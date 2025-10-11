Digital Silver Investment Tips: सोने की तरह आज चांदी के दाम भी आसमान छू रहे हैं. चांदी के दिन-ब-दिन बढ़ते रेट को देख कई लोग इसमें इंवेस्ट कर रहे हैं. ऐसे में अब सिल्वर खरीदने का तरीका और भी आसान हो गया है. सोने की तरह आप घर बैठे चांदी भी खरीद सकते हैं. डिजिटल चांदी में इंवेस्ट करने के लिए आपको सिल्वर ETF खरीदना होगा. ये एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट का तरीका है, जो आपके पोर्टफोलियो को भी डाइवर्स बनाएगा और फिजिकली चांदी खरीदने के झंझट से भी बचाएगा. ऐसे में आइए जानते हैं कि कैसे आप भी कर सकते हैं डिजिटल सिल्वर में इन्वेस्ट.

क्या है सिल्वर ईटीएफ ?

डिजिटल सिल्वर में इन्वेस्ट करने के लिए आपको सिल्वर ईटीएफ खरीदना होता है. सिल्वर ईटीएफ यानी सिल्वर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (Silver Exchange Traded Fund). यह एक तरह से म्यूचुअल फंड की तरह काम करता है. इसमें इन्वेस्टर का पैसा इकट्ठा करके उससे Physical Silver खरीदा जाता है. यहां हर यूनिट का मूल्य 1 किलोग्राम चांदी से जुड़ा होता है.

कैसे करें इसमें निवेश ?

डिजिटल सिल्वर खरीदना बिल्कुल मुश्किल नहीं है. इसके लिए आपको सिल्वर ETF खरीदने हैं. इसमें इन्वेस्टर को सीधे चांदी नहीं खरीदनी होती बल्कि वह चांदी की वैल्यू वाले फंड की यूनिट्स खरीदता है. यह चांदी की वैल्यू वाले फंड की यूनिट्स शेयर मार्किट से खरीदी जाती हैं. बाद में चांदी की वैल्यू ऊपर-नीचे होने के मुताबिक फंड का रेट गिरता-बढ़ता रहता है और फंड की वैल्यू डिसाइड होती है.

सिल्वर ETFs में इंवेस्ट करने के फायदे

डिजिटल सिल्वर खरीदने के कई फायदे हैं. सिल्वर ईटीएफ खरीदते समय आपको इसकी प्योरिटी की चिंता नहीं करनी पड़ती क्योंकि ऐसे फंड प्योर सिल्वर में ही निवेश करते हैं. इसमें आप कम मात्रा में भी चांदी खरीद सकते हैं. साथ ही, सिल्वर ETFs की एक खास बात ये है कि आपको इसकी सिक्योरिटी पर पैसा नहीं खर्च करना होता है और आपको सिल्वर में अपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हाइ रेट लिक्विडिटी का फायदा भी मिलता है. इतना ही नहीं सिल्वर ईटीएफ में इन्वेस्ट करके, आप अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में बैलेंस भी जोड़ सकते हैं.

