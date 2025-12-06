2025 के सबसे गलत बोले गए शब्द, अमेरिकी नहीं बोल पाए Mamdani और Louvre का सही उच्चारण

2025 में दुनियाभर में जितनी खबरें सुर्खियों में रही उतने ही नाम और उनके शब्द अमेरिकियों की जुबान पर अटकते रहे हैं. कभी न्यूयॉर्क के मेयर चुने गए जोहरान मामदानी का नाम तो कभी पेरिस के मशहूर Louvre म्यूजियम के नाम को अमेरिका में लोग बार-बार गलत बोलते पकड़े गए. भाषा सीखने वाली कंपनी Babbel और The Captioning Group ने इस साल की उन शब्दों की लिस्ट जारी की है जिन्हें अमेरिकी सबसे ज्यादा गलत बोल गए हैं.

मामदानी का नाम सुनते ही लड़खड़ाई अमेरिकियों की जीभ

हाल ही में न्यूयॉर्क के नए मेयर बने जोहरान मामदानी का नाम भाषा सीखने वाली कंपनी की लिस्ट में सबसे ऊपर है. Babbel के अनुसार, अमेरिकियों ने उनके नाम को कई बार बिगाड़ कर बोला. वहीं सबसे आम गलती उनके सरनेम मामदानी में एम और न को उलट-पुलट कर देने की रही. जोहरान मामदानी का सही उच्चारण zoh-RAHN mam-DAH-nee है. आपको बता दें कि 34 वर्षीय जोहरान मामदानी जनवरी में पद संभालेंगे और वह न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम, पहले अफ्रीका में जन्मे और पहले दक्षिण एशियाई मूल के मेयर होंगे. इसके अलावा अक्टूबर में फ्रांस के Louvre Museum से क्रॉउन ज्वेल्स चोरी होने की घटना पूरे विश्व में सुर्खियों में रही, लेकिन अमेरिकी लोग उसका नाम गलत बोलते रहे. Babbel के अनुसार इस म्यूजियम का सही उच्चारण LOOV-ruh है जहां ruh बहुत हल्का बोला जाता है जो अंग्रेजी बोलने वालों के लिए थोड़ा मुश्किल माना जाता है.

ये शब्द बोले गए सबसे ज्यादा गलत

Babbel की इस लिस्ट में कई और शब्द शामिल हैं, जिन्हें अमेरिकी बार-बार बिगाड़ते रहे. इन शब्दों में Acetaminophen शामिल है. जिसे कई लोग सही तरीके से नहीं बोल पाए. इसका सही उच्चारण uh-SEE-tuh-MIH-nuh-fen है. इसके बाद दक्षिण कैरोलिना के वकील Alex Murdaugh का नाम भी लोगों की जीभ पर फिसलता रहा, जिसका सही उच्चारण AL-ick MUR-dock है. इसी तरह वजन घटाने के लिए मशहूर दवा Mounjaro का नाम भी अक्सर गलत बोला गया, जबकि इसका सही उच्चारण mown-JAHR-OH बताया गया है. इसके अलावा जनवरी में आयरलैंड और स्कॉटलैंड में आए तूफान Eowyn का नाम भी गलत बोला गया. इस नाम का सही उच्चारण ay-OH-win है. वहीं नाम को लेकर साल का सबसे चौंकाने वाला खुलासा तब हुआ, जब अभिनेता Denzel Washington ने बताया कि उनके नाम का सही उच्चारण DEN-zul है.

