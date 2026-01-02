1 जनवरी से 1 मार्च तक कैंसिल रहेंगी ये ट्रेनें, कहीं आपकी ट्रेन भी तो नहीं इस लिस्ट में शामिल

Train Cancelled News: सर्दियों की शुरुआत के साथ ही यात्रियों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं. ठंड बढ़ते ही उत्तर भारत में कोहरे का असर सबसे पहले ट्रेनों की रफ्तार पर पड़ता है. हर साल की तरह इस बार भी रेलवे ने पहले से तैयारी शुरू कर दी है. ताकि सुरक्षा से कोई समझौता न हो. कोहरे की वजह से न सिर्फ ट्रेनें लेट होती हैं. बल्कि कई रूट्स पर संचालन रोकना भी मजबूरी बन जाता है.

इसी कड़ी में जनवरी से मार्च के बीच कई ट्रेनों को कैंसिल करने की योजना बनाई जा रही है. खास तौर पर यूपी, बिहार से होकर गुजरने वाली और दिल्ली से चलने वाली कई जोड़ी ट्रेनें इस फैसले की जद में आ सकती हैं. अगर आने वाले इन दिनों में आप भी ट्रेन से कहीं जा रहे हैं तो देख लें कहीं आपकी ट्रेन भी तो नहीं कैंसिल.

इस वजह से रेलवे ने लिया फैसला

रेलवे ने यह फैसला यात्रियों की सुरक्षा और संचालन को संभालने के लिए लिया है. सर्दियों में घना कोहरा लंबी दूरी की ट्रेनों की टाइमिंग बिगाड़ देता है, जिससे हादसों और भारी अव्यवस्था का खतरा बढ़ जाता है. इसी आशंका को देखते हुए रेलवे ने पहले से प्लान तैयार किया है. दिसंबर से फरवरी के बीच कोहरे का असर सबसे ज्यादा रहता है.

इसलिए इस दौरान कई ट्रेनों को अस्थायी रूप से कैंसिल किया जा रहा है. पूर्व मध्य रेलवे ने इस दौरान 24 जोड़ी ट्रेनों के संचालन पर रोक लगाने का निर्णय लिया है. यह प्रक्रिया एक साथ नहीं, बल्कि चरणबद्ध तरीके से लागू होगी. यात्रियों को सलाह दी जा रही है कि सफर से पहले ट्रेन स्टेटस जरूर चेक करें और जरूरत पड़े तो वैकल्पिक व्यवस्था करें.

कैंसिल ट्रेनों की लिस्ट

ट्रेन नंबर 18103, टाटा अमृतसर एक्सप्रेस, 1 जनवरी 2026 से 25 फरवरी 2026 तक रद्द रहेगी.

ट्रेन नंबर 18104, अमृतसर टाटा एक्सप्रेस, 1 जनवरी 2026 से 27 फरवरी 2026 तक रद्द रहेगी.

ट्रेन नंबर 12873, हटिया आनंद विहार एक्सप्रेस, 1 जनवरी 2026 से 26 फरवरी 2026 तक रद्द रहेगी.

ट्रेन नंबर 12874, आनंद विहार हटिया एक्सप्रेस, 1 जनवरी 2026 से 27 फरवरी 2026 तक रद्द रहेगी.

ट्रेन नंबर 22857, संतरागाछी आनंद विहार एक्सप्रेस, 1 जनवरी 2026 से 2 मार्च 2026 तक रद्द रहेगी.

ट्रेन नंबर 14617, पूर्णिया कोर्ट अमृतसर जनसेवा एक्सप्रेस, 1 जनवरी 2026 से 2 मार्च 2026 तक रद्द रहेगी.

ट्रेन नंबर 14618, अमृतसर पूर्णिया कोर्ट जनसेवा एक्सप्रेस, 1 जनवरी 2026 से 28 फरवरी 2026 तक रद्द रहेगी.

ट्रेन नंबर 15903, डिब्रूगढ़ चंडीगढ़ एक्सप्रेस, 1 जनवरी 2026 से 27 फरवरी 2026 तक रद्द रहेगी.

ट्रेन नंबर 15904, चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस, 1 जनवरी 2026 से 1 मार्च 2026 तक रद्द रहेगी.

ट्रेन नंबर 15620, कामाख्या गया एक्सप्रेस, 1 जनवरी 2026 से 23 फरवरी 2026 तक.

ट्रेन नंबर 15619, गया कामाख्या एक्सप्रेस, 1 जनवरी 2026 से 24 फरवरी 2026 तक.

ट्रेन संनंबर 15621, कामाख्या आनंद विहार एक्सप्रेस, 1 जनवरी 2026 से 26 फरवरी 2026 तक.

ट्रेन नंबर 15622, आनंद विहार कामाख्या एक्सप्रेस, 1 जनवरी 2026 से 27 फरवरी 2026 तक.

ट्रेन नंबर 22197, कोलकाता वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी एक्सप्रेस, 1 जनवरी 2026 से 1 मार्च 2026 तक.

ट्रेन नंबर 12327, हावड़ा देहरादून उपासना एक्सप्रेस, 1 जनवरी 2026 से 27 फरवरी 2026 तक.

ट्रेन नंबर 12328, देहरादून हावड़ा उपासना एक्सप्रेस, 1 जनवरी 2026 से 28 फरवरी 2026 तक.

ट्रेन नंबर 14003, मालदा टाउन नई दिल्ली एक्सप्रेस, 1 जनवरी 2026 से 28 फरवरी 2026 तक.

ट्रेन नंबर 14004, नई दिल्ली मालदा टाउन एक्सप्रेस, 1 जनवरी 2026 से 26 फरवरी 2026 तक.

ट्रेन नंबर 14524, अंबाला बरौनी हरिहर एक्सप्रेस, 1 जनवरी 2026 से 24 फरवरी 2026 तक.

ट्रेन नंबर 14112, प्रयागराज जंक्शन मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस, 1 जनवरी 2026 से 25 फरवरी 2026 तक.

ट्रेन नंबर 14111, मुजफ्फरपुर प्रयागराज जंक्शन एक्सप्रेस, 1 जनवरी 2026 से 25 फरवरी 2026 तक.

