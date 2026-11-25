अक्सर देखा जाता है कि माता पिता के उम्रदराज होने पर कुछ बच्चे उन्हें प्रताड़ित करते हैं. ऐसे समय में माता पिता के पास केवल एक ही उपाय रह जाता है और वो है बच्चों को प्रॉपर्टी से बेदखल करने का. लेकिन जानकारी के आभाव में कई बार माता- पिता ऐसा कर नहीं पाते हैं. अब हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि माता- पिता जब चाहें तब अपने बच्चों को सम्पत्ति से बेदखल कर सकते हैं.

दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले के तहत अब 60 साल या उससे ज्यादा उम्र के माता-पिता अपनी खुद की संपत्ति से बच्चों को बाहर निकालने की मांग कर सकते हैं. इसके लिए उन्हें ये भी साबित हीं करना पड़ेगा कि बच्चे उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं या फिर उन्हें परेशान कर रहे हैं.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल ये मामला साउथ दिल्ली के मस्जिद मोठ इलाके में रहने वाले 85 साल के सुभाष चंदर मल्होत्रा का है. उन्होंने 1980 में दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) से एक मकान खरीदा था. साल 2000 में इसे फ्रीहोल्ड भी करा लिया था. उनके बड़े बेटे और बहू शादी के बाद 2003 से इसी मकान में रह रहे थे. बुजुर्ग पिता ने कई बार उनसे घर खाली करने और दूसरी जगह रहने की व्यवस्था करने को कहा, लेकिन उन्होंने घर खाली नहीं किया.

पिता का आरोप था कि पत्नी की मौत के बाद बेटे और बहू का व्यवहार उनके प्रति खराब हो गया था. उन्होंने उत्पीड़न और दुर्व्यवहार की शिकायत भी की थी. इसके बाद उन्होंने साल 2022 में बेटे और बहू को घर से निकालने के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू की.

मजिस्ट्रेट के पास पहुंचा मामला

इस मामले में सबसे पहले बुजुर्ग पिता ने जिला मजिस्ट्रेट के पास शिकायत की थी. लेकिन जिला प्रशासन ने ये कहते हुए उनकी मांग खारिज कर दी थी कि वो बेटे और बहू पर लगाए गए उत्पीड़न के आरोप साबित नहीं कर पाए हैं. बाद में डिविजनल कमिश्नर ने भी इस फैसले को बरकरार रखा. इसके बाद बुजुर्ग पिता ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया.

हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला

मामला जब दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा को सबसे पहले मजिस्ट्रेट और डिविजनल कमिश्नर के फैसले को रद्द किया गया. इसके बाद मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि बुजुर्ग माता-पिता को अपनी संपत्ति में बच्चों को जबरदस्ती रखने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता.

कोर्ट ने साफ किया कि अगर बुजुर्ग व्यक्ति अपनी संपत्ति में शांति और सम्मान के साथ रहना चाहता है, तो उसे बच्चों के खिलाफ उत्पीड़न के पुख्ता सबूत देना जरूरी नहीं है. कोर्ट ने बेटे और बहू को चार हफ्ते के अंदर मकान खाली करने का आदेश दिया. साथ ही, जरूरत पड़ने पर संबंधित पुलिस स्टेशन के SHO को बुजुर्ग व्यक्ति की मदद करने का निर्देश भी दिया.

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