हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीलैपटॉप की डेट ऑफ बर्थ कैसे कर सकते हैं पता? यह तरीका जान लिया तो कोई आपको कभी नहीं दे पाएगा धोखा

लैपटॉप की डेट ऑफ बर्थ कैसे कर सकते हैं पता? यह तरीका जान लिया तो कोई आपको कभी नहीं दे पाएगा धोखा

लैपटॉप की असली उम्र पता करने के लिए सीरियल नंबर, BIOS, बैटरी और सिस्टम इन्फोर्मेशन की जांच करें. ये तरीके आपको लैपटॉप की मैन्युफैक्चरिंग डेट जानने में मदद करेंगे.

By : एबीपी लाइव | Edited By: उदय कुमार शर्मा | Updated at : 03 Dec 2025 03:12 PM (IST)
Preferred Sources

नौकरीपेशा और स्टूडेंट्स को अपनी डेली लाइफ में ऑफिस से जुड़े काम और पढ़ाई के लिए लैपटॉप (LAPTOP) की सख्त जरूरत होती है. हालांकि, हर व्यक्ति का बजट इतना नहीं होता कि वह एक नया लैपटॉप खरीद सके, इसलिए लोग मार्केट से सेकंड हैंड लैपटॉप खरीदते हैं जो दाम में कम होता है.

हालांकि, आज के समय में एक बड़ी दिक्कत सामने आती है कि दुकानदार या ऑनलाइन सेलर ने जो आपको सेकंड हैंड लैपटॉप दिया है, क्या वह सही है या जितना पुराना लैपटॉप दुकानदार ने आपको बताया है, वह उतना ही पुराना है. ऐसे में चलिए आपको बताते हैं कि अगर आपने नया लैपटॉप भी खरीदा है तो आप कैसे जान पाएंगे कि लैपटॉप सच में नया है या पुराना.

लैपटॉप की “Date of Birth” कैसे पता करें?

लैपटॉप की “Date of Birth” पता करना मुश्किल नहीं है. सिर्फ कुछ आसान तरीकों से आप मिनटों में जान सकते हैं कि आपका लैपटॉप कब बना था और कितने साल पुराना है. अगर आप यह ट्रिक सीख लेते हैं तो कोई भी आपको लैपटॉप की असली उम्र को लेकर धोखा नहीं दे सकेगा.

सीरियल नंबर की जांच करें

  • अगर आपको जानना है कि लैपटॉप कितना पुराना या नया है तो सबसे आसान तरीका है कि लैपटॉप के पीछे लिखे अल्फ़ान्यूमेरिक सीरियल नंबर को जांचें.
  • लैपटॉप के पैकेजिंग बॉक्स या वारंटी कार्ड पर लिखे सीरियल नंबर की जांच करें. कई लैपटॉप निर्माता कंपनियां सीरियल नंबर के आधार पर मैन्युफैक्चर डेट दिखाती हैं.

लैपटॉप निर्माता कंपनी की वेबसाइट पर चेक करें

ग्राहक अपने लैपटॉप की मैन्युफैक्चरिंग डेट जानना चाहते हैं तो लैपटॉप निर्माता कंपनी की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर Warranty Check सेक्शन में अपना सीरियल नंबर दर्ज करें. इसके जरिए आप वारंटी की शुरुआत की तारीख (Start Date) और समाप्ति की तारीख (End Date) देख सकते हैं.

  यह भी पढ़ें: चांद पर भेजना चाहते हैं अपना नाम? नासा दे रही है जबरदस्त मौका, ऐसे करें रजिस्ट्रेशन

BIOS में Manufacturing Date दिखती है

लैपटॉप को ऑन करते ही उस में Delete, F10 या F2 बटन दबाएं, जिससे लैपटॉप में BIOS/UEFI सेटिंग खुलेगी. इसमें System Information, Main या About नाम का टैब खोलें. यहां आपको लैपटॉप की मैन्युफैक्चरिंग डेट जरूर दिखाई देगी.

लैपटॉप बैटरी की जांच करें

अगर आपके पास लैपटॉप की रियल बैटरी है तो आप लैपटॉप की मैन्युफैक्चरिंग डेट जान सकते हैं. इसके लिए Windows में CMD खोलें और powercfg /batteryreport कमांड चलाएं. इससे एक HTML रिपोर्ट बनेगी जिसे खोलकर आप Manufacture Date, Design Capacity और Cycle Count जैसी डिटेल देख सकते हैं.

लैपटॉप के System Information की जांच करें

लैपटॉप में System Information में जाकर BIOS Date और OS Installation Date देखें. इसके लिए Windows + R दबाएं, msinfo32 टाइप करें और Enter दबाएं. अब System Summary खुलेगा, जहां आपको BIOS Version Date और Original Install Date दिखाई देंगे.

  यह भी पढ़ें: TECH EXPLAINED: भारत के नए AI नियम आपका फोन चलाने का तरीका बदल देंगे! इंटरनेट यूज़र्स के लिए शुरू होने वाला है नया दौर, जानें क्या-क्या बदलेगा

Published at : 03 Dec 2025 03:12 PM (IST)
Tags :
Laptop Market Battery Warranty Manufacturing Date BIOS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Vladimir Putin Net Worth: पुतिन के पास कितनी संपत्ति, गाड़ियां और घड़ियों के शौकीन, कैसा है उनका आलीशान महल?
पुतिन के पास कितनी संपत्ति, गाड़ियां और घड़ियों के शौकीन, कैसा है उनका आलीशान महल?
बिहार
Bihar Teacher Shot Dead: बिहार में BPSC टीचर की हत्या, स्कूटी पर स्कूल जा रही शिवानी के कनपटी पर मारी गोली
बिहार में BPSC टीचर की हत्या, स्कूटी पर स्कूल जा रही शिवानी के कनपटी पर मारी गोली
इंडिया
मदनी के जिहाद वाले बयान पर गुस्से में आए गिरिराज सिंह, बोले- 'इनकी जरूरत नहीं, इस्लामिक देश भेज दो'
मदनी के जिहाद वाले बयान पर गुस्से में आए गिरिराज सिंह, बोले- 'इनकी जरूरत नहीं, इस्लामिक देश भेज दो'
क्रिकेट
टीम इंडिया के लिए गुड न्यूज, फिट हुए शुभमन गिल! दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वापसी कंफर्म
टीम इंडिया के लिए गुड न्यूज, फिट हुए शुभमन गिल! दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वापसी कंफर्म
Advertisement

वीडियोज

Raipur News: रायपुर में दिखा तेज रफ्तार का कहर, बेकाबू कार ने ली 3 लोगों की जान!
UP NEWS: यूपी में घुसपैठियों का CM योगी ने किया गेम ओवर! | UP Police | Bangladesh iInfiltration
RBI की नई Credit Card Guidelines: Overlimit Charges खत्म | पूरी जानकारी हिंदी में | Paisa Live
Imran Khan News: जेल के अंदर इमरान ने सुनाई मुनीर की खौफनाक कहानी!| Pakistan News
Brahmos Missile: अब Pakistan के पार तक मार करेगा ब्रह्मोस | Breaking | Indiaforce
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Vladimir Putin Net Worth: पुतिन के पास कितनी संपत्ति, गाड़ियां और घड़ियों के शौकीन, कैसा है उनका आलीशान महल?
पुतिन के पास कितनी संपत्ति, गाड़ियां और घड़ियों के शौकीन, कैसा है उनका आलीशान महल?
बिहार
Bihar Teacher Shot Dead: बिहार में BPSC टीचर की हत्या, स्कूटी पर स्कूल जा रही शिवानी के कनपटी पर मारी गोली
बिहार में BPSC टीचर की हत्या, स्कूटी पर स्कूल जा रही शिवानी के कनपटी पर मारी गोली
इंडिया
मदनी के जिहाद वाले बयान पर गुस्से में आए गिरिराज सिंह, बोले- 'इनकी जरूरत नहीं, इस्लामिक देश भेज दो'
मदनी के जिहाद वाले बयान पर गुस्से में आए गिरिराज सिंह, बोले- 'इनकी जरूरत नहीं, इस्लामिक देश भेज दो'
क्रिकेट
टीम इंडिया के लिए गुड न्यूज, फिट हुए शुभमन गिल! दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वापसी कंफर्म
टीम इंडिया के लिए गुड न्यूज, फिट हुए शुभमन गिल! दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वापसी कंफर्म
बॉलीवुड
Year Ender 2025: बड़े बजट की इन फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर हाल रहा बेहाल, ऋतिक से लेकर सलमान तक की फिल्में हैं शामिल
बड़े बजट की इन फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर हाल रहा बेहाल, ऋतिक से लेकर सलमान तक की फिल्में हैं शामिल
न्यूज़
Explained: क्या वाकई सर्दियां प्यार का मौसम है, ठंड में पार्टनर की तलाश क्यों होती, कैसे '4 महीने का इश्क' परवान चढ़ता है?
Explained: क्या वाकई सर्दियां प्यार का मौसम है, ठंड में पार्टनर की तलाश क्यों होती, कैसे '4 महीने का इश्क' परवान चढ़ता है?
लाइफस्टाइल
Why Girls Like Bad Boys: लड़कियों को बैड बॉय ही क्यों आते हैं पसंद? इसके पीछे की वजह जान लेंगे तो उड़ जाएंगे होश
लड़कियों को बैड बॉय ही क्यों आते हैं पसंद? इसके पीछे की वजह जान लेंगे तो उड़ जाएंगे होश
शिक्षा
74 करोड़ खर्च, 2066 ने ही पूरी की पीएम इंटर्नशिप, क्यों परवान नहीं चढ़ पा रही सरकार की ये स्कीम?
74 करोड़ खर्च, 2066 ने ही पूरी की पीएम इंटर्नशिप, क्यों परवान नहीं चढ़ पा रही सरकार की ये स्कीम?
ENT LIVE
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
ENT LIVE
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Embed widget