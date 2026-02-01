हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बजटWPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीहेल्थ इंश्योरेंस लेते वक्त न करें ये 3 गलतियां, वरना क्लेम के समय हो सकती है बड़ी परेशानी

हेल्थ इंश्योरेंस लेते वक्त न करें ये 3 गलतियां, वरना क्लेम के समय हो सकती है बड़ी परेशानी

Health Insurance Tips: हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय लोग अक्सर कुछ काॅमन गलतियां कर देते हैं. जिससे बाद में दिक्कत होती है. इसलिए इन गलतियों से बचें जिससे क्लेम के समय परेशानी न हो.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 01 Feb 2026 08:36 AM (IST)
Preferred Sources

Health Insurance Tips: आज के समय में हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ एक ऑप्शन नहीं. बल्कि जरूरी सुरक्षा कवच बन चुका है. बीमारियों और मेडिकल खर्चों की कीमत तेजी से बढ़ रही है और बिना पॉलिसी के इलाज करना परिवार की आर्थिक स्थिति पर भारी पड़ सकता है. हालांकि कई लोग पॉलिसी लेते समय कुछ आम गलतियां कर देते हैं. 

जिससे क्लेम के समय परेशानी बढ़ जाती है. अगर इन गलतियों से बचा जाए तो हेल्थ इंश्योरेंस का पूरे तरीके का फायदा उठाया जा सकता है. जान लीजिए किन-किन गलतियों से खुदको बचाना आपके लिए है जरूरी. जिससे हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम करते वक्त परेशानी न उठानी पड़े 

गलत जानकारी देने से बचें

हेल्थ इंश्योरेंस लेते वक्त जो सबसे काॅमन गलती होती है पॉलिसी में वह है स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी सही तरीके से न देना. कई लोग पुराने इलाज, बीमारी या सर्जरी के बारे में छुपा देते हैं. सोचते हैं इससे प्रीमियम कम लगेगा. लेकिन ऐसा करने से क्लेम रिजेक्ट होने का खतरा बढ़ जाता है. इंश्योरेंस कंपनी अगर पॉलिसी के वक्त दी गई जानकारी और असलियत में फर्क पाती है. तो पॉलिसी कैंसिल भी हो सकती है. इसलिए हमेशा पूरी ईमानदारी से अपनी मेडिकल हिस्ट्री शेयर करें. जिससे जरूरत पड़ने पर क्लेम आसानी से मंजूर हो.

दस्तावेज और पॉलिसी शर्तें न पढ़ना

कई लोग पॉलिसी खरीदते समय दस्तावेज और शर्तें ध्यान से नहीं पढ़ते. यही वजह होती है कि क्लेम के समय उन्हें पता चलता है कि कौन सी चीजें कवर हैं और कौन सी नहीं. पॉलिसी में शामिल और बाहर की गई सुविधाओं,  वेटिंग पीरियड,  प्रे-एक्जिस्टिंग कंडीशंस और क्लेम प्रोसेस को समझना जरूरी है. इससे न केवल परेशानी कम होती है. बल्कि आप अपने पैसे और समय की बचत भी कर सकते हैं. क्लेम के वक्त हर डॉक्यूमेंट तैयार और सही होना जरूरी है.

प्रीमियम और पॉलिसी टेन्योर का ध्यान न रखना

तीसरी गलती होती है प्रीमियम और पॉलिसी के टेन्योर पर ध्यान न देना. कई लोग सिर्फ सबसे कम प्रीमियम देखकर पॉलिसी खरीद लेते हैं और बाद में उन्हें पता चलता है कि कवर कम है या पॉलिसी जल्दी खत्म हो गई. पॉलिसी लेने से पहले यह जरूर देखें कि आपकी जरूरत के हिसाब से कवर काफी है और टेन्योर लंबा है. सही प्रीमियम और कवर चुनने से क्लेम आसानी से मिल सकता है. हेल्थ इंश्योरेंस का फायदा सही से उठाना है तो फिर इन गलतियों से खुदको जरूर बचा के रखें.

यह भी पढ़ें: कैसे मिलती है डॉली चायवाला की फ्रेंचाइजी, इसके लिए कितने पैसे करने होंगे खर्च?

Published at : 01 Feb 2026 08:36 AM (IST)
Tags :
Health Insurance Medical Insurance Utility News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
LPG Cylinder Price Hike: बजट से पहले तगड़ा झटका,10-20, 30 नहीं इतने रुपए महंगा हो गया गैस सिलेंडर
LPG Cylinder Price Hike: बजट से पहले तगड़ा झटका,10-20, 30 नहीं इतने रुपए महंगा हो गया गैस सिलेंडर
बिहार
बिहार के बिहटा में दर्दनाक हादसा, ऑटो और ट्रक की भीषण टक्कर में 5 लोगों की मौत और तीन घायल
बिहार के बिहटा में दर्दनाक हादसा, ऑटो और ट्रक की भीषण टक्कर में 5 लोगों की मौत और तीन घायल
स्पोर्ट्स
IND vs NZ 5th T20I: तिरुवनंतपुरम में भारत का तूफान, ईशान-सूर्या से लेकर अर्शदीप तक ये 5 खिलाड़ी रहे जीत के हीरो
तिरुवनंतपुरम में भारत का तूफान, ईशान-सूर्या से लेकर अर्शदीप तक ये 5 खिलाड़ी रहे जीत के हीरो
बॉलीवुड
Border 2 Day 9 BO: करोड़ों कमाकर भी धुरंधर के आसपास भी नहीं पहुंचीं बॉर्डर 2, नौवें दिन सनी देओल ने नहीं टूटा इन 3 फिल्मों का रिकॉर्ड
करोड़ों कमाकर भी धुरंधर के आसपास भी नहीं पहुंचीं बॉर्डर 2, नौवें दिन सनी देओल ने नहीं टूटा इन 3 फिल्मों का रिकॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

Union Budget 2026: आजाद भारत में आज पहली बार रविवार को पेश होगा बजट | Nirmala Sitharaman |
Union Budget 2026: देश के आम बजट को लेकर UP के वित्त मंत्री का बड़ा बयान | Nirmala Sitharaman |
Union Budget 2026: आम बजट 2026 से जुड़ी जानिए 10 खास बातें | Nirmala Sitharaman | Economy
Pakistan में नहीं थम रहा गृह युद्ध, बलूचिस्तान में ताबड़तोड़ हमले | Munir | Breaking | ABP News
Union Budget 2026: बजट 2026-27 का काउंटडाउन शुरू, आज संसद में पेश होगा देश का आम बजट बजट |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
LPG Cylinder Price Hike: बजट से पहले तगड़ा झटका,10-20, 30 नहीं इतने रुपए महंगा हो गया गैस सिलेंडर
LPG Cylinder Price Hike: बजट से पहले तगड़ा झटका,10-20, 30 नहीं इतने रुपए महंगा हो गया गैस सिलेंडर
बिहार
बिहार के बिहटा में दर्दनाक हादसा, ऑटो और ट्रक की भीषण टक्कर में 5 लोगों की मौत और तीन घायल
बिहार के बिहटा में दर्दनाक हादसा, ऑटो और ट्रक की भीषण टक्कर में 5 लोगों की मौत और तीन घायल
स्पोर्ट्स
IND vs NZ 5th T20I: तिरुवनंतपुरम में भारत का तूफान, ईशान-सूर्या से लेकर अर्शदीप तक ये 5 खिलाड़ी रहे जीत के हीरो
तिरुवनंतपुरम में भारत का तूफान, ईशान-सूर्या से लेकर अर्शदीप तक ये 5 खिलाड़ी रहे जीत के हीरो
बॉलीवुड
Border 2 Day 9 BO: करोड़ों कमाकर भी धुरंधर के आसपास भी नहीं पहुंचीं बॉर्डर 2, नौवें दिन सनी देओल ने नहीं टूटा इन 3 फिल्मों का रिकॉर्ड
करोड़ों कमाकर भी धुरंधर के आसपास भी नहीं पहुंचीं बॉर्डर 2, नौवें दिन सनी देओल ने नहीं टूटा इन 3 फिल्मों का रिकॉर्ड
विश्व
Iran-US Tensions: 'ईरान चाहता है...', तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया बड़ा दावा
'ईरान चाहता है...', तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया बड़ा दावा
ट्रेंडिंग
गर्दन चटकाना पड़ा भारी, मामूली आदत से जाते-जाते बची जान, रोंगटे खड़े कर देगी खबर, यूजर्स हैरान
गर्दन चटकाना पड़ा भारी, मामूली आदत से जाते-जाते बची जान, रोंगटे खड़े कर देगी खबर, यूजर्स हैरान
जनरल नॉलेज
Sports Medals History: किसी भी खेल में कब शुरू हुआ था मेडल देने का रिवाज, जानें किसने की शुरुआत?
किसी भी खेल में कब शुरू हुआ था मेडल देने का रिवाज, जानें किसने की शुरुआत?
हेल्थ
सेहत का सुपरफूड होते हैं घी में भुने ड्राई फ्रूट्स, जानें इनके कमाल के फायदे
सेहत का सुपरफूड होते हैं घी में भुने ड्राई फ्रूट्स, जानें इनके कमाल के फायदे
ENT LIVE
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
ENT LIVE
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
ENT LIVE
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
ENT LIVE
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
Embed widget