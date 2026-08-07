कानून सख्त-निगरानी सुस्त, ऑफिस में बच्चे की देखरेख वाले कानून पर संसद में खुला बड़ा राज

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom पिछले तीन वर्षों में क्रेच सुविधा की जांचों में कमी आई।

Office Creche Rule: आज के समय में ज्यादातर घरों में पति-पत्नी दोनों नौकरी करते हैं, लेकिन नौकरी करना और साथ में ही बच्चे को संभालना एक महिला के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है. इसलिए जिन ऑफिस या संस्थानों में 50 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं, वहां पर क्रेच की सुविधा देने का नियम है, ताकि महिला कर्मचारी नौकरी के दौरान अपने छोटे बच्चे को क्रेच में सुरक्षित छोड़ सकें, जहां उसकी सही तरीके से देखभाल हो सके.

इस बीच केंद्र सरकार ने संसद में वर्कप्लेस पर क्रेच की व्यवस्था को लेकर अहम जानकारी दी है, जिसके बारे में खासतौर पर उन महिला कर्मचारियों को पता होना चाहिए, जिनके छोटे बच्चे हैं.

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क्या होता है क्रेच?

सबसे पहले जानते हैं कि आखिर क्रेच होता क्या है? क्रेच एक ऐसी जगह होती है, जहां पर नौकरी करने वाले माता-पिता अपने छोटे बच्चों को कुछ समय के लिए छोड़ सकते हैं. यहां पर बच्चों की देखभाल करने के लिए स्टाफ होता है, जो उनके खाने, खेलने और आराम का ध्यान रखते हैं. कई बड़ी कंपनियां और संस्थानों में कर्मचारियों के बच्चों के लिए क्रेच की सुविधा दी जाती है. खास तौर पर महिलाओं के लिए क्रेच की व्यवस्था होने से नौकरी और बच्चा दोनों मैनेज करने में आसानी होती है.

सरकार ने क्या बताया?

दरअसल, केंद्र सरकार ने संसद में बताया कि कार्यस्थलों पर क्रेच की सुविधा को लेकर कोई ऑडिट या जांच नहीं कराई गई है. इतना ही नहीं, बल्कि सरकार के पास इस बात की जानकारी भी नहीं है कि कितने संस्थानों में क्रेच होना जरूरी है. साथ ही कितने संस्थान नियम का पालन कर रहे हैं.

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पिछले तीन सालों की जांच

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, पिछले कुछ सालों में जांच की संख्या कम होती नजर आई है.

2023-24 में 402

2024-25 में 256

2025-26 में मार्च तक 142

नियम तोड़ने पर क्या होगा?

सरकार ने बताया कि क्रेच सुविधा को लेकर अलग से कोई ऑडिट नहीं किया जाता. ऐसे में लोगों के मन में सवाल आ सकता है कि नियमों का पालन हो रहा है या नहीं इसकी जांच कैसे की जाती है? इसकी जांच सामान्य निरीक्षण के समय की जाती है और अगर कोई भी संस्थान नियमों का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है.

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