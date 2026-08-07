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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीकांवड़ यात्रा: श्रद्धालुओं को नमो भारत ने दी राहत, पहली बार डेढ़ लाख तक पहुंचा आंकड़ा

कांवड़ यात्रा: श्रद्धालुओं को नमो भारत ने दी राहत, पहली बार डेढ़ लाख तक पहुंचा आंकड़ा

Namo Bharat Train: कांवड़ यात्रा के दौरान नमो भारत स्टेशनों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ गई है. नमो भारत में राइडरशिप 40 से 50 फीसदी बढ़ गई है. यात्रियों की संख्या ने रिकॉर्डतोड़ दिया है.

Written By : अभिषेक नयन, दिल्ली |  Updated at : 07 Aug 2026 01:31 PM (IST)
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Kanwar Yatra 2026: कांवड़ यात्रा के दौरान दिल्ली-एनसीआर और मेरठ के बीच सड़क यातायात कई प्रमुख मार्गों पर प्रभावित है. ऐसे में नमो भारत कॉरिडोर हजारों यात्रियों के लिए सबसे भरोसेमंद विकल्प बनकर उभरा है. गाजियाबाद समेत कई स्टेशनों पर यात्रियों की संख्या में 40 से 50 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जबकि 3 अगस्त 2026 को कॉरिडोर ने अब तक की सबसे अधिक दैनिक राइडरशिप का नया रिकॉर्ड भी बनाया.

रोजाना 15 से 20 हजार यात्री कर रहे सफर

कांवड़ यात्रा के चलते कई प्रमुख सड़कों पर यातायात प्रतिबंध और भारी जाम की स्थिति बनी हुई है. इसका सीधा असर सड़क यात्रा पर पड़ा है. ऐसे माहौल में दिल्ली-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर यात्रियों के लिए तेज, समयबद्ध और भरोसेमंद परिवहन विकल्प साबित हो रहा है. गाजियाबाद नमो भारत स्टेशन पर यात्रियों की संख्या में 50 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है और यहां से प्रतिदिन औसतन 15 से 20 हजार लोग सफर कर रहे हैं.

मुरादनगर, गुलधर, मोदीनगर और मेरठ के स्टेशनों पर भी बढ़ी भीड़

केवल गाजियाबाद ही नहीं, बल्कि मुरादनगर और गुलधर नमो भारत स्टेशनों पर भी यात्रियों की संख्या में उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखी जा रही है. वहीं मोदीनगर के स्टेशनों पर करीब 40 प्रतिशत तक अधिक यात्री सफर कर रहे हैं. मेरठ के ब्रह्मपुरी, मेरठ सेंट्रल और मेरठ नॉर्थ मेट्रो स्टेशनों पर भी यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है. इस दौरान गाजियाबाद, आनंद विहार और बेगमपुल स्टेशन पूरे कॉरिडोर के सबसे व्यस्त स्टेशन बने हुए हैं.

यह भी पढ़ें- Train News: यूपी-बिहार जाने वालों को बड़ी सौगात, नई स्पेशल ट्रेन का ऐलान, रूट, टाइमिंग और स्टॉपेज जानें

कुछ प्रवेश-निकास द्वार बंद, लेकिन यात्रा सेवा सामान्य

प्रशासनिक निर्देशों के तहत कुछ नमो भारत स्टेशनों के चुनिंदा प्रवेश और निकास द्वार अस्थायी रूप से बंद किए गए हैं. हालांकि यात्रियों के लिए अन्य गेट खुले हैं और यात्रा सेवाएं सामान्य रूप से जारी हैं. कई यात्रियों का कहना है कि पहले वे बस से सफर करते थे, लेकिन कांवड़ यात्रा के दौरान सड़क मार्ग पर बढ़ती दिक्कतों की वजह से अब नमो भारत को प्राथमिकता दे रहे हैं. इससे वे समय पर और अधिक आरामदायक तरीके से अपने गंतव्य तक पहुंच पा रहे हैं.

3 अगस्त को बना नया रिकॉर्ड, पहली बार करीब 1.5 लाख यात्रियों ने किया सफर

सावन महीने के पहले सोमवार यानी 3 अगस्त 2026 को दिल्ली-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर पर करीब 1.5 लाख यात्रियों ने सफर किया. यह अब तक की सबसे अधिक औसत दैनिक राइडरशिप रही. इससे पहले 8 जून 2026 को लगभग 1.25 लाख यात्रियों के सफर का रिकॉर्ड दर्ज किया गया था. मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए आने वाले दिनों में यात्री संख्या में और बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है.

यात्रियों की सुविधा के लिए 52 अतिरिक्त ट्रेन ट्रिप्स, हर 8 मिनट में मिल रही ट्रेन

कांवड़ यात्रा के दौरान बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए एनसीआरटीसी ने 30 जुलाई से 14 अगस्त 2026 तक नमो भारत कॉरिडोर पर प्रतिदिन 52 अतिरिक्त ट्रेन ट्रिप्स शुरू की हैं. इसके बाद सराय काले खां से मोदीपुरम तक यात्रियों को हर 8 मिनट में ट्रेन उपलब्ध हो रही है. जरूरत पड़ने पर ट्रेन सेवाओं की आवृत्ति और बढ़ाई जा सकती है. अतिरिक्त ट्रिप्स का सबसे ज्यादा लाभ रोजाना यात्रा करने वाले यात्रियों, छात्रों और कार्यालय आने-जाने वाले लोगों को मिल रहा है.

यह भी पढ़ें- दिल्ली-उत्तराखंड का सफर होगा सुपरफास्ट, नमो भारत पर सर्वे शुरू, किन 9 शहरों से गुजरेगी ट्रेन?

About the author अभिषेक नयन, दिल्ली

अभिषेक नयन का पत्रकारिता में लंबा अनुभव है. साल 2011 से ABP News से जुड़े हैं. दिल्ली-NCR की राजनीतिक, सामाजिक और नागरिक समस्याओं की जमीनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करते हैं.
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Published at : 07 Aug 2026 01:31 PM (IST)
Tags :
INDIAN RAILWAYS Namo Bharat Train Kanwar Yatra 2026
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