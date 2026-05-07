Petrol and Diesel Crisis News: अगर आप भी अपने घर पर पेट्रोल या फिर डीजल को रखते हैं, तो यह खबर आपके लिपए है. भारत में पेट्रोल और डीजल को लेकर अलग से सख्त कानून बनाए गए हैं, जिनका सही तरीके से पालन नहीं पर आप पर कठोर कार्रवाई के साथ-साथ भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है. देश में पेट्रोलियम अधिनियम 1934 और पेट्रोलियम नियम 2002 के तहत, आप अपने घरों में बिना किसी लाइसेंस के अधिकतम 30 लीटर पेट्रोल या फिर डीजल को ही पूरी तरह से रख सकते हैं.

हांलाकि, इससे ज्यादा की मात्रा रखने पर आप पर न सिर्फ भारी जुर्माना लगाया जाएगा बल्कि 1 से स3 महीने तक आपको जेल की सजा भी काटनी पड़ सकती है. पेट्रोल और डीजल को रखते समय इस बात का खास रूप से ध्यान दें कि किसी सुरक्षित मेटल या फिर मान्यता प्राप्त कंटेनर (Recognized Container) में ही सही तरीके से रखे.

यहां जानें किस प्रकार की होती है कानूनी सीमाएं

भारत सरकार के सख्त नियमों के मुताबिक, एक आम नागरिक अपने घर में बेहद ही सीमित मात्रा में पेट्रोल और डीजल को रख सकते हैं. सीमित मात्रा से ज्यादा होने पर पुलिस द्वारा कठोर से कठोर कार्रवाई की जा सकती है. इसके अलावा, आप अपने घर में केवल 30 लीटर पेट्रोल और डीजल को बिना किसी तरह के खास लाइसेंस के रख सकते हैं. लेकिन, 30 लीटर में भारत सरकार ने कुछ शर्तों को लागू किया है, जिसमें एक कंटेनर की क्षमता 25 लीटर से ज्यादा बिलकुल भी नहीं होनी चाहिए. जब भी आप पेट्रोल या डीजल को रखें, तो हमेशा उसे एयर-टाइट कंटेनर में ही रखें ताकि आग लगने की घटना से आप खुद को बचा सकें.

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इस बात का बेहद ही ध्यान रखें, अगर आप अपने घर में 30 लीटर से ज्यादा पेट्रोल और डीजल को जमा करना चाहते हैं तो, आपकोविस्फोटक विभाग (PESO) से लाइसेंस लेना बेहद ही अनिवार्य होगा, ऐसा नहीं करने पर आपके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी जा सकती है.

नियमों का पालन नहीं करने पर लगेगा भारी जुर्माना

पेट्रोलियम अधिनियम 1934 के तहत, बिना अनुमति के भारी मात्रा में ज्वलनशील पदार्थ रखना भारतीय कानून में इसे गंभीर अपराध माना गया है. सीमा से ज्यादा फ्यूल की मात्रा रखे जाने पर आपको न सिर्फ जे की सजा होगी बल्कि भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है. जमा किया गया सारा ईंधन और कंटेनर पुलिस द्वारा जब्त किए जा सकते हैं.

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आखिर सुरक्षा क्यों है सबसे ज्यादा जरूरी?

यह तो सभी जानते हैं कि पेट्रोल और डीजल सबसे ज्यादा ज्वलनशील पदार्थों की श्रेणी में आते हैं. किसी तरह की आगजनी की घटना से न आपके घर को नुकसान पहुंचेगा बल्कि आपके घर के साथ-साथ पड़ोसियों की जान को भी खतरा होगा. एक मामूली लापरवाही भी बड़े दुर्घटना का कारण बन सकती है.