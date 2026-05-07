DA Hike: बैंक कर्मचारियों को 0.70% और सरकारी स्टाफ को मिला 2% महंगाई भत्ता, इतना अंतर क्यों?

DA Hike News: हाल ही में केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों का 2 प्रतिशत DA बढ़ाने को मंजूरी दी है. लेकिन बैंक में काम करने वाले कर्मचारियों का केवल 0.70% ही DA हाइक हुआ है. सरकार ने मई से जुलाई 2026 की तिमाही के लिए बैंक कर्मियों के महंगाई भत्ते (DA) को 25 परसेंट से बढ़ाकर 25.70 कर दिया है. एक तरफ अन्य केंद्रीय कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता 2% बढ़ाया गया है और बैंक कर्मियों का महंगाई भत्ता केवल .70% ही बढ़ाया गया है. ऐसा क्यों? आइये जानते हैं.

बैंक कर्मचारियों का महंगाई भत्ता कम क्यों?

दरअसल बैंकों का महंगाई भत्ता तिमाही के आधार पर संशोधित किया जाता है. इसमें CPI-IW में क्रमिक बदलाव शामिल होते हैं, इसलिए हर बार की बढ़ोतरी कम ही होती है. केंद्र सरकार का महंगाई भत्ता साल में दो बार 12 महीने के औसत के आधार पर संशोधित किया जाता है, जिसमें कई महीनों की इंफ्लेशन को एक ही बार में एडजस्ट किया जाता है.

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आसान भाषा में समझें

आसान भाषा में समझाएं तो बैंक कर्मचारियों का DA भले ही कम बढ़ता है लेकिन ये एक साल में ज्यादा बार बढ़ जाता है. तो वहीं केंद्र सरकार के कर्मचारियों का महज दो बार ही महंगाई भत्ता संशोधित किया जाता है, इस वजह से ये बैंक कर्मियों से ज्यादा होता है.

बता दें कि बैंक कर्मचारियों के DA में 0.70% की बढ़ोतरी के बाद अलग-अलग वेतनमान वाले कर्मचारियों की हर महीने की सैलरी में महज 435 रुपये से 1,050 रुपये तक की ही बढ़ोतरी होगी. जिन कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 48,000 रुपये से 1,17,000 रुपये के बीच है, उनके लिए इस संशोधित DA का मतलब है कि उनके वेतन में 435 रुपये से लेकर 1,050 रुपये तक की ही बढ़ोतरी होगी. हालांकि ये बहुत बड़ी कोई बढ़ोतरी नहीं है, लेकिन फिर भी बैंक कर्मचारियों के लिए तो ये खुशी की ही बात है.

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