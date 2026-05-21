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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीOnline Fraud: प्यार के नाम पर ठगी! Dating- Matrimony एप पर हुआ है फ्रॉड? ऐसे करें ऑनलाइन शिकायत

Online Fraud: प्यार के नाम पर ठगी! Dating- Matrimony एप पर हुआ है फ्रॉड? ऐसे करें ऑनलाइन शिकायत

Dating or Matrimony Fraud Alert: आजकल ऑनलाइन डेटिंग काफी ट्रेंड में है. लोग अलग- अलग एप्स के जरिए एक दूसरे को डेट करते हैं, लेकिन कई बार इसी के चक्कर में फ्रॉड का शिकार भी हो जाते हैं.

By : प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 21 May 2026 04:23 PM (IST)
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Fraud Alert: ऑनलाइन डेटिंग और मैट्रिमोनी ऐप्स इन दिनों काफी ट्रेंड में हैं. कई लोग खासतौर से नए यंग जनरेशन के बच्चे इन एप्स का काफी इस्तेमाल करते हैं. प्यार- मोहब्बत और शादी तक तो ठीक है लेकिन इन एप्स के जरिए मायाजाल में फंसकर लोग ठगी का शिकार भी हो जाते हैं. इन एप्स के जरिए कई ठग ऑनलाइन स्कैम कर जाते हैं. जिनसे सतर्क रहने की भी बहुत ज्यादा जरूरत है. ऐसे में हम आपको यहां बताते हैं इस ठगी से बचने के कुछ तरीके और यदि आप इसका शिकार हो जाएं तो कहां शिकायत करना चाहिए.

कैसी ठगी हो सकती है?
इन एप्स पर कई लोग दोस्ती, शादी या रिलेशनशिप के नाम पर ठगी करते हैं. कई लोग अपना झूठा प्रोफाइल बनाते हैं औऔर फिर रुयों की मांग करते हैं. कई लोग दोस्ती करने के बाद मिलने बुलाते हैं और खाने में कुछ नशील पदार्थ मिलाकर खिला देते हैं. इस तरह के जाल में फंसकर लोग लाखों रुपये गंवा रहे हैं. साइबर अपराधी फर्जी प्रोफाइल बनाकर पहले भरोसा जीतते हैं और फिर पैसों की मांग, निवेश के नाम पर ठगी या ब्लैकमेलिंग जैसी वारदातों को अंजाम देते हैं.

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ऑनलाइन शिकायत करें
अगर कोई व्यक्ति डेटिंग या मैट्रिमोनी एप के जरिए फ्रॉड का शिकार हो जाता है, तो उसे तुरंत शिकायत दर्ज करनी चाहिए. देरी करने पर पैसे वापस मिलने या आरोपी तक पहुंचने की संभावना कम हो सकती है. आइये बताते हैं कैसे करें ऑनलाइन शिकायत:

  • शिकायत करने के लिए सबसे पहले नेशनल साइबल क्राइम रिपोर्ट पोर्टल पर जाएं.
  • इसमें जाने के बाद रिपोर्ट साइबर क्राइम ऑप्शन को चुनें.
  • इसके बाद आपके सामने स्क्रीन पर लॉगइन विंडो खुलेगी, उसमें मोबाइल नंबर और OTP से लॉगइन कीजिए.
  • इसके बाद इसमें फ्रॉड से जुड़ी पूरी जानकारी भर दीजिए.
  • इसके साथ ही चैट, स्क्रीनशॉट, बैंक ट्रांजेक्शन और प्रोफाइल डिटेल्स जैसे सबूत अपलोड कर दीजिए.
  • शिकायत सबमिट करने के बाद रेफरेंस नंबर को अपने पास सेव करके या लिखकर रख लें.

अगर ऑनलाइन शिकायत से पहले ही पैसे ट्रांसफर हो चुके हैं, तो तुरंत 1930 साइबर हेल्पलाइन पर कॉल करें. इससे ट्रांजेक्शन को समय रहते रोका जा सकता है.

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कैसे बच सकते हैं फ्रॉड से?
हालांकि इन फ्रॉड से बचने के लिए हमें भी कुछ उपाय करना चाहिए. जिससे कि ऐसे स्कैम या किसी भी तरह के फ्रॉड से बच सकें. वैसे तो ये ठग काफी शातिर होते हैं लेकिन कुछ सावधानियां बरतकर हम खतरे को थोड़ा कम तो कर ही सकते हैं. यहां जानें क्या- क्या सावधानियां बरतनी चाहिए:

  • ऐसी एप्स के जरिए मिले किसी भी अनजान व्यक्ति पर जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए.
  • वीडियो कॉल करने से पहले असली पहचान की पुष्टि जरूर कर लें.
  • किसी के साथ भी OTP, बैंक डिटेल या निजी जानकारी शेयर ना करें. 
  • विदेश से गिफ्ट, पार्सल या इमरजेंसी के नाम पर पैसे मांगने वालों से अलर्ट रहें.
  • केवल वेरिफाइड प्रोफाइल वाले प्लेटफॉर्म का ही इस्तेमाल करें.
  • जिस भी व्यक्ति से बात कर रहे हों उसके बारे में अपने दोस्त या परिवार को भी बताकर रखें.

ऐसे मामले देश में लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं. डेटिंग एप या मैट्रिमोनी एप पर ठग अक्सर खुद को डॉक्टर, आर्मी ऑफिसर, बिजनेसमैन या NRI बताकर आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हं. वो आपको ऐसे जाल में फंसाते हैं कि आप भावनात्मक रूप से उनके काबू में आ जाते हैं. इसके बाद ही वो आपको अपना शिकार बनाते हैं. ऐसे में सतर्क रहना और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत शिकायत करना बेहद जरूरी है.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 21 May 2026 04:23 PM (IST)
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