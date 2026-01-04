हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीप्राइवेट अस्पतालों में फ्री इलाज कैसे करा सकते हैं MCD कर्मचारी, कैसे मिलती है यह सुविधा?

प्राइवेट अस्पतालों में फ्री इलाज कैसे करा सकते हैं MCD कर्मचारी, कैसे मिलती है यह सुविधा?

केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार की तर्ज पर अब एमसीडी कर्मचारियों को भी प्राइवेट अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा मिलने लगी है. इसके लिए एमसीडी ने एक नई स्वास्थ्य योजना शुरू की है.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 04 Jan 2026 07:20 AM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली नगर निगम (MCD) में काम करने वाले हजारों कर्मचारियों के लिए नए साल की शुरुआत एक बड़ी राहत लेकर आई है. अब तक एमसीडी कर्मचारियों को इलाज के लिए पहले अपनी जेब से पैसे खर्च करने पड़ते थे और बाद में बिल पास कराने की लंबी प्रक्रिया से गुजरना होता था. कई बार अस्पताल कैशलेस इलाज देने से मना कर देते थे, क्योंकि एमसीडी की ओर से भुगतान समय पर नहीं हो पाता था. लेकिन अब यह परेशानी खत्म होने जा रही है. 

केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार की तर्ज पर अब एमसीडी कर्मचारियों को भी प्राइवेट अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा मिलने लगी है. इसके लिए एमसीडी ने एक नई स्वास्थ्य योजना शुरू की है, जिसका नाम एमसीडी कर्मचारी स्वास्थ्य योजना (MCD-ESH) है, यह योजना 1 जनवरी से पूरे दिल्ली नगर निगम में लागू हो चुकी है और इससे करीब एक लाख स्थायी कर्मचारियों को सीधा फायदा मिलेगा. ऐसे में आइए जानते हैं कि दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों में MCD कर्मचारी फ्री इलाज कैसे करवा सकते हैं और यह सुविधा कैसे मिलेगी? 

क्या है एमसीडी कर्मचारी स्वास्थ्य योजना (MCD-ESH)?

एमसीडी कर्मचारी स्वास्थ्य योजना एक कैशलेस मेडिकल स्कीम है. इसके तहत कर्मचारी प्राइवेट अस्पतालों में बिना पैसे दिए इलाज करवा सकते हैं. दवा, जांच, भर्ती और सर्जरी का पूरा खर्च योजना के तहत कवर होगा. इलाज के दौरान किसी तरह की कैपिंग (सीमा तय) नहीं होगी. कर्मचारी और उनके आश्रित (परिवार के सदस्य) भी इस योजना में शामिल होंगे. 

पहले क्या समस्या थी?

अब तक एमसीडी कर्मचारियों को मेडिकल सुविधा तो मिलती थी, लेकिन कैशलेस इलाज की सुविधा नहीं थी. पहले कर्मचारी को खुद पैसे देने पड़ते थे, बाद में मेडिकल बिल पास कराने में महीनों लग जाते थे. एमसीडी की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण है. कई अस्पताल कैशलेस इलाज से मना कर देते थे. इसी वजह से एमसीडी के पैनल में शामिल अस्पताल भी कर्मचारियों का कैशलेस इलाज नहीं कर रहे थे. 

दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों में MCD कर्मचारी फ्री इलाज कैसे करवा सकते हैं?

नई योजना के तहत कर्मचारियों से हर महीने निश्चित अंशदान (Contribution) लिया जाएगा. यह पैसा एक अलग मेडिकल खाते में जमा होगा. इसी खाते से सीधे अस्पतालों और जांच लैब को भुगतान किया जाएगा. इससे अस्पतालों को समय पर पैसा मिलेगा और कर्मचारियों को बिना किसी परेशानी के इलाज मिलेगा. 

 इसके लिए कितने रुपये खर्च करने होंगे?

एमसीडी की नई स्वास्थ्य योजना के तहत कर्मचारियों को हर महीने अपने वेतन के हिसाब से अंशदान देना होगा. निचले स्तर के कर्मचारियों के वेतन से 250 रुपये प्रति माह, मध्यम श्रेणी के कर्मचारियों से 500 से 750 रुपये, जबकि अधिकारी स्तर यानी लेवल-12 के कर्मचारियों से 1000 रुपये प्रति माह काटे जाएंगे. यह राशि कर्मचारियों को अलग से जमा नहीं करनी होगी, बल्कि सीधे उनकी सैलरी से अपने-आप कट जाएगी, जिसके बदले उन्हें प्राइवेट अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी. 

क्या सिर्फ 250–1000 रुपये में मिलेगा पूरा इलाज?

अगर कर्मचारी इस योजना में शामिल हैं तो इलाज के समय कोई पैसा नहीं देना होगा. चाहे दवा हो, जांच हो या ऑपरेशन हो. पूरा खर्च योजना के तहत कवर किया जाएगा यानी हर महीने थोड़ी सी राशि देकर लाखों रुपये तक का इलाज संभव होगा. योजना के तहत एमसीडी कर्मचारियों को मेडिकल कार्ड जारी किया जाएगा. कार्ड में कर्मचारी और उनके आश्रितों का नाम दर्ज होगा. इसी कार्ड के आधार पर अस्पताल में कैशलेस इलाज मिलेगा. 

कितने कर्मचारी उठाते हैं मेडिकल सुविधा का फायदा?

एमसीडी के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक अभी सिर्फ 30 प्रतिशत कर्मचारी ही मेडिकल सुविधा का उपयोग करते हैं. वहीं करीब 70 प्रतिशत कर्मचारी इलाज नहीं कराते हैं. इससे योजना में एक संतुलन (रोटेशन सिस्टम) बनेगा और अस्पतालों को भुगतान में कोई दिक्कत नहीं आएगी. यह योजना  प्राइवेट अस्पतालों में कैशलेस इलाज, इलाज के खर्च की कोई चिंता नहीं,  कम अंशदान, बड़ा फायदा, कर्मचारी और परिवार दोनों को सुरक्षा, पहले से ज्यादा पारदर्शी सिस्टम खास है. 

यह भी पढ़ें: मदद से मुहब्बत तक कैसे पहुंचा था इंदिरा-फिरोज का रिश्ता, फिर इश्क में क्यों पड़ी थीं दरारें?

Published at : 04 Jan 2026 07:20 AM (IST)
Tags :
MCD Employees Health Scheme MCD ESH Scheme MCD Cashless Treatment Free Treatment In Private Hospitals
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ट्रंप की फेवरेट और मादुरो की कट्टर विरोधी... कौन हैं मारिया कोरिना मचाडो, जिन्हें मिल सकती है वेनेजुएला की कमान?
ट्रंप की फेवरेट और मादुरो की कट्टर विरोधी... कौन हैं मारिया कोरिना मचाडो, जिन्हें मिल सकती है वेनेजुएला की कमान?
दिल्ली NCR
दिल्ली समेत कई राज्यों में सर्दी का सायरन! कोहरा और शीतलहर के डबल अटैक से लोग परेशान
दिल्ली समेत कई राज्यों में सर्दी का सायरन! कोहरा और शीतलहर के डबल अटैक से लोग परेशान
बॉलीवुड
'धुरंधर' के फैन हुए साउथ सितारे, सूर्या से शिवराजकुमार तक ने जमकर की तारीफ, जानें क्या-क्या कहा
'धुरंधर' के फैन हुए साउथ सितारे, सूर्या से शिवराजकुमार तक ने जमकर की तारीफ
स्पोर्ट्स
IND vs NZ ODI: भारत-न्यूजीलैंड ODI मैचों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज कौन? देखिए लिस्ट
भारत-न्यूजीलैंड ODI मैचों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज कौन? देखिए लिस्ट
Advertisement

वीडियोज

गुप्त रोमांस में प्रेमी पर घातक हमला
Raipur Christmas Ruckus: क्रिसमस पर तोड़फोड़ करने वालों के समर्थन में रैली | ABP News
Janhit: साफ पानी का दावा सिर्फ छलावा! | Shahrukh Khan IPL Controversy | Kailash Vijayvargiya
Shahrukh Khan IPL Controversy: BCCI ने शाहरुख को 'DON' बना दिया! | Indore | ABP News
Sandeep Chaudhary: 'सनातन' के ठेकेदार...देश की दिशा तय करेंगे 'सरकार? | Shahrukh Khan
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप की फेवरेट और मादुरो की कट्टर विरोधी... कौन हैं मारिया कोरिना मचाडो, जिन्हें मिल सकती है वेनेजुएला की कमान?
ट्रंप की फेवरेट और मादुरो की कट्टर विरोधी... कौन हैं मारिया कोरिना मचाडो, जिन्हें मिल सकती है वेनेजुएला की कमान?
दिल्ली NCR
दिल्ली समेत कई राज्यों में सर्दी का सायरन! कोहरा और शीतलहर के डबल अटैक से लोग परेशान
दिल्ली समेत कई राज्यों में सर्दी का सायरन! कोहरा और शीतलहर के डबल अटैक से लोग परेशान
बॉलीवुड
'धुरंधर' के फैन हुए साउथ सितारे, सूर्या से शिवराजकुमार तक ने जमकर की तारीफ, जानें क्या-क्या कहा
'धुरंधर' के फैन हुए साउथ सितारे, सूर्या से शिवराजकुमार तक ने जमकर की तारीफ
स्पोर्ट्स
IND vs NZ ODI: भारत-न्यूजीलैंड ODI मैचों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज कौन? देखिए लिस्ट
भारत-न्यूजीलैंड ODI मैचों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज कौन? देखिए लिस्ट
विश्व
वेनेजुएला में अमेरिका की एयरस्ट्राइक और मादुरो की गिरफ्तारी पर चीन का पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा?
वेनेजुएला में अमेरिका की एयरस्ट्राइक और मादुरो की गिरफ्तारी पर चीन का पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा?
विश्व
वेनेजुएला में आधी रात एयरस्ट्राइक, राष्ट्रपति को वाइफ के साथ किया अरेस्ट... आखिर मादुरो के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े ट्रंप? 
वेनेजुएला में आधी रात एयरस्ट्राइक, राष्ट्रपति को वाइफ के साथ किया अरेस्ट... मादुरो के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े ट्रंप? 
हेल्थ
कानों में लगातार घंटी बजना सिर्फ आवाज नहीं, हो सकती है इन 5 खतरनाक बीमारियों की चेतावनी
कानों में लगातार घंटी बजना सिर्फ आवाज नहीं, हो सकती है इन 5 खतरनाक बीमारियों की चेतावनी
ट्रेंडिंग
"रिश्वत लो वरना ऊपर शिकायत कर दूंगा" यूपी पुलिस से अजीब जिद पर अड़ा शख्स- वीडियो वायरल
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
ENT LIVE
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
Embed widget