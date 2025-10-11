हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Digital Silver Investment Tips: डिजिटल गोल्ड की तरह डिजिटल सिल्वर भी खरीदने का ऑप्शन, जानें इसमें कैसे लगाएं पैसा?

Digital Silver Investment Tips: डिजिटल गोल्ड की तरह डिजिटल सिल्वर भी खरीदने का ऑप्शन, जानें इसमें कैसे लगाएं पैसा?

Digital Silver Investment Tips: डिजिटल गोल्ड की तरह आप डिजिटल सिल्वर भी खरीद सकते हैं. इसके लिए आपको सीधा सिल्वर खरीदने की कोई जरूरत नहीं है. इसके लिए आप सिल्वर ETFs में इंवेस्ट कर सकते हैं.

By : दीपाली बिष्ट | Updated at : 11 Oct 2025 02:06 PM (IST)
Digital Silver Investment Tips: सोने की तरह आज चांदी के दाम भी आसमान छू रहे हैं. चांदी के दिन-ब-दिन बढ़ते रेट को देख कई लोग इसमें इंवेस्ट कर रहे हैं. ऐसे में अब सिल्वर खरीदने का तरीका और भी आसान हो गया है. सोने की तरह आप घर बैठे चांदी भी खरीद सकते हैं. डिजिटल चांदी में इंवेस्ट करने के लिए आपको सिल्वर ETF खरीदना होगा. ये एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट का तरीका है, जो आपके पोर्टफोलियो को भी डाइवर्स बनाएगा और फिजिकली चांदी खरीदने के झंझट से भी बचाएगा. ऐसे में आइए जानते हैं कि कैसे आप भी कर सकते हैं डिजिटल सिल्वर में इन्वेस्ट. 

क्या है सिल्वर ईटीएफ ?

डिजिटल सिल्वर में इन्वेस्ट करने के लिए आपको सिल्वर ईटीएफ खरीदना होता है. सिल्वर ईटीएफ यानी सिल्वर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (Silver Exchange Traded Fund). यह एक तरह से म्यूचुअल फंड की तरह काम करता है. इसमें इन्वेस्टर का पैसा इकट्ठा करके उससे Physical Silver खरीदा जाता है. यहां हर यूनिट का मूल्य 1 किलोग्राम चांदी से जुड़ा होता है. 

कैसे करें इसमें निवेश ?

डिजिटल सिल्वर खरीदना बिल्कुल मुश्किल नहीं है. इसके लिए आपको सिल्वर ETF खरीदने हैं. इसमें इन्वेस्टर को सीधे चांदी नहीं खरीदनी होती बल्कि वह चांदी की वैल्यू वाले फंड की यूनिट्स खरीदता है. यह चांदी की वैल्यू वाले फंड की यूनिट्स शेयर मार्किट से खरीदी जाती हैं. बाद में चांदी की वैल्यू ऊपर-नीचे होने के मुताबिक फंड का रेट गिरता-बढ़ता रहता है और फंड की वैल्यू डिसाइड होती है. 

सिल्वर ETFs में इंवेस्ट करने के फायदे 

डिजिटल सिल्वर खरीदने के कई फायदे हैं. सिल्वर ईटीएफ खरीदते समय आपको इसकी प्योरिटी की चिंता नहीं करनी पड़ती क्योंकि ऐसे फंड प्योर सिल्वर में ही निवेश करते हैं. इसमें आप कम मात्रा में भी चांदी खरीद सकते हैं. साथ ही, सिल्वर ETFs की एक खास बात ये है कि आपको इसकी सिक्योरिटी पर पैसा नहीं खर्च करना होता है और आपको सिल्वर में अपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हाइ रेट लिक्विडिटी का फायदा भी मिलता है. इतना ही नहीं सिल्वर ईटीएफ में इन्वेस्ट करके, आप अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में बैलेंस भी जोड़ सकते हैं.

About the author दीपाली बिष्ट

आंखों में सपने लिए, घर से हम चल तो दिए, जानें ये राहें अब ले जाएंगी कहां... कहने को तो ये सिंगर शान के गाने तन्हा दिल की शुरुआती लाइनें हैं, लेकिन दीपाली की जिंदगी पर बखूबी लागू होती हैं. पूरा नाम दीपाली बिष्ट, जो पहाड़ की खूबसूरत दुनिया से ताल्लुक रखती हैं. किसी जमाने में दीपाली के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ कंधे पर झोला टांगकर और हाथों में अखबार लेकर घूमने वाले लोग होते थे, लेकिन धीरे-धीरे उनकी आंखों में इसी दुनिया का सितारा बनने के सपने पनपने लगे और वह भी पत्रकारिता की दुनिया में आ गईं. उन्होंने अपने इस सफर का पहला पड़ाव एबीपी न्यूज में डाला है, जहां वह ब्रेकिंग, जीके और यूटिलिटी के अलावा लाइफस्टाइल की खबरों से रोजाना रूबरू होती हैं. 

दिल्ली में स्कूलिंग करने वाली दीपाली ने 12वीं खत्म करने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया और सत्यवती कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में ग्रैजुएशन किया. ग्रैजुएशन के दौरान वह विश्वविद्यालय की डिबेटिंग सोसायटी का हिस्सा बनीं और अपनी काबिलियत दिखाते हुए कई डिबेट कॉम्पिटिशन में जीत हासिल की. 

साल 2024 में दीपाली की जिंदगी में नया मोड़ तब आया, जब उन्होंने गुलशन कुमार फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया (नोएडा) से टीवी जर्नलिज्म में पोस्टग्रेजुएट डिप्लोमा की डिग्री हासिल की. उस दौरान उन्होंने रिपोर्टिंग, एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग, रिसर्च और एंकरिंग की बारीकियां सीखीं. कॉलेज खत्म करने के बाद वह एबीपी नेटवर्क में बतौर कॉपीराइटर इंटर्न पत्रकारिता की दुनिया को करीब से समझ रही हैं. 

घर-परिवार और जॉब की तेज रफ्तार जिंदगी में अपने लिए सुकून के पल ढूंढना दीपाली को बेहद पसंद है. इन पलों में वह पोएट्री लिखकर, उपन्यास पढ़कर और पुराने गाने सुनकर जिंदगी की रूमानियत को महसूस करती हैं. इसके अलावा अपनी मां के साथ मिलकर कोरियन सीरीज देखना उनका शगल है. मस्ती करने में माहिर दीपाली को घुमक्कड़ी का भी शौक है और वह आपको दिल्ली के रंग-बिरंगे बाजारों में शॉपिंग करती नजर आ सकती हैं.
Published at : 11 Oct 2025 02:06 PM (IST)
Investment Digital Gold Silver Investment SHARE MARKET Silver ETFs
