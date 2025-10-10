VIP Number Plate: आजकल बहुत से लोग अपनी गाड़ियों को भीड़ से अलग दिखाने के लिए खास नंबर प्लेट लेना चाहते हैं. जहां पहले फैंसी नंबर प्लेट के लिए सेलिब्रिटी सबसे आगे रहते थे, वहीं अब इन फैंसी नंबर प्लेट को आम लोग भी खरीदने लगे हैं. ऐसे में अगर आप भी अपनी कार या बाइक के लिए ऐसा नंबर लेना चाहते हैं तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि कार या बाइक के लिए आप वीआईपी नंबर कैसे ले सकते हैं और इसके लिए पूरा खर्च कितना आता है.

कैसे मिलता है वीआईपी नंबर और कितना आता है खर्च

राज्य परिवहन विभाग वीआईपी नंबर के लिए एक नीलामी प्रक्रिया चलाता है, जिसके जरिए कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकता है और अपने मनपसंद नंबर को चुनकर बोली लगा सकता है. नीलामी में जो व्यक्ति सबसे ज्यादा बोली लगता है, उसे वह नंबर अलॉट कर दिया जाता है. यह पूरी प्रक्रिया परिवहन पोर्टल पर डिजिटल तरीके से होती है. वीआईपी नंबर लेने की फीस फिक्स नहीं होती है. कुछ वाहनों के लिए वीआईपी नंबर आपको सस्ते दामों में मिल जाते हैं, जबकि कुछ फेमस नंबर के लिए बोली लाखों तक पहुंच जाती है. आमतौर पर छोटे-मोटे वीआईपी नंबरों के लिए शुरुआती रेंज कुछ हजार रुपये से शुरू होती है. वहीं 1111, 7777, 0001 जैसे नंबरों के लिए बोली बहुत ज्यादा हो सकती है.

वीआईपी नंबर लेने की पूरी प्रक्रिया

वेबसाइट पर करें रजिस्ट्रेशन- वीआईपी नंबर लेने के लिए सबसे पहले आपको परिवहन मंत्रालय की parivahan.gov.in/parivahan/ वेबसाइट पर जाना होगा. इसके बाद पब्लिक यूजर के रूप में आपको रजिस्टर्ड करना होगा. रजिस्ट्रेशन के लिए नाम, पता, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की जरूरत होती है. वहीं यहां ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद आपका अकाउंट एक्टिव हो जाता है.

