गई पेंशन पर निर्भर करती है. अगर आपकी उम्र 18 साल है. तो 1,000 पेंशन के लिए  करीब 42 प्रति माह और 5,000 पेंशन के लिए करीब 210 प्रति माह निवेश करना होगा. अगर आपकी उम्र 40 साल है तो 1,000 पेंशन के लिए करीब 291 प्रति माह और 5,000 पेंशन के लिए करीब 1,454 प्रति माह निवेश करना होगा यानी जितनी जल्दी योजना से जुड़ेंगे, उतना ही कम पैसा हर महीने देना होगा. आप मासिक या तिमाही आधार पर भी योगदान कर सकते हैं. 

60 साल के बाद क्या फायदा मिलेगा?

60 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद आपको हर महीने तय पेंशन मिलेगी. पेंशन की रकम 1,000 से 5,000 के बीच होगी.यह पेंशन जीवन भर मिलती रहेगी. अगर पेंशन धारक की मृत्यु हो जाती है, तो पेंशन का लाभ जीवनसाथी को मिलता है, दोनों के निधन के बाद नामांकित व्यक्ति को जमा की गई राशि वापस मिल जाती है. अटल पेंशन योजना में निवेश करने पर आपको आयकर अधिनियम की धारा 80CCD के तहत टैक्स छूट का लाभ भी मिलता है.

अटल पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

अटल पेंशन योजना में  आवेदन करने के लिए अपने नजदीकी बैंक शाखा में जाएं. वहां KYC प्रक्रिया पूरी करवाएं. अटल पेंशन योजना का फॉर्म भरें. अपनी पसंद की पेंशन राशि चुनें. बैंक अकाउंट से प्रीमियम ऑटो-डेबिट हो जाएगा. इसके बाद आपका निवेश शुरू हो जाएगा. 

Published at : 02 Feb 2026 08:10 AM (IST)
