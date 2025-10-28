31 अक्टूबर तक निपटा लें आधार अपडेट के ये काम, वरना 1 नवंबर से लगेंगे इतने ज्यादा पैसे

अगर आपने अब तक अपने आधार कार्ड की जानकारी अपडेट नहीं की है तो जल्दी कर लें, क्योंकि 1 नवंबर 2025 से आधार अपडेट करवाना महंगा होने वाला है. यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आधार अपडेट से जुड़ी फीस में बदलाव किया है, साथ ही आधार से जुड़े कई बड़े नियम भी लागू होने वाले हैं. ऐसे में आप भी आधार अपडेट से जुड़े काम 31 अक्टूबर तक पूरे कर लें, वरना 1 नवंबर से इसके लिए आपको ज्यादा पैसे देने होंगे.



अब तक फ्री में होता था ऑनलाइन अपडेट



UIDAI ने जून 2026 तक ऑनलाइन डॉक्युमेंट अपडेट की मुफ्त सुविधा रखी है, लेकिन अगर आप आधार सेवा केंद्र पर जाकर अपडेट करवाते हैं तो अब इसके लिए आपको फीस देनी होगी. आधार कार्ड में नाम, एड्रेस, बर्थ डेट, या मोबाइल नंबर जैसी जानकारी अपडेट के लिए आपको 75 रुपये देने होंगे. वहीं अगर फिंगरप्रिंट, आंखों की स्‍कैनिंग या फोटो अपडेट करवाना है तो उसके लिए आपको 125 रुपये देने होंगे. पहले इन सेवाओं के लिए 50 लगते थे, यानी अब आधार केंद्रों पर जाकर अपडेट करवाने की फीस बढ़ गई है.हालांकि UIDAI ने बच्चों के लिए अपडेट प्रक्रिया पहले की तरह फ्री रखी है. 5 से 7 साल और 15 से 17 साल की उम्र के बच्चों के लिए बायोमेट्रिक अपडेट करवाना अनिवार्य है, लेकिन इसके लिए आपको कोई फीस नहीं देनी होगी.



31 दिसंबर तक पैन-आधार लिंकिंग भी जरूरी



UIDAI ने यह भी स्पष्ट किया है कि पैन कार्ड को आधार से लिंक करना भी जरूरी है, जो लोग 31 दिसंबर 2025 तक यह काम नहीं करेंगे उनका पैन कार्ड 1 जनवरी 2026 से इनएक्टिव हो जाएगा. यानी उस पैन से कोई वित्तीय लेन देन या टैक्स संबंधित काम नहीं किया जा सकेगा. वहीं नए पैन कार्ड के लिए आवेदन करने वालों को भी आधार वेरिफिकेशन जरूरी होगा.



घर बैठे कर सकेंगे आधार की डिटेल अपडेट



दरअसल UIDAI अब एक नया मोबाइल ऐप ई आधार लाने की तैयारी भी कर रहा है. यह ऐप एंड्राइड और आईओएस दोनों प्लेटफार्म पर उपलब्ध होगा. इसकी मदद से यूजर्स अपने आधार में डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, फोन नंबर और दूसरी डिटेल खुद ही घर बैठे अपडेट कर पाएंगे. यह नया ऐप एआई और फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी से लेस होगा. जिससे आधार अपडेट की प्रक्रिया और भी आसान और तेज हो जाएगी.वहीं अभी तक यह काम ऐमआधार एप के जरिए किया जाता था, लेकिन नए ऐप में डाटा अपडेट करने का ऑप्शन भी मिलेगा. UIDAI के नए नियमों के अनुसार यूजर्स को आधार अपडेट करवाने के लिए अब आधार सेवा केंद्रों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. जो भी जानकारी आप ऐप में भरेंगे वह आपके सरकारी डाक्यूमेंट्स जैसे पैन, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या राशन कार्ड से अपने आप वेरीफाई हो जाएगी. इससे फर्जीवाड़े की संभावना कम होगी और अपडेट प्रक्रिया सुरक्षित भी रहेगी.

