ट्रेन टिकट बुक करते समय अगर आपके खाते से पैसे कट जाएं, लेकिन टिकट जारी न हो और रिफंड मिलने में महीनों लग जाएं, तो यात्री को परेशानी होना मुमकिन है. ऐसे ही केरल के एक मामले में टिकट बुकिंग फेल होने के बाद यात्री को करीब 10 महीने तक रिफंड का इंतजार करना पड़ा. अब उपभोक्ता आयोग ने IRCTC को यात्री को कुल 8,000 रुपए मुआवजा और मुकदमे के खर्च के तौर पर देने का आदेश दिया है.

यह मामला अप्रैल 2023 का है. यात्री ने 9 मई की यात्रा के लिए 22 और 24 अप्रैल को IRCTC ऐप से तिरुवनंतपुरम से अलुवा का टिकट बुक करने की कोशिश की थी. दोनों बार बुकिंग फेल हो गई, लेकिन उसके बैंक खाते से हर बार 1,551.45 रुपये कट गए. इस तरह कुल 3,102.90 रुपये डेबिट हुए.

10 महीने बाद वापस मिले टिकट के पैसे

यात्री ने 28 अप्रैल 2023 को रिफंड के लिए IRCTC से संपर्क किया. कंपनी ने 6 से 7 कामकाजी दिनों में पैसा लौटाने का भरोसा दिया, लेकिन रकम वापस नहीं आई. बाद में IRCTC ने पेमेंट गेटवे और बैंक से जुड़ी तकनीकी प्रक्रिया का हवाला दिया. आखिरकार 22 और 23 फरवरी 2024 को यात्री के खाते में पूरी रकम वापस आई.

आयोग ने IRCTC को ठहराया जिम्मेदार

रिफंड में देरी से परेशान हो कर यात्री ने उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी. सुनवाई के दौरान आयोग ने कहा कि पेमेंट गेटवे और दूसरे बिचौलियों के साथ व्यवस्था IRCTC की अपनी है. इसलिए वह इनका हवाला देकर अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता.

आयोग ने यह भी पाया कि IRCTC करीब 10 महीने तक रिफंड में देरी की सही वजह यात्री को बताने में नाकाम रहा. इसे सेवा में कमी और गलत व्यापारिक व्यवहार माना गया.

अब कितना देना होगा मुआवजा?

आयोग ने IRCTC के क्षेत्रीय प्रबंधक, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर को संयुक्त रूप से और अलग-अलग जिम्मेदार ठहराया है. आदेश के मुताबिक, यात्री को मानसिक परेशानी के लिए 5,000 रुपये मुआवजा और 3,000 रुपये मुकदमे का खर्च के तौर पर देना होगा. हालांकि, टिकट की मूल रकम 3,102.90 रुपये सुनवाई के दौरान ही वापस की जा चुकी थी.

1308 रुपए है LPG सिलेंडर की असली कीमत, फिर कैसे 632 रुपए का दे रही सरकार?