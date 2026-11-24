हाईवे पर सफर करते समय टोल प्लाजा पर गाड़ी रोकना और फिर आगे बढ़ना अब धीरे-धीरे पुरानी बात होने वाली है. देश में बिना बैरियर वाले टोल प्लाजा यानी बैरियरलेस टोलिंग सिस्टम का इस्तेमाल बढ़ रहा है. इसमें गाड़ियों को टोल देने के लिए रुकना नहीं पड़ता और कैमरे और FASTag से अपने आप टोल कट जाता है. इसका फायदा अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) को भी मिलने लगा है. अथॉरिटी की कमाई में करीब 20 फीसदी का उछाल आया है.

NHAI के मुताबिक, देश के सात बैरियरलेस टोल प्लाजा से टोटल 538.95 करोड़ रुपए की नेट कमाई हुई है. जबकि इसी अवधि के लिए पुराने सिस्टम के आधार पर कमाई करीब 449.72 करोड़ रुपए थी. यानी नई तकनीक लागू होने के बाद इन टोल प्लाजा से करीब 89.23 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा मिले हैं.

क्या है बिना बैरियर वाला टोल सिस्टम?

इस तकनीक को मल्टी-लेन फ्री फ्लो कहा जाता है. नॉर्मल टोल प्लाजा पर गाड़ियों को बैरियर के सामने रुकना पड़ता है. इसके बाद FASTag स्कैन होता है और बैरियर खुलने पर गाड़ी आगे बढ़ती है. लेकिन MLFF सिस्टम में ऐसा कोई बैरियर नहीं होता है.

हाईवे पर टोल के पास खास कैमरे और सेंसर लगाए जाते हैं. ये गाड़ी की नंबर प्लेट को पढ़ते हैं और FASTag के जरिए उसकी पहचान करते हैं. इसके बाद खाते से टोल के पैसे काट लिए जाते हैं. मतलब गाड़ी को रोके बिना ही टोल वसूली हो जाती है. इससे वाहन चालकों को टोल पर लंबी कतारों में खड़ा नहीं होना पड़ता है. समय बचने के साथ ईंधन की खपत और गाड़ियों से होने वाला प्रदूषण भी कम करने में मदद मिलती है.

किस टोल प्लाजा से हुई सबसे ज्यादा कमाई?

NHAI ने 31 अक्टूबर 2026 तक के आंकड़े जारी किए हैं, जिसमें देखा गया है कि सात टोल प्लाजा पर MLFF सिस्टम के लागू होने के बाद कमाई पहले से ज्यादा हुई है. यहां देखिए उन 7 टोल प्लाजा के नाम-

टोल प्लाजा का नाम कमाई में बढ़ोतरी परनूर, तमिलनाडु 26.95% मनोहरपुरा, राजस्थान 24.51% मुंडका, दिल्ली 23.55% चोर्यासी, गुजरात 23.06% घरौंडा, हरियाणा 17.39% शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश 16.57% दौलतपुरा, राजस्थान 15.66%

टोल चोरी करने वालों पर AI से नजर

बिना बैरियर वाले टोल सिस्टम में एक चुनौती भी है. कुछ गाड़ी वाले टोल से बचने के लिए अपनी गाड़ी की नंबर प्लेट छिपा देते हैं. इससे उनकी पहचान करना मुश्किल हो जाता है और टोल के पैसे वसूल नहीं हो पाते हैं. ऐसे मामलों से निपटने के लिए NHAI अब AI तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है. इसमें व्हीकल फिंगरप्रिंटिंग और VAHAN डेटाबेस को जोड़ा जा रहा है. इससे गाड़ी की पहचान कर उसके रजिस्टर्ड मालिक तक पहुंचा जा सकेगा.

अगर कोई गाड़ी टोल दिए बिना निकलता है तो उसके लिए ई-नोटिस जारी किया जा रहा है. NHAI के अनुसार, इन टोल प्लाजा पर जारी ई-नोटिस के टोटल पैसे में से करीब 60 फीसदी की वसूली हो चुकी है. घरौंडा जैसे कुछ टोल प्लाजा पर पुलिस चेकपोस्ट भी बनाए गए हैं, जहां नियम तोड़ने वाले गाड़ियों को रोककर चालान काटा जा रहा है.

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