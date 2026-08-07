मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीकानून सख्त-निगरानी सुस्त, ऑफिस में बच्चे की देखरेख वाले कानून पर संसद में खुला बड़ा राज

कानून सख्त-निगरानी सुस्त, ऑफिस में बच्चे की देखरेख वाले कानून पर संसद में खुला बड़ा राज

Office Creche Rule: नौकरी के साथ बच्चे की देखभाल करना कामकाजी महिलाओं के लिए बड़ी चुनौती होती है. ऐसे में केंद्र सरकार ने संसद में वर्कप्लेस पर क्रेच की व्यवस्था को लेकर अहम जानकारी दी है.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 07 Aug 2026 01:01 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • पिछले तीन वर्षों में क्रेच सुविधा की जांचों में कमी आई।

Office Creche Rule: आज के समय में ज्यादातर घरों में पति-पत्नी दोनों नौकरी करते हैं, लेकिन नौकरी करना और साथ में ही बच्चे को संभालना एक महिला के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है. इसलिए जिन ऑफिस या संस्थानों में 50 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं, वहां पर क्रेच की सुविधा देने का नियम है, ताकि महिला कर्मचारी नौकरी के दौरान अपने छोटे बच्चे को क्रेच में सुरक्षित छोड़ सकें, जहां उसकी सही तरीके से देखभाल हो सके.

इस बीच केंद्र सरकार ने संसद में वर्कप्लेस पर क्रेच की व्यवस्था को लेकर अहम जानकारी दी है, जिसके बारे में खासतौर पर उन महिला कर्मचारियों को पता होना चाहिए, जिनके छोटे बच्चे हैं. 

बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट कितने मददगार, किन-किन कामों के लिए हैं जरूरी?

क्या होता है क्रेच?

सबसे पहले जानते हैं कि आखिर क्रेच होता क्या है? क्रेच एक ऐसी जगह होती है, जहां पर नौकरी करने वाले माता-पिता अपने छोटे बच्चों को कुछ समय के लिए छोड़ सकते हैं. यहां पर बच्चों की देखभाल करने के लिए स्टाफ होता है, जो उनके खाने, खेलने और आराम का ध्यान रखते हैं. कई बड़ी कंपनियां और संस्थानों में कर्मचारियों के बच्चों के लिए क्रेच की सुविधा दी जाती है. खास तौर पर महिलाओं के लिए क्रेच की व्यवस्था होने से नौकरी और बच्चा दोनों मैनेज करने में आसानी होती है. 

सरकार ने क्या बताया?

दरअसल, केंद्र सरकार ने संसद में बताया कि कार्यस्थलों पर क्रेच की सुविधा को लेकर कोई ऑडिट या जांच नहीं कराई गई है. इतना ही नहीं, बल्कि सरकार के पास इस बात की जानकारी भी नहीं है कि कितने संस्थानों में क्रेच होना जरूरी है. साथ ही कितने संस्थान नियम का पालन कर रहे हैं.

अब बचे सिर्फ 8 दिन, जल्दी निपटा लें LPG सिलेंडर का ये जरूरी काम, वरना कटेगा कनेक्शन

पिछले तीन सालों की जांच 

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, पिछले कुछ सालों में जांच की संख्या कम होती नजर आई है. 

  • 2023-24 में 402
  • 2024-25 में 256
  • 2025-26 में मार्च तक 142

नियम तोड़ने पर क्या होगा?

सरकार ने बताया कि क्रेच सुविधा को लेकर अलग से कोई ऑडिट नहीं किया जाता. ऐसे में लोगों के मन में सवाल आ सकता है कि नियमों का पालन हो रहा है या नहीं इसकी जांच कैसे की जाती है? इसकी जांच सामान्य निरीक्षण के समय की जाती है और अगर कोई भी संस्थान नियमों का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है.

क्रेच से जुड़ी कुछ जरूरी बातें जानें

  • ऐसे संस्थान जहां पर 50 या उससे ज्यादा कर्मचारी हैं वहां पर क्रेच की सुविधा देना जरूरी है.
  • इसके अलावा महिला कर्मचारी को दिन में 4 बार बच्चे से मिलने के लिए क्रेच जाने की परमिशन होती है.
  • नौकरी करने वाली महिलाओं के लिए क्रेच की सुविधा मिलने से नौकरी और बच्चे की देखभाल करना आसान हो जाता है.
  • इसकी मदद से महिलाओं को नौकरी करने में दिक्कत नहीं होती है.
  • यही कारण है कि 50 या उससे ज्यादा कर्मचारियों वाले संस्थानों के लिए क्रेच की सुविधा कानून के तहत अनिवार्य की गई. 

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
Read More
Published at : 07 Aug 2026 01:01 PM (IST)
Tags :
Utility News Women Employees Office Creche Rule
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
कानून सख्त-निगरानी सुस्त, ऑफिस में बच्चे की देखरेख वाले कानून पर संसद में खुला बड़ा राज
कानून सख्त-निगरानी सुस्त, ऑफिस में बच्चे की देखरेख वाले कानून पर संसद में खुला बड़ा राज
यूटिलिटी
बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट कितने मददगार, किन-किन कामों के लिए हैं जरूरी?
बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट कितने मददगार, किन-किन कामों के लिए हैं जरूरी?
यूटिलिटी
Train News: यूपी-बिहार जाने वालों को बड़ी सौगात, नई स्पेशल ट्रेन का ऐलान, रूट, टाइमिंग और स्टॉपेज जानें
यूपी-बिहार जाने वालों को बड़ी सौगात, नई स्पेशल ट्रेन का ऐलान, रूट, टाइमिंग और स्टॉपेज जानें
यूटिलिटी
अब बचे सिर्फ 8 दिन, जल्दी निपटा लें LPG सिलेंडर का ये जरूरी काम, वरना कटेगा कनेक्शन
अब बचे सिर्फ 8 दिन, जल्दी निपटा लें LPG सिलेंडर का ये जरूरी काम, वरना कटेगा कनेक्शन
Advertisement

वीडियोज

Sansani: अतीक अहमद के बेटे की दर्दनाक मौत
Jannat Zubair ने Elvish Yadav संग Dating Rumours पर तोड़ी चुप्पी, बताया रिश्ते का सच
Prince Narula ने Shivangi-Harshad की Bonding को बताया 'Nibba Nibbi Wala Pyaar'
Shreya Kalra की Controversies ने मचाया बवाल, फिर भी बनीं Lock Upp 2 की Winner
Dipika Kakar हुईं Emotional, Cancer Treatment के दौरान बोलीं- अभी हिम्मत नहीं हार सकती
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सुखबीर बादल ने पीएम मोदी से की मुलाकात, बदल जाएगी पंजाब की सियासत?
सुखबीर बादल ने पीएम मोदी से की मुलाकात, बदल जाएगी पंजाब की सियासत?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ब्रेन हैमरेज, आतें और दिल फटा... अतीक अहमद के बेटे अबान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट
ब्रेन हैमरेज, आतें और दिल फटा... अतीक अहमद के बेटे अबान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट
इंडिया
राहुल गांधी ने 'नूरी' के साथ बनाया वीडियो, फिर बोले- 'मां सोनिया होंगी नाराज'
राहुल गांधी ने 'नूरी' के साथ बनाया वीडियो, फिर बोले- 'मां सोनिया होंगी नाराज'
बॉलीवुड
50 की उम्र में भी क्यों कुंवारी हैं सैफ अली खान की बहन सबा पटौदी ? बोलीं- ‘मैं 19 साल की उम्र में शादी...’
50 की उम्र में भी क्यों कुंवारी हैं सैफ अली खान की बहन सबा? खुद बताई वजह
क्रिकेट
टीम इंडिया पर BCCI सख्त, नया फिटनेस नियम; इतने मिनट में पूरी करनी होगी 2km दौड़
टीम इंडिया पर BCCI सख्त, नया फिटनेस नियम; इतने मिनट में पूरी करनी होगी 2km दौड़
इंडिया
'NTA के एक्सपर्ट्स ने लीक कराया NEET-UG का पेपर', CBI का बड़ा खुलासा
'NTA के एक्सपर्ट्स ने लीक कराया NEET-UG का पेपर', CBI का बड़ा खुलासा
दिल्ली NCR
पप्पू यादव के खिलाफ थाने पहुंचा चप्पल फेंकने वाला आरोपी, पूर्णिया सांसद पर लगाए ये आरोप
पप्पू यादव के खिलाफ थाने पहुंचा चप्पल फेंकने वाला आरोपी, पूर्णिया सांसद पर लगाए ये आरोप
ट्रेंडिंग
बेबी बंप के साथ प्रेग्नेंट महिला का डांस वीडियो वायरल, माधुरी दीक्षित के गाने पर लगाए ठुमके
बेबी बंप के साथ प्रेग्नेंट महिला का डांस वीडियो वायरल, माधुरी दीक्षित के गाने पर लगाए ठुमके
ABP NEWS
Viral News: देखिए किन्नौर में लैंडस्लाइड का खौफनाक वीडियो वायरल!
Viral News: देखिए किन्नौर में लैंडस्लाइड का खौफनाक वीडियो वायरल!
ABP NEWS
Viral News: देशभक्ति और आस्था का अद्भुत संगम, देखिए!
Viral News: देशभक्ति और आस्था का अद्भुत संगम, देखिए!
ABP NEWS
Viral News: रुद्रप्रयाग में मूसलाधार बारिश से हाहाकार!
Viral News: रुद्रप्रयाग में मूसलाधार बारिश से हाहाकार!
ABP NEWS
Viral News: पहाड़ से गिरा मौत का मलबा!
Viral News: पहाड़ से गिरा मौत का मलबा!
ABP NEWS
Viral News: दरदपुरा में पुल टूटा, हाईवे ठप
Viral News: दरदपुरा में पुल टूटा, हाईवे ठप
Embed widget