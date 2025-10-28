आधार अपडेट के लिए अब नहीं ढूंढना होगा सेंटर का पता, घर बैठे-बैठे हो जाएंगे ये काम

आज के डिजिटल समय में आधार कार्ड सिर्फ पहचान पत्र नहीं बल्कि बैंक अकाउंट खोलना, सरकारी सब्सिडी, मोबाइल सिम और कई सरकारी सेवाओं के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट बन चुका है. लेकिन अब तक इसमें कोई भी बदलाव या अपडेट करने के लिए लोगों को आधार सेवा केंद्र या बैंक के चक्कर लगाने पड़ते थे. हालांकि अब यह परेशानी खत्म होने वाली है. UIDAI जल्द ही एक नया मोबाइल ऐप ई-आधार लॉन्च करने जा रहा है. जिससे आप अपने स्मार्टफोन से ही आधार कार्ड की डिटेल अपडेट कर सकेंगे. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि आधार अपडेट के लिए अब आपको सेंटर का पता क्यों नहीं ढूंढना होगा और घर बैठे-बैठे ही कैसे आपके काम हो जाएंगे.



क्या है ई-आधार ऐप?



यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस नए ई-आधार ऐप पर काम कर रहा है, जो एंड्रॉयड और आईओएस दोनों प्लेटफार्म पर उपलब्ध होगा. इस ऐप के जरिए यूजर अपने आधार में नाम, बर्थ डेट, एड्रेस या मोबाइल नंबर जैसी जानकारी आसानी से घर बैठे अपडेट कर पाएंगे. रिपोर्ट्स के अनुसार यह ऐप 2025 के आखिरी तक लांच किया जा सकता है. वहीं फिलहाल UIDAI का एम-आधार एप मौजूद है, जिसमें यूजर्स केवल अपना आधार डेटा सेव करके रख सकते हैं. लेकिन नए ई-आधार ऐप में यूजर सीधे अपने आधार की डिटेल्स को अपडेट कर पाएंगे. इसके बाद अब छोटे-छोटे अपडेट के लिए नागरिकों को आधार केंद्र पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

एआई और फेस रिकॉग्निशन से लैस होगा ऐप



ई-आधार ऐप को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी से लैस किया जाएगा. इससे पहचान और धोखाधड़ी के मामलों में कमी आएगी और अपडेट जैसी प्रक्रिया भी सुरक्षित बन जाएगी. इसके अलावा ऐप अपने आप यूजर के सरकारी डाक्यूमेंट्स जैसे पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या राशन कार्ड से जरूरी डिटेल ऑटोमेटिक पेज कर लेगा.



कैसे होगा आधार अपडेट?



स्टेप 1. आधार को अपडेट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल पर ई-आधार ऐप डाउनलोड करना होगा.

स्टेप 2. इसके बाद अपडेट आधार ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और आधार नंबर या वर्चुअल आईडी डालनी होगी.

स्टेप 3. अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, जिसे डालकर आपको लॉगिन करना होगा.

स्टेप 4. अब आपको जिस जानकारी को अपडेट करना है, उसे सेलेक्ट करके उससे जुड़े हुए डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे.

स्टेप 5. सबमिट करने के बाद UIDAI आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेगा.

स्टेप 6. इसके बाद 3 से 5 दिन के अंदर आपकी डिटेल आधार से अपडेट हो जाएगी और इसकी जानकारी आपको एसएमएस या ईमेल के जरिए मिल जाएगी.

