हिंदी न्यूज़यूटिलिटीहरियाणा की लाडो लक्ष्मी योजना में महिलाओं को कैसे मिलेंगे 2100 रुपये, इसके लिए कैसे करना होगा अप्लाई?

हरियाणा की लाडो लक्ष्मी योजना में महिलाओं को कैसे मिलेंगे 2100 रुपये, इसके लिए कैसे करना होगा अप्लाई?

Lado Lakshmi Yojana: हरियाणा सरकार की लाडो लक्ष्मी योजना महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहारा देने के लिए शुरू की गई है. जानें क्या है योजना में आवेदन की प्रोसेस.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 02 Jan 2026 10:17 AM (IST)
Preferred Sources

Lado Lakshmi Yojana: देश के तमाम राज्यों की सरकारें महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए अलग अलग तरह की योजनाएं चला रही हैं. इसी कड़ी में हरियाणा सरकार ने दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत की है. इस योजना का मकसद महिलाओं को हर महीने सीधी आर्थिक मदद देकर उनकी सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना है.

सरकार का मानना है कि रेगुलर इनकम से महिलाएं अपने रोजमर्रा के खर्च, बच्चों की पढ़ाई और स्वास्थ्य से जुड़े फैसले खुद ले सकेंग. इस योजना का दायरा समय के साथ और बढ़ाया जा रहा है. ताकि ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद महिलाएं इसका लाभ उठा सकें. लाडो लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को 2100 रुपये हर महीने दिए जाते. जानें क्या है योजना में आवेदन की प्रोसेस.

इन महिलाओं को मिलेंगे 2100 रुपये

दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने कुल 2100 रुपये की सहायता दी जा रही है. इसमें से 1100 रुपये सीधे महिला के बैंक खाते में जाते हैं. जबकि 1000 रुपये सरकार रेकरिंग डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट के रूप में जमा करती है. इसका फायदा यह है कि भविष्य में महिलाओं को ब्याज के साथ एक सुरक्षित राशि मिलेगी.

पात्रता की बात करें तो महिला की उम्र कम से कम 23 साल होनी चाहिए और वह हरियाणा की स्थायी निवासी हो. पहले सालाना आय सीमा 1 लाख रुपये रखी गई थी. लेकिन अब इसे बढ़ाकर कुछ कैटेगरी में 1 लाख 80 हजार रुपये कर दिया गया है. विवाहित और अविवाहित दोनों महिलाएं आवेदन कर सकती हैं. एक ही परिवार की एक से ज्यादा महिलाएं भी योजना का लाभ ले सकती हैं.

आवेदन कैसे करें?

लाडो लक्ष्मी योजना के लिए आवेदन की प्रोसेस पूरी तरह ऑनलाइन होगी. सबसे पहले परिवार पहचान पत्र यानी पीपीपी का डेटा अपडेट होना जरूरी है. क्योंकि इसी से आय और पारिवारिक जानकारी चेक की जाएगी. आवेदन शुरू होने पर हरियाणा सरकार की आधिकारिक पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा. आधार कार्ड, पीपीपी नंबर, आय प्रमाण पत्र, हरियाणा डोमिसाइल, बैंक पासबुक और मोबाइल नंबर जैसे दस्तावेज अपलोड करने होंगे. विवाहित महिलाओं को पति के हरियाणा निवास से जुड़ी जानकारी भी देनी होगी.

योजना में किए गए नए बदलाव

मंत्रिमंडल की हालिया बैठक के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लाडो लक्ष्मी योजना में अहम बदलावों का ऐलान किया है. अब 10वीं और 12वीं कक्षा में 80 प्रतिशत से अधिक अंक हासिल करने वाले विद्यार्थियों की माताएं भी इस योजना के दायरे में आएंगी.

इसके साथ ही निपुण योजना से जुड़ी महिलाएं और बच्चों में कुपोषण या एनीमिया की रोकथाम में सक्रिय भूमिका निभाने वाली महिलाओं को भी 2100 रुपये का लाभ मिलेगा. सरकार ने यह भी साफ किया है कि अगर किसी लाभार्थी महिला का असमय निधन होता है. तो जमा की गई डिपॉजिट राशि बिना देरी के सीधे नॉमिनी को सौंप दी जाएगी.

Published at : 02 Jan 2026 10:17 AM (IST)
