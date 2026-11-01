दिल्ली से आगरा 59 मिनट और वाराणसी साढ़े 3 घंटे में, नॉर्थ बुलेट ट्रेन का रूट जारी

दिल्ली से आगरा जाने में अभी सड़क या ट्रेन से काफी वक्त लगता है, लेकिन आने वाले समय में यही सफर सिर्फ 59 मिनट में पूरा हो सकेगा. वहीं दिल्ली से वाराणसी पहुंचने में करीब साढ़े 3 घंटे लगेंगे. रेलवे की बुलेट ट्रेन योजना के नॉर्थ कॉरिडोर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंजूरी मिल गई है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को इसकी जानकारी दी.

हालांकि, ये सफर के अनुमानित समय हैं. बुलेट ट्रेन अभी इस रूट पर चलना शुरू नहीं हुई है. कॉरिडोर तैयार होने के बाद यात्रियों को इन शहरों के बीच तेज रफ्तार रेल सेवा मिलने की उम्मीद है.

बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का क्या है रूट?

रेल मंत्री के मुताबिक, नॉर्थ बुलेट ट्रेन कॉरिडोर दिल्ली से शुरू होगा. इसके रूट में आगरा, कानपुर, लखनऊ, अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज, पटना और सिलीगुड़ी जैसे शहर शामिल होंगे. आगे चलकर इसे गुवाहाटी तक बढ़ाने की योजना है.

इससे उत्तर भारत के कई बड़े शहरों के बीच यात्रा का समय काफी कम हो सकता है. खासकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार के यात्रियों को इसका फायदा मिलने की उम्मीद है.

किस शहर तक पहुंचने में कितना समय लगेगा?

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कॉरिडोर के लिए अलग-अलग शहरों के बीच यात्रा का अनुमानित समय भी बताया है. दिल्ली से आगरा का सफर सबसे कम समय में पूरा होगा, जबकि वाराणसी तक पहुंचने में करीब साढ़े 3 घंटे लगेंगे.

रूट अनुमानित समय दिल्ली से आगरा 59 मिनट दिल्ली से कानपुर 1 घंटा 45 मिनट दिल्ली से लखनऊ 2 घंटे 12 मिनट लखनऊ से वाराणसी 1 घंटा 21 मिनट दिल्ली से वाराणसी 3 घंटे 33 मिनट

‘मेक इन इंडिया’ होगा पूरा प्रोजेक्ट?

रेल मंत्री ने कहा कि बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का निर्माण पूरी तरह ‘मेक इन इंडिया’ के तहत किया जाएगा. यानी इसके निर्माण में भारत के युवाओं और कामगारों की भूमिका होगी. वैष्णव के मुताबिक, इस परियोजना से युवाओं, मिडिल क्लास और छोटे उद्योगों से जुड़े लोगों को फायदा पहुंच सकता है.

क्या सब करेंगे बुलेट ट्रेन में यात्रा?

बुलेट ट्रेन को लेकर अक्सर सवाल उठता है कि क्या इसका किराया आम यात्रियों की पहुंच में होगा. रेल मंत्री ने कहा है कि इसका किराया किफायती रखने की योजना है और ये हवाई टिकटों से कम हो सकता है. हालांकि, अभी रूट के लिए कोई आधिकारिक किराया घोषित नहीं किया गया है.

सोमवार 2 नवंबर से चलेगी दिल्ली-वाराणसी वंदे भारत स्लीपर, रात 8.50 है टाइम