बढ़ती महंगाई के बीच रसोई का खर्च संभालना आसान नहीं है. ऐसे में सरकारी राशन लेने वाले परिवारों को सरसों का तेल रियायती कीमत पर मिलने से थोड़ी राहत मिल सकती है. हरियाणा के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने सभी सरकारी राशन डिपो के जरिए पात्र परिवारों को तेल देना शुरू कर दिया है. यानी अब पात्र परिवार गेहूं और दूसरे राशन के साथ तय कीमत पर सरसों का तेल भी ले सकेंगे. यह सुविधा गरीबी रेखा से नीचे (BPL) और अंत्योदय अन्न योजना (AAY) के पात्र परिवारों को दी जा रही है.

हालांकि, लाभार्थियों को यह तेल मुफ्त नहीं मिलेगा, बल्कि इसके लिए परिवार के सदस्यों की संख्या के हिसाब से 15 से 45 रुपए तक देने होंगे. विभाग ने अक्टूबर 2026 के कोटे का तेल लेने की आखिरी तारीख 30 नवंबर 2026 तय की है. इसलिए जिन परिवारों को इसका लाभ लेना है, उन्हें तय तारीख से पहले अपने राशन डिपो पर संपर्क करना होगा.

परिवार के सदस्यों के हिसाब से मिलेगा तेल

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के नियमों के मुताबिक, राशन कार्ड में दर्ज सदस्यों की संख्या के आधार पर सरसों के तेल की मात्रा और कीमत तय की है. इसके तहत 1 से 2 सदस्यों वाले परिवार को 500 मिलीलीटर के लिए 15 रुपए देने होंगे. वहीं 3 से 6 सदस्यों वाले परिवार को 30 रुपए में एक लीटर तेल मिलेगा. जिन परिवारों मे6 या उससे ज्यादा सदस्य हैं, उन्हें 45 रुपए में डेढ़ लीटर तेल दिया जाएगा.

परिवार के सदस्य तेल की मात्रा कीमत

1 से 2 सदस्य 500 मिलीलीटर 15 रुपए

3 से 6 सदस्य 1 लीटर 30 रुपए

6 या उससे अधिक सदस्य 1.5 लीटर 45 रुपए

पुराने स्टॉक का पहले होगा वितरण

विभाग ने राशन डिपो संचालकों को निर्देश दिया है कि उनके पास पहले से मौजूद पुराने बचे हुए सरसों के तेल का स्टॉक प्राथमिकता के आधार पर बांटा जाए. इसके लिए पहले आओ-पहले पाओ का नियम अपनाया जा रहा है. इसका मकसद पुराने स्टॉक को समय पर खत्म करना और नई आपूर्ति के लिए जगह बनाना है.

कैसे होगा वेरिफिकेशन?

राशन और तेल लेने के लिए लाभार्थियों को डिपो पर e-POS मशीन के जरिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराना होगा. इसके बाद ही उन्हें निर्धारित मात्रा में राशन और सरसों का तेल दिया जाएगा. खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने डिपो संचालकों को तय मात्रा में सामान देने और वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही पात्र परिवारों को हिदायत दी है कि वे 30 नवंबर 2026 से पहले अक्टूबर महीने का तेल कोटा प्राप्त कर लें.

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