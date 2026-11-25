कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO कर्मचारियों के लिए कई नए बदलाव करने जा रहा है. इन बदलावों का सिलसिला पिछले कुछ समय से चल रहा है. जिसके तहत संगठन ने EPFO 2.0 लॉन्च किया था. जिसके बाद अब एक बार फिर से EPFO की सुविधाओं को अपग्रेड किया जा रहा है. जिसके लिए EPFO 3.0 लाया जा रहा है.

इस नए बदलाव के बाद EPFO में खाता रखने वाले कर्मचारी अपने पीएफ बैलेंस को एटीएम के जरिए निकाल पाएंगे. ये नई सुविधा आने के बाद से ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स के लिए और भी ज्यादा आसान होने वाला है.

EPFO 3.0 कब होगा लॉन्च?

फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, EPFO फरवरी 2027 में होने वाली सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) की अगली बैठक में EPFO 3.0 लॉन्च करने की घोषणा कर सकता है. इसके लिए अक्टूबर 2025 में ही फ्रेमवर्क को मंजूरी मिल चुकी है. ये नया सिस्टम अगले 50 सालों की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है. इसे करीब 200 करोड़ सदस्यों का डाटा संभालने के हिसाब से बनाया जा रहा है. फिलहाल EPFO के पास 36 करोड़ से ज्यादा एक्टिव सदस्य हैं.

EPFO 3.0 में क्या- क्या मिलेगा?

EPFO 3.0 के तहत कर्मचारियों को PF का पैसा निकालने के लिए नए ऑप्शंस मिल सकते हैं. इसके लिए UPI और ATM की सुविधा शुरू करने की योजना है. इसका मतलब है कि आने वाले समय में कर्मचारी अपने पात्र PF बैलेंस का पैसा UPI या ATM के जरिए निकाल सकेंगे. इससे ऑनलाइन क्लेम करने और उसके प्रोसेस का इंतजार करने की परेशानी कम हो सकती है.

रिटायर कर्मचारियों के लिए SWP सुविधा

EPFO रिटायर होने वाले कर्मचारियों के लिए एक और बड़ी सुविधा लाने जा रहा है. इसके तहत कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद अपने PF का पूरा पैसा एक साथ निकालने के बजाय हर महीने या कुछ समय के गैप पर किस्तों में ले सकेंगे. इस सुविधा को सिस्टमैटिक वड्रॉल प्लान (SWP) कहा जाता है.

ये भी पढ़ें: 3 दिन बाद लगेगी विशेष लोक अदालत, पुराने चालान निपटाने का मिलेगा मौका