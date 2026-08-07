Raksha Bandhan: 10 पैसे की एक राखी, दिल्ली के इस बाजार में सस्ते में खरीदें गिफ्ट्स

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom थोक रेट जानने, सुबह जल्दी पहुंचने की सलाह दी गई।

Raksha Bandhan Shopping: अगस्त-सितंबर के महीने में कई त्योहार आते हैं और 28 अगस्त 2026 को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा. इसके लिए बाजारों में अभी से भीड़ लगनी शुरू हो गई है और लोग रक्षाबंधन की खरीदारी करने में लगे हैं. ऐसे में अगर आप भी कम बजट में अच्छी खरीदारी करना चाहते हैं तो दिल्ली के कुछ बाजार आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं, जहां पर आपको गिफ्ट, राखियां, चॉकलेट, कॉस्मेटिक्स और भी कई सामान मिल जाएंगे.

इस बाजार में हर सामान मिलेगा

दिल्ली के फेमस सदर बाजार में अलग-अलग डिजाइन की राखियां और गिफ्ट, खिलौने, चॉकलेट जैसे कई सामान उपलब्ध है. यहां पर सामान आपको बेहद ही कम कीमत में मिल जाएगा. अगर आप रक्षाबंधन की शॉपिंग के लिए पुरानी दिल्ली जा रहे हैं तो सदर बाजार के अलावा भी आप इन बाजारों में भी शॉपिंग कर सकते हैं, जहां पर आपको जरूरत का हर सामान मिल सकता है.

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कौन-कौन सी बाजार में मिलेगा सस्ता सामान?

चावड़ी बाजार- यहां पर आपको पैकेजिंग और गिफ्ट आइटम कम कीमत में मिल जाते हैं.

किनारी बाजार (चांदनी चौक)- यहां पर आपको राखियां, सजावट से जुड़ा सामान थोक और रिटेल दोनों कीमत पर मिल जाएगा. यानी यहां पर आप त्योहार और शादी-ब्याह के लिए शॉपिंग कर सकते हैं.

पहाड़ी धीरज और तेलीवाड़ा- ये बाजार सदर बाजार के बिल्कुल पास है. यहां पर राखियों की खुद की मैन्युफैक्चरिंग होती है, इसलिए सबसे सस्ता माल आपको यहां मिल सकता है.

सदर बाजार में कितने की मिलेगी राखी?

सदर बाजार थोक बाजार होने की वजह से यहां पर राखियां काफी कम दाम पर आसानी से मिल जाएगी.

अगर आपका साधारण और धागे वाली राखियां लगभग 10 पैसे से 50 पैसे प्रति पीस या( लगभग 18 रुपये दर्जन) से शुरू होती हैं

अगर डिजाइनर या बच्चों के लिए अलग से राखियों खरीदनी है तो डिजाइन और क्वालिटी के हिसाब से कीमत अलग हो सकती है.

आमतौर पर ऐसी राखियां 1 रुपये से 100 रुपये के बीच मिल सकती हैं.

अगर कोई ज्यादा राखियां खरीदता है तो उसे फायदा हो सकता है.

राखियों के अलावा इस बाजार में गिफ्ट और सजावट के सामान भी काफी कम कीमत में उपलब्ध है.

कुछ बातों का ध्यान रखना है जरूरी

अगर सदर बाजार से खरीदारी करने जा रहे हैं तो सुबह बाजार खुलते ही पहुंचने की कोशिश करें.

बाजार में 2-3 दुकानों पर कीमत पता करें. जहां कम कीमत और अच्छा सामान मिल रहा हो, वहीं से सामान खरीदें.

सामान ज्यादा खरीद रहे हैं तो दुकानदार से थोक रेट के बारे में जरूर जानें.

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