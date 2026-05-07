बुजुर्गों की मौज! FD पर अब मिलेगा 8.75% तक का ब्याज, जानें सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाले बैंक

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Senior Citizens FD Rates 2026: रिटायरमेंट के बाद काफी लोग अपने पैसे को ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहां उनका पैसा सुरक्षित रहे और साथ ही उन्हें अच्छा रिटर्न मिले. आज के टाइम में काफी सीनियर सिटिजन्स सुरक्षित इन्वेस्ट के लिए FD यानी फिक्सड डिपॉजिट को सबसे भरोसेमंद ऑप्शन मानते हैं.

मई 2026 में कई बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक सीनियर सिटिजन्स को FD पर शानदार ब्याज दे रहे हैं. कुछ बैंक तो 8 प्रतिशत से ज्यादा लगभग 8.75 प्रतिशत तक का रिटर्न ऑफर कर रहे हैं. बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच फाइनेंस बैंक सबसे ज्यादा ब्याज देने वालों में आगे बने हुए हैं तो वहीं सरकारी और प्राइवेट बैंक भी सीनियर सिटिजन्स को अतिरिक्त लाभ दे रहे हैं.

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सीनियर सिटिज़न्स को कितना मिल रहा ब्याज?

अगर बात करें ब्याज की तो इस समय बैंक और NBFCs सीनियर सिटिजन्स को 7 दिन से लेकर 10 साल तक की FD पर करीब 7 से 8 प्रतिशत से ज्यादा तक ब्याज दे रहे है. ज्यादातर बैंक आम ग्राहकों के मुकाबले सीनियर सिटिजन्स को 50 बेसिस पॉइंट ज्यादा ब्याज देते हैं. कुछ बैंक खास FD योजनाओं में अतिरिक्त प्रीमियम भी ऑफर कर रहे हैं.

सरकारी बैंकों में कौन दे रहा ज्यादा ब्याज?

सरकारी बैंकों की बात करें तो पंजाब एंड सिंध बैंक सबसे ज्यादा ब्याज देने वाले बैंकों में शामिल हैं. यह बैंक सीनियर सिटिजन्स को लगभग 7.25 प्रतिशत तक ब्याज दे रहा है.

इसके अलावा बैंक ऑफ महाराष्ट्र-7.15 प्रतिशत तक

SBI, बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, PNB, इंडियन बैंक और यूनियन बैंक करीब 7.05 प्रतिशत से 7.10 प्रतिशत तक ब्याज दे रहे हैं.

SBI की We-Care FD Scheme क्यों है खास?

भारतीय स्टेट बैंक की SBI We-Care FD Scheme अभी भी रिटायर लोगों के बीच काफी फेमस है.

इस योजना में 5 से 10 साल की FD पर ज्यादा फायदा मिलता है.

सीनियर सिटिजन्स को सामान्य ज्यादा ब्याज के अलावा 50 बेसिस पॉइंट का अतिरिक्त प्रीमियम दिया जाता है.

प्राइवेट बैंक भी दे रहे शानदार रिटर्न

अगर बात करें प्राइवेट बैंक की तो यह भी ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए ज्यादा ब्याज ऑफर कर रहे है.

प्रमुख ब्याज दरें

SBM बैंक - 8.35 प्रतिशत तक

YES बैंक - 7.75 प्रतिशत तक

बंधन बैंक -7.75 प्रतिशत तक

RBL बैंक - 7.70 प्रतिशत तक

IDFC FIRST बैंक और IndusInd बैंक 7.50 प्रतिशत या उससे ज्यादा ब्याज

ICICI बैंक की खास FD योजना क्या है?

ICICI बैंक भी सीनियर सिटिजन्स के लिए स्पेशल FD स्कीम चला रहा है.

इसमें 15 महीने से 18 महीने से कम समय की FD पर ज्यादा लाभ मिलता है.

सामान्य 50 बेसिस पॉइंट के अलावा 10 बेसिस पॉइंट ज्यादा ब्याज दिया जा रहा है

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स्मॉल फाइनेंस बैंक दे रहे सबसे ज्यादा ब्याज

अगर बात करें सबसे ज्यादा रिटर्न की तो स्मॉल फाइनेंस बैंक अभी सबसे आगे हैं.

ESAF Small Finance Bank - 8.50 प्रतिशत तक

Suryoday Small Finance Bank -8.25 प्रतिशत तक

Shivalik Small Finance Bank - 8.30 प्रतिशत तक

Jana, Equitas, Unity और Utkarsh Small Finance Bank - करीब 8 प्रतिशत तक ब्याज दे रहे हैं.

क्यों पसंद की जाती है FD?

एक्सपर्ट्स का कहना है कि सीनियर सिटिजन्स अभी भी FD को ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि

इसमें पैसे सुरक्षित रहते हैं.

साथ ही रिटर्न पहले से तय होता है.

नियमित आय मिलती रहती है.

सबसे खास बात बाजार के उतार-चढ़ाव का ज्यादा असर नहीं पड़ता.

इन्वेस्ट से पहले किन बातों का रखें ध्यान?

बैंक की विश्वसनीयता

इन्वेस्ट का समय

पैसों की जरूरत और लिक्विडिटी

डिपॉज़िट की सुरक्षा

मौजूदा नियमों के मुताबिक DICGC हर बैंक में प्रति जमाकर्ता 5 लाख रुपये तक की जमा राशि का बीमा देता है.