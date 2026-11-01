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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीअब गैस सिलेंडर की कमी खत्म? गोवा में बनेगा पहला LPG टर्मिनल

अब गैस सिलेंडर की कमी खत्म? गोवा में बनेगा पहला LPG टर्मिनल

गोवा सरकार और दुबई की ऊर्जा कंपनी ANVI के बीच मोरमुगाओ पोर्ट पर राज्य का पहला LPG आयात और भंडारण टर्मिनल विकसित करने के लिए 5000 करोड़ रुपए का MoU साइन किया गया है. यहां से जानें डिटेल में.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 01 Nov 2026 09:25 AM (IST)
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गैस सिलेंडर की सप्लाई में रुकावट का असर सिर्फ घरों तक नहीं, बल्कि होटल, रेस्टोरेंट और छोटे कारोबारों तक भी पहुंचता है. ऐसे में गोवा से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है. राज्य सरकार ने दुबई की कंपनी ANVI के साथ करीब 5000 करोड़ रुपए के निवेश से पहला LPG इंपोर्ट और स्टोरेज टर्मिनल बनाने के लिए समझौता किया है.

ये टर्मिनल मुरगांव पोर्ट के पास बनाया जाएगा. इसके तैयार होने के बाद गोवा को LPG मंगाने, स्टोर करने और बांटने के लिए अपनी अलग व्यवस्था मिल सकती है. अभी तो ये परियोजना शुरुआती चरण में है. यहां से जानिए इसमें कितने रुपए लगेंगे और कब तक होगा तैयार. 

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कितने करोड़ में तैयार होगा टर्मिनल?
गोवा सरकार और दुबई की ऊर्जा कंपनी ANVI के बीच 31 अक्टूबर को Vibrant Goa Global Business Summit 2026 के दौरान MoU साइन हुआ. कंपनी इस परियोजना में करीब 5000 करोड़ रुपए निवेश करने की योजना बना रही है. 

गैस की सप्लाई क्यों गिरी?
गोवा में अब तक इस्तेमाल होने वाली LPG का बड़ा हिस्सा सड़क के रास्ते, मुख्य रूप से मंगलुरु से पहुंचता है. ऐसे में जब सप्लाई के रास्ते में रुकावट आती है तो राज्य में गैस की उपलब्धता पर असर पड़ सकता है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, होर्मुज जलडमरूमध्य बंद होने के बाद गोवा में कमर्शियल LPG की सप्लाई नॉर्मल स्तर के करीब 20% तक गिर गई थी. 

कितनी गैस स्टोर कर सकेगा टर्मिनल?
परियोजना के पहले चरण में करीब 65,000 टन LPG स्टोर करने की क्षमता विकसित करने का प्रस्ताव है. कंपनी के मुताबिक, ये गोवा की करीब 8 से 9 महीने की टोटल LPG खपत के बराबर हो सकती है.

इसके अलावा, राज्य के लिए कम से कम 30 दिन की मांग के बराबर LPG का अलग रिजर्व रखने की योजना है. ये स्टॉक गोवा में ही रहेगा और आपात स्थिति में राज्य सरकार के निर्देश पर जारी किया जा सकेगा. पूरा प्रोजेक्ट तैयार होने के बाद टर्मिनल की सालाना हैंडलिंग क्षमता करीब 30 लाख टन तक पहुंचने का अनुमान है.  

किन राज्यों को होगा फायदा?
इस टर्मिनल से गोवा के अलावा उत्तर कर्नाटक और दक्षिण महाराष्ट्र तक LPG पहुंचाने की योजना है. आगे चलकर समुद्री रास्ते से दूसरे भारतीय पोर्ट और कुछ विदेशी बाजारों तक भी सप्लाई की जा सकती है.

कब तक होगा तैयार?
अभी परियोजना के लिए जमीन, पोर्ट पर बर्थ और पाइपलाइन के रूट जैसे मुद्दों पर आगे काम होना है. इसके बाद विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, सुरक्षा अध्ययन और जरूरी सरकारी मंजूरियां ली जाएंगी.

रिपोर्ट के मुताबिक, पहले चरण का निर्माण जरूरी मंजूरियां और परामर्श पूरे होने के बाद करीब 30 से 36 महीने में पूरा होने का अनुमान है. यानी गोवा को अपनी LPG इंपोर्ट और स्टोरेज सुविधा मिलने में अभी समय लगेगा.

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है. जेबा यूटिलिटी की खबरों की एक्सपर्ट हैं
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Published at : 01 Nov 2026 09:25 AM (IST)
Tags :
LPG  Goa Terminal
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