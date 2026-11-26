क्या आपका लंबे समय से कोई मामला कोर्ट में चल रहा है, जिसे आप आपसी सहमति से सुलझाना चाहते हैं या फिर आपका कोई पुराना ट्रैफिक चालान बकाया है, जिसका भी आप निपटारा करवाना चाह रहे हैं तो यह जानकारी आपके काम आने वाली है.

यूपी के मेरठ में दिसंबर के महीने में नेशनल लोक अदालत का आयोजन होने वाला है. इसमें ट्रैफिक चालान से लेकर चेक बाउंस और भी कई मामलों का निपटारा करवाया जा सकेगा. ऐसे में अगर आप भी मेरठ में लगने वाली लोक अदालत में शामिल होना चाहते हैं तो सबसे पहले लोक अदालत से जुड़ी जरूरी बातें जान लें.

कब लगेगी नेशनल लोक अदालत?

बता दें कि मेरठ कोर्ट परिसर में 12 दिसंबर 2026 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन होने वाला है. ऐसे में अगर आप इस लोक अदालत में जाने वाले हैं तो पहले ये जान लें कि लोक अदालत में किन-किन मामलों का निपटारा करवाया जा सकता है.

किन मामलों का होगा निपटारा?

12 दिसंबर को नेशनल लोक अदालत में आप कई मामले सुलह-समझौते के आधार पर सुलझा सकते हैं. साथ ही यहां पर ट्रैफिक चालान और दूसरे मामलों का भी निपटारा करवाया जा सकता है.

बिजली और पानी के बिल से जुड़े विवाद

टेलीफोन और नगर निगम के हाउस टैक्स के मामले

ट्रैफिक चालान और परिवहन से जुड़े विवाद

बैंक और वित्तीय मामलों के विवाद

मोटर दुर्घटना मुआवजे और बीमा दावे

समझौते योग्य आपराधिक मामले

ध्यान रखें- ऐसे आपराधिक मामले जिनको कानूनन समझौते की परमिशन नहीं है तो ऐसे मामलों का निपटारा लोक अदालत में नहीं किया जा सकता है. लोक अदालत सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक चलेगी.

इस दस्तावेजों को अपने साथ ले जाएं

लोक अदालत जा रहे हैं तो चालान की प्रिंटेड कॉपी, गाड़ी की आरसी, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पहचान पत्र, केस का नोटिस/नंबर अपने साथ ले जाएं. मेरठ में लगने वाली लोक अदालत से जुड़ी जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) मेरठ से संपर्क कर सकते हैं.

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