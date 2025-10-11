किचन में बात करते-करते गैस के पास छोड़ देती हैं मोबाइल, जानें क्या हो सकता है नुकसान

Phone Safety Tips: आज के वक्त में लोगों का बिना मोबाइल के काम नहीं चलता. लोग हर जगह फोन लेकर चलते हैं. कहीं भी जाएं उनका फोन उनके साथ रहता है. ऐसे में कई बार छोटे काम करते हुए या रसोई में खाना बनाते वक्त मोबाइल वहीं गैस के पास रख दिया जाता है.

कई बार बात करते करते मोबाइल गैस के पास छोड़ देना आम बात हो गई है. पर इसके कई छोटे और बड़े नुकसान हो सकते हैं. कई बार लोग इस बात से अनजान रहते हैं. जान लीजिए क्या हो सकता है नुकसान जब मोबाइल गैस के पास रहता है. ऐसे में आपको क्या सावधानियां अपनानी चाहिए.

गैस के पास मोबाइल रखने के खतरे

अक्सर देखा जाता है कि लोग अपने फोन पर बात करते-करते किचन में चले जाते हैं. और बात खत्म करने के बाद वह फोन वहीं रखकर चले जाते है. लोगों को पता नहीं होता ऐसे में काफी नुकसान हो सकते हैं. मसलन मोबाइल पर तेल, मसाला या पानी गिरने से उसकी स्क्रीन और पोर्ट्स खराब हो सकते हैं. अगर फोन में पानी चला गया तो सर्किट शॉर्ट होने का खतरा रहता है. गैस के पास रखे फोन पर तेज गर्मी या भाप की वजह से बैटरी पर असर पड़ सकता है.

कुछ पुराने फोन की बैटरी गरम होने पर फटने का खतरा बढ़ सकता है. वहीं फोन बजने या नोटिफिकेशन आने से आप खाना जलने या गैस की नली में लीकेज जैसे खतरों को नोटिस नहीं कर पाते. मोबाइल छूते हुए खाना बनाते समय बैक्टीरिया भी फैल सकते हैं. जो साफ-सफाई के लिहाज से सही नहीं है.

सुरक्षा के अपनाएं यह उपाय

कभी भी फोन पर बात करते हुए किचन में जाएं तो प्रयास करें कि गैस से दूर रहें. खाना बनाते वक्त म्यूट मोड या डू नॉट डिस्टर्ब ऑन कर दें. जिससे बार-बार नोटिफिकेशन से ध्यान डायवर्ट न हो. अगर रेसिपी देखकर काम करना है तो फोन के लिए स्टैंड या वॉटरप्रूफ केस का इस्तेमाल करें और उसे सिंक से दूर रखें.

छोटे बच्चों को किचन में फोन खेलने न दें. गैस जलाते समय मोबाइल पर लम्बी बातचीत या वीडियो कॉल न करें. खाना बनाते समय हाथों को साफ रखें और अगर फोन गंदा हो गया है तो उसे नम कपड़े से बिना जोर लगाए पोंछें. इन तरीकों से आप फोन के सेफ रख सकते हैं और हादसे को टाल सकते हैं.

