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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीRaksha Bandhan: 10 पैसे की एक राखी, दिल्ली के इस बाजार में सस्ते में खरीदें गिफ्ट्स

Raksha Bandhan: 10 पैसे की एक राखी, दिल्ली के इस बाजार में सस्ते में खरीदें गिफ्ट्स

Raksha Bandhan: क्या आप रक्षाबंधन की शॉपिंग करने के लिए ऐसे बाजार की तलाश में हैं, जहां पर कम कीमत पर गिफ्ट, राखियां जैसे कई सामान मिल जाए तो दिल्ली के ये बाजार आपके लिए अच्छे विकल्प हैं.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 07 Aug 2026 02:27 PM (IST)
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  • थोक रेट जानने, सुबह जल्दी पहुंचने की सलाह दी गई।

Raksha Bandhan Shopping: अगस्त-सितंबर के महीने में कई त्योहार आते हैं और 28 अगस्त 2026 को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा. इसके लिए बाजारों में अभी से भीड़ लगनी शुरू हो गई है और लोग रक्षाबंधन की खरीदारी करने में लगे हैं. ऐसे में अगर आप भी कम बजट में अच्छी खरीदारी करना चाहते हैं तो दिल्ली के कुछ बाजार आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं, जहां पर आपको गिफ्ट, राखियां, चॉकलेट, कॉस्मेटिक्स और भी कई सामान मिल जाएंगे. 

इस बाजार में हर सामान मिलेगा

दिल्ली के फेमस सदर बाजार में अलग-अलग डिजाइन की राखियां और गिफ्ट, खिलौने, चॉकलेट जैसे कई सामान उपलब्ध है. यहां पर सामान आपको बेहद ही कम कीमत में मिल जाएगा. अगर आप रक्षाबंधन की शॉपिंग के लिए पुरानी दिल्ली जा रहे हैं तो सदर बाजार के अलावा भी आप इन बाजारों में भी शॉपिंग कर सकते हैं, जहां पर आपको जरूरत का हर सामान मिल सकता है. 

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कौन-कौन सी बाजार में मिलेगा सस्ता सामान?

  • चावड़ी बाजार- यहां पर आपको पैकेजिंग और गिफ्ट आइटम कम कीमत में मिल जाते हैं.
  • किनारी बाजार (चांदनी चौक)-  यहां पर आपको राखियां, सजावट से जुड़ा सामान थोक और रिटेल दोनों कीमत पर मिल जाएगा. यानी यहां पर आप त्योहार और शादी-ब्याह के लिए शॉपिंग कर सकते हैं.
  • पहाड़ी धीरज और तेलीवाड़ा-  ये बाजार सदर बाजार के बिल्कुल पास है. यहां पर राखियों की खुद की मैन्युफैक्चरिंग होती है, इसलिए सबसे सस्ता माल आपको यहां मिल सकता है. 

सदर बाजार में कितने की मिलेगी राखी?

  • सदर बाजार थोक बाजार होने की वजह से यहां पर राखियां काफी कम दाम पर आसानी से मिल जाएगी.
  • अगर आपका साधारण और धागे वाली राखियां लगभग 10 पैसे से 50 पैसे प्रति पीस या( लगभग 18 रुपये दर्जन) से शुरू होती हैं
  • अगर डिजाइनर या बच्चों के लिए अलग से राखियों खरीदनी है तो डिजाइन और क्वालिटी के हिसाब से कीमत अलग हो सकती है.
  • आमतौर पर ऐसी राखियां 1 रुपये से 100 रुपये के बीच मिल सकती हैं.
  • अगर कोई ज्यादा राखियां खरीदता है तो उसे फायदा हो सकता है.
  • राखियों के अलावा इस बाजार में गिफ्ट और सजावट के सामान भी काफी कम कीमत में उपलब्ध है. 

कुछ बातों का ध्यान रखना है जरूरी

  • अगर सदर बाजार से खरीदारी करने जा रहे हैं तो सुबह बाजार खुलते ही पहुंचने की कोशिश करें.
  • बाजार में 2-3 दुकानों पर कीमत पता करें. जहां कम कीमत और अच्छा सामान मिल रहा हो, वहीं से सामान खरीदें.
  • सामान ज्यादा खरीद रहे हैं तो दुकानदार से थोक रेट के बारे में जरूर जानें.

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 07 Aug 2026 02:27 PM (IST)
Tags :
Sadar Bazar Utility News DELHI Rakhi Shopping
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