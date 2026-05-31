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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीInsurance Scams: बीमा में फंसी रकम दिलाने के नाम पर हो रही ठगी, खुद को कैसे बचाएं, जानें टिप्स

Insurance Scams: बीमा में फंसी रकम दिलाने के नाम पर हो रही ठगी, खुद को कैसे बचाएं, जानें टिप्स

Cyber Fraud: अगर कोई भी अंजान आपसे यह कहता है कि आपकी फंसी हुई बीमा राशि के पैसे को वापस दिलाएगा तो यह आपके लिए किसी खतरे के घंटी से कम नहीं है. ऐसे में आपको सावधानी बरतने की जरूरत है.

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Updated at : 31 May 2026 12:40 PM (IST)
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Safety tips for insurance scams: आज के डिजिटल युग में जहां हर चीजें बेहद ही आसान होते जा रही हैं, तो वहीं, दूसरी तरफ साइबर अपराध के साथ-साथ वित्तीय धोखाधड़ी के मामले लगातार तेजी से बढ़ते जा रहे हैं. ऐसे में जालसाज मासूम लोगों को अपना शिकार बनाकर बीमा पॉलिसी पर फंसे हुए पैसे, मैच्योरिटी का झांसा देकर पैसे लेकर फरार हो जाते हैं. इस तरह के धोखाधड़ी से बचने के लिए आपको अब सावधान होने की बेहह दी जरूरत है. 

IRDAI ने क्या दी बड़ी चेतावनी? 

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने अब एक नई गाइडलाइन को पूरी तरह से जारी कर दिया है. जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि सरकारी अधिकारी और आईआरडीएआई का कर्मचारी किसी भी पॉलिसीधारक को कभी भी सीधे कॉल कर उन्हें परेशान करने की कोशिश नहीं करता है. इसके अलावा अगर कोई अंजान व्यक्ति ऐसा दावा करता है कि आपकी फंसी हुई राशि को वापस दिलाया जाएगा तो बिना किसी देर के यह समझने की कोशिश करें कि वह इंसान किसी बड़े साइबर अपराध का हिस्सा है. 

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आखिर वेरिफिकेशन क्यों है बेहद जरूरी?

इतना ही नहीं, अगर कोई आपको कॉल पर यह बताता है कि वह खुद आपकी बीमा कंपनी का अधिकारी है तो सावधान हो जाएं. बिना देर किए अपनी बीमा कंपनी के आधिकारिक कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करें या फिर नजदीकी शाखा में जाकर मामले को लेकर जांच पड़ताल करें. ऐसा करने से आपके किसी भी तरह के फ्रॉड से आसानी से बच सकेंगे. 

अग्रिम भुगतान से बचने की करें कोशिश

आज के समय में ज्यादातर जालसाज टैक्स के नाम पैसे मांगकर वारदात को अंजाम देने की कोशिश कर कर रहे हैं. जहां, वे आपको किसी अज्ञात  बैंक खाते में पैसे जमा करने की सलाह देते हैं. हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी वैध बीमा कंपनी इस तरह से किसी अज्ञात खाते में कभी भी आपको पैसे भेजने की सलाह नहीं देगी. 

दस्तावेजों की सुरक्षा का रखें खास ध्यान

इस बात अपने दिमाग में हमेशा ताला लगाकर रख लें कि अपने महत्वपूर्ण दस्तावेजों की सुरक्षा आपके ही हाथों में है. पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड को किसी भी अंजान व्यक्ति के साथ भूलकर भी शेयर न करें. इसके अलावा किसी भी तरह के असुरक्षित वेबसाइट पर भी अपने दस्तावेजों की जानकारी अपलोड करने से खुद को बचाने की कोशिश करें. 

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अंजान के साथ ओटीपी या पिन कभी न करें शेयर

इतना ही नहीं, ज्यादातर लोग साइबर अपराधों के जाल में इसलिए भी फंस जाते हैं क्योंकि, वह अपना पिन या फिर ओटीपी शेयर कर देते हैं. हमेशा याद रखें कि ओटीपी, यूपीआई पिन या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ गलती से भी शेयर न करें, नहीं तो आपको लेने के देने भी पड़ सकते हैं. 

Published at : 31 May 2026 12:40 PM (IST)
Tags :
Utility News Cyber Fraud Insurance Scam
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