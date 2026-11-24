अगर आप गुरुग्राम में रहते हैं या फिर यहां रोज आते-जाते हैं और सड़क किनारे, पार्क या बस स्टैंड पर सिगरेट पीने की आदत है तो जरा सावधान हो जाइए. शहर में अब खुलेआम सिरगेट पीने पर आपकी जेब ढीली हो सकती है. नगर निगम गुरुग्राम (MCG) ने अपने अधिकार क्षेत्र के सभी सार्वजनिक स्थानों और पार्कों को नो-स्मोकिंग जोन घोषित कर दिया है. यहां नियम तोड़कर सिगरेट या बीड़ी पीते पकड़े जाने पर 200 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है.

नगर निगम आयुक्त पंकज की ओर से 23 नवंबर को जारी आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है. बता दें कि सार्वजनिक जगहों पर धूम्रपान रोकने और शहर को साफ-सुथरा रखने के लिए ये फैसला लिया गया है. खासतौर पर बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को दूसरों के सिगरेट के धुएं से होने वाले नुकसान से बचाने पर जोर दिया गया है.

कहां-कहां सिगरेट पीने पर रहेगी रोक?

MCG का ये आदेश नगर निगम की सीमा में आने वाले सारे सार्वजनिक स्थानों पर लागू होगा. अब सिर्फ सड़क और बाजार ही नहीं, बल्कि बस स्टॉप, मेट्रो स्टेशन पर अब धूम्रपान नहीं कर सकते हैं. इसके अलावा पार्क, ग्रीन बेल्ट, खेल के मैदान और ओपन जिम भी नो-स्मोकिंग जोन होंगे.

पार्कों में बने शेड, गजिबो और दूसरी किसी भी जगह पर सिगरेट पीने की अनुमति नहीं होगी. नगर निगम के दफ्तर, कम्युनिटी सेंटर, लाइब्रेरी, डिस्पेंसरी, पार्किंग एरिया और शौचालय भी इस प्रतिबंध के दायरे में आएंगे.

बीड़ी- तंबाकू थूकने पर भी लगी रोक?

नगर निगम ने अपने आदेश में सिर्फ धूम्रपान पर ही रोक नहीं लगाई है बल्कि सिगरेट- बीड़ी के बचे हुए टुकड़े फेंकने और तंबाकू खाकर थूकने पर भी कार्रवाई की जाएगी. ऐसी हरकतों से सार्वजनिक जगहों पर गंदगी फैलती है.

इसके लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026 और नगर निगम के संबंधित नियमों के तहत जुर्माना लगाया जा सकता है. बार-बार नियम तोड़ने पर हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 के तहत भी कार्रवाई हो सकती है.

कबतक लगेगा नो-स्मोकिंग का बोर्ड?

लोगों को नए नियमों की जानकारी देने के लिए नगर निगम ने अधिकारियों को 15 दिन के भीतर ही सार्वजनिक स्थानों पर नो-स्मोकिंग जोन के बोर्ड लगाने का निर्देश दिया है.

क्या MG रोड का स्मोकिंग जोन होगा बंद?

गुरुग्राम के MG रोड पर कुछ समय पहले एक स्मोकिंग जोन बनाया गया था. इसे लेकर सोशल मीडिया पर बहस भी शुरू हो गई थी. सवाल ये उठ रहे हैं कि एक तरफ शहर में प्रदूषण की समस्या है और दूसरी तरफ खुले में सिगरेट पीने के लिए अलग जगह क्यों बनाई जा रही है.

हालांकि, नगर निगम के अधिकारियों ने कहा है कि MG रोड पर बनाया गया स्मोकिंग जोन फिलहाल चालू रहेगा. ये जोन गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने तैयार किया था. अभी सिर्फ यहां पर लोग सिगरेट पी सकते हैं.

क्या दिल्ली- नोएडा में भी है बैन?

गुरुग्राम के साथ- साथ दिल्ली और नोएडा में भी बीड़ी- सिगरेट पर पहले से ही कानून के तहत प्रतिबंध है. COTPA 2003 के सेक्शन 4 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंधित है. यहां पर भी सार्वजनिक जगहों पर नियम तोड़ने पर 200 रुपए तक जुर्माना लगता है.

बिना बैरियर वाले टोल प्लाजा से NHAI की जेब गर्म, 20% बढ़ी कमाई