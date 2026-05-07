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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीHantavirus: हंतावायरस अलर्ट! क्या फ्लाइट्स लेने पर है कोई बैन? ट्रैवल इंश्योरेंस का रखें ध्यान, पढ़ें जरूरी जानकारी

Hantavirus: हंतावायरस अलर्ट! क्या फ्लाइट्स लेने पर है कोई बैन? ट्रैवल इंश्योरेंस का रखें ध्यान, पढ़ें जरूरी जानकारी

Hantavirus Alert: कोरोना वायरस के बाद अब हंतावायरस का कहर देखने को मिल रहा है. इस वायरस को लेकर कुछ गाइडलाइंस और निगरानी जारी की गई हैं. आइये जानते हैं.

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Edited By: प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 07 May 2026 08:35 PM (IST)
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Hantavirus Alert Guidelines: कोरोना वायरस के बाद अब हंता वायरस को लेकर चिंता बढ़ने लगी है. हाल ही में अर्जेंटीना से केप वर्डे जा रहे एक क्रूज शिप पर इस वायरस के कारण तीन लोगों की मौत हो गई. इसके बाद लोगों में डर का माहौल बन गया है. ये संक्रमण मुख्य रूप से चूहों के जरिए फैलता है. हालांकि स्वास्थ्य एजेंसियों का कहना है कि फिलहाल आम लोगों के लिए इससे बड़ा खतरा नहीं है, लेकिन एहतियात के तौर पर कुछ जरूरी गाइडलाइंस जारी की गई हैं.

क्या उड़ानों पर लगी रोक?
हंता वायरस को लेकर चिंता जरूर बढ़ी है, लेकिन फिलहाल किसी भी देश ने अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर रोक नहीं लगाई है और ना ही हवाई यात्रा पर कोई बड़ा प्रतिबंध लगाया गया है. केप वर्डे, कैनेरी आइलैंड्स और साउथ अफ्रीका जैसे क्षेत्रों के लिए फ्लाइट सेवाएं सामान्य रूप से जारी हैं. एयरपोर्ट्स पर आम यात्रियों के लिए अतिरिक्त स्क्रीनिंग या एंट्री प्रतिबंध भी लागू नहीं किए गए हैं.

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स्वास्थ्य एजेंसियों ने जारी की चेतावनी
स्वास्थ्य एजेंसियों ने उन लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है, जो हाल ही में अर्जेंटीना या चिली जैसे एंडीज हंतावायरस प्रभावित इलाकों से लौटे हैं या MV Hondius क्रूज़ पर यात्रा कर चुके हैं. ऐसे यात्रियों को 45 दिनों तक अपने स्वास्थ्य की निगरानी करने के लिए कहा गया है, क्योंकि यही इस वायरस की अधिकतम इन्क्यूबेशन अवधि मानी जाती है.

इसके अलावा, प्रभावित जहाज के कुछ यात्रियों और क्रू मेंबर्स को अपने-अपने देशों में लौटने के बाद सेल्फ-आइसोलेशन की सलाह दी गई है. स्वास्थ्य विभाग कुछ खास उड़ानों के यात्रियों की भी पहचान कर रहा है, जिनमें जोहान्सबर्ग से 25 अप्रैल को उड़ान भरने वाली KLM फ्लाइट KL592 भी शामिल है.

इन बातों का रखें खास ध्यान
स्वास्थ्य एजेंसियों ने लोगों को इस वायरस से बचाव के लिए कुछ जरूरी सावधानियां बरतने की सलाह दी है:

  • यात्रा करने से पहले अपने देश की ट्रैवल एडवाइजरी और WHO की वेबसाइट जरूर देखें.
  • फ्लाइट के दौरान हाथ साफ रखें, खांसते या छींकते समय मुंह ढकें और जरूरत पड़ने पर मास्क का इस्तेमाल करें.
  • यदि बुखार, ज्यादा थकान, मांसपेशियों में दर्द या सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण दिखाई दें, तो उन्हें नजरअंदाज न करें.
  • तबीयत खराब महसूस होने पर सीधे अस्पताल जाने से बचें.
  • पहले स्वास्थ्य विभाग को फोन करें, ताकि वे जरूरी तैयारी कर सकें.

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टिकट और ट्रैवल इंश्योरेंस
चूंकि अभी तक यात्रा पर कोई सरकारी रोक नहीं लगाई गई है, इसलिए ज्यादातर एयरलाइंस मुफ्त टिकट कैंसिलेशन या रीबुकिंग की सुविधा नहीं दे रही हैं. अगर आप यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो पहले ये जरूर जांच लें कि आपके ट्रैवल इंश्योरेंस में 'कैंसल फॉर एनी रीजन' (CFAR) या हेल्थ इमरजेंसी कवर शामिल है या नहीं.

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Published at : 07 May 2026 08:31 PM (IST)
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