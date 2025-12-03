नौकरीपेशा और स्टूडेंट्स को अपनी डेली लाइफ में ऑफिस से जुड़े काम और पढ़ाई के लिए लैपटॉप (LAPTOP) की सख्त जरूरत होती है. हालांकि, हर व्यक्ति का बजट इतना नहीं होता कि वह एक नया लैपटॉप खरीद सके, इसलिए लोग मार्केट से सेकंड हैंड लैपटॉप खरीदते हैं जो दाम में कम होता है.

हालांकि, आज के समय में एक बड़ी दिक्कत सामने आती है कि दुकानदार या ऑनलाइन सेलर ने जो आपको सेकंड हैंड लैपटॉप दिया है, क्या वह सही है या जितना पुराना लैपटॉप दुकानदार ने आपको बताया है, वह उतना ही पुराना है. ऐसे में चलिए आपको बताते हैं कि अगर आपने नया लैपटॉप भी खरीदा है तो आप कैसे जान पाएंगे कि लैपटॉप सच में नया है या पुराना.

लैपटॉप की “Date of Birth” कैसे पता करें?

लैपटॉप की “Date of Birth” पता करना मुश्किल नहीं है. सिर्फ कुछ आसान तरीकों से आप मिनटों में जान सकते हैं कि आपका लैपटॉप कब बना था और कितने साल पुराना है. अगर आप यह ट्रिक सीख लेते हैं तो कोई भी आपको लैपटॉप की असली उम्र को लेकर धोखा नहीं दे सकेगा.

सीरियल नंबर की जांच करें

अगर आपको जानना है कि लैपटॉप कितना पुराना या नया है तो सबसे आसान तरीका है कि लैपटॉप के पीछे लिखे अल्फ़ान्यूमेरिक सीरियल नंबर को जांचें.

लैपटॉप के पैकेजिंग बॉक्स या वारंटी कार्ड पर लिखे सीरियल नंबर की जांच करें. कई लैपटॉप निर्माता कंपनियां सीरियल नंबर के आधार पर मैन्युफैक्चर डेट दिखाती हैं.

लैपटॉप निर्माता कंपनी की वेबसाइट पर चेक करें

ग्राहक अपने लैपटॉप की मैन्युफैक्चरिंग डेट जानना चाहते हैं तो लैपटॉप निर्माता कंपनी की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर Warranty Check सेक्शन में अपना सीरियल नंबर दर्ज करें. इसके जरिए आप वारंटी की शुरुआत की तारीख (Start Date) और समाप्ति की तारीख (End Date) देख सकते हैं.

यह भी पढ़ें: चांद पर भेजना चाहते हैं अपना नाम? नासा दे रही है जबरदस्त मौका, ऐसे करें रजिस्ट्रेशन

BIOS में Manufacturing Date दिखती है

लैपटॉप को ऑन करते ही उस में Delete, F10 या F2 बटन दबाएं, जिससे लैपटॉप में BIOS/UEFI सेटिंग खुलेगी. इसमें System Information, Main या About नाम का टैब खोलें. यहां आपको लैपटॉप की मैन्युफैक्चरिंग डेट जरूर दिखाई देगी.

लैपटॉप बैटरी की जांच करें

अगर आपके पास लैपटॉप की रियल बैटरी है तो आप लैपटॉप की मैन्युफैक्चरिंग डेट जान सकते हैं. इसके लिए Windows में CMD खोलें और powercfg /batteryreport कमांड चलाएं. इससे एक HTML रिपोर्ट बनेगी जिसे खोलकर आप Manufacture Date, Design Capacity और Cycle Count जैसी डिटेल देख सकते हैं.

लैपटॉप के System Information की जांच करें

लैपटॉप में System Information में जाकर BIOS Date और OS Installation Date देखें. इसके लिए Windows + R दबाएं, msinfo32 टाइप करें और Enter दबाएं. अब System Summary खुलेगा, जहां आपको BIOS Version Date और Original Install Date दिखाई देंगे.

यह भी पढ़ें: TECH EXPLAINED: भारत के नए AI नियम आपका फोन चलाने का तरीका बदल देंगे! इंटरनेट यूज़र्स के लिए शुरू होने वाला है नया दौर, जानें क्या-क्या बदलेगा