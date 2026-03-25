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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीकितने रुपये में आता है सोलर AC, यह नॉर्मल एसी से महंगा होता है या सस्ता?

कितने रुपये में आता है सोलर AC, यह नॉर्मल एसी से महंगा होता है या सस्ता?

सोलर एसी सूरज की रोशनी से बनने वाली ऊर्जा पर चलता है. यह हाइब्रिड तकनीक पर आधारित होता है यानी दिन में सोलर पैनल से और जरूरत पड़ने पर रात में बिजली या बैटरी बैकअप से भी चल सकता है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 25 Mar 2026 10:20 AM (IST)
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देशभर में गर्मी बढ़ने लगी है. वहीं मौसम बदलने के साथ ही एयर कंडीशनर की डिमांड भी तेजी से बढ़ रही है. खासकर उत्तर भारत में धूप और बढ़ते तापमान ने लोगों को परेशान कर दिया है. ऐसे में ज्यादातर घरों में एसी का इस्तेमाल भी बढ़ गया है, लेकिन इसके साथ ही बिजली बिल को लेकर भी मिडिल क्लास परिवारों में चिंता बढ़ जाती है. इसी परेशानी के बीच अब सोलर एसी भी एक नए ऑप्शन के तौर पर चर्चाओं में आ रहा है. अब मिडिल क्लास लोग एयर कंडीशनर से अलग सोलर एसी की ओर बढ़ रहे हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि सोलर एसी कितने में आता है और यह नॉर्मल एसी से महंगा होता है या फिर सस्ता.

सोलर एसी क्या होता है और कैसे काम करता है?

सोलर एसी सूरज की रोशनी से बनने वाली ऊर्जा पर चलता है. यह हाइब्रिड तकनीक पर आधारित होता है यानी दिन में सोलर पैनल से और जरूरत पड़ने पर रात में बिजली या बैटरी बैकअप से भी चल सकता है. इससे बिजली पर निर्भरता कम हो जाती है और बिल से राहत मिलती है.

ये भी पढ़ें-मजदूरों को 5 किलो वाला LPG सिलेंडर देगी सरकार, इसके लिए कैसे मिलेगा कनेक्शन?

नॉर्मल एसी से कितना महंगा होता है सोलर एसी?

अगर सोलर एसी की कीमत की बात करें तो सोलर एक नॉर्मल एसी के मुकाबले महंगा होता है. दरअसल एक नॉर्मल एसी की कीमत करीब 30,000 से 45,000 के बीच होती है. वहीं सोलर एसी की कीमत 85,000 से 1.30 लाख रुपये तक जा सकती है. इसके अलावा अगर पूरा सोलर सेटअप लगवाते हैं तो इसकी लागत करिए डेढ़ लाख तक भी जा सकती है. ऐसे में अगर आप 1 टन का सोलर एसी लगवाना चाहते हैं तो उसे ठीक से चलाने के लिए करीब 1.5 किलोवाट के सोलर पैनल की जरूरत होती है. वहीं तेज धूप में यह सिस्टम सीधे सोलर एनर्जी पर चलता है और बेहतर कूलिंग देता है.

सोलर एसी से होती है बिजली बिल में बचत

नॉर्मल एसी को अगर रोज 8 से 10 घंटे चलाया जाए तो महीने का बिजली बिल सिर्फ एसी से ही 2000 से 3000 रुपये तक आ सकता है. वहीं सोलर एसी भले ही शुरुआत में आपको महंगा लगाता हो, लेकिन इस्तेमाल करने पर यह खर्च काफी कम होकर 200 से 500 या कुछ मामलों में लगभग जीरो तक हो सकता है. यानी सोलर एसी  से सालभर में 20,000 से 30,000 की बचत संभव है. दरअसल सोलर एसी को एक तरह का वन टाइम निवेश माना जाता है. वहीं 2 से 3 साल में बिजली बिल की बचत से इसकी लागत निकल सकती है. इसके बाद कूलिंग लगभग मुफ्त हो जाती है. साथ ही एनवायरनमेंट के लिए भी यह बेहतर माना जाता है क्योंकि इससे कार्बन उत्सर्जन कम होता है.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 25 Mar 2026 10:20 AM (IST)
Tags :
Solar AC Price What Is Solar AC Solar AC Vs Normal AC Solar AC Cost
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