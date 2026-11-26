नौकरी से रिटायर होने के बाद हर कर्मचारी को अपनी पेंशन और मिलने वाले सरकारी बकाये का काफी इंतजार रहता है. क्योंकि रिटायरमेंट के बाद इन्हीं पैसों से लोगों की जरूरतें पूरी होती है. कई बार पेंशन से जुड़े कागजात जमा होने के बाद भी कुछ बकाये की जानकारी सामने आती है या फिर पेंशन की राशि से जुड़ा कोई बदलाव हो जाता है.

ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या अब कागजात के जमा होने के बाद इन बातों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा? इसी को लेकर अब केंद्र सरकार ने जरूरी निर्देश जारी किए हैं.अगर पेंशन से जुड़े दस्तावेज जमा होने के बाद भी अगर किसी भी कर्मचारी का अतिरिक्त बकाया सामने आता है तो ऐसी स्थिति में इसकी जानकारी लेखा अधिकारी तक पहुंचानी होगी.

पेंशन से जुड़े नियमों का पालन करने के निर्देश

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने 24 अक्टूबर 2026 को एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया है. इसमें सभी मंत्रालयों और विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि पेंशन से जुड़े नियमों का पालन किया जाए.

लेखा अधिकारी को देनी होगी जानकारी

इस पर सरकार ने कहा है कि अगर किसी कर्मचारी के पेंशन के दस्तावेज जमा हो गए हैं, लेकिन इसके बाद भी ऊपर कोई नया सरकारी बकाया सामने आता है तो ऐसी स्थिति में विभाग को इसकी जानकारी लेखा अधिकारी को तुरंत देनी होगी. इसका मतलब यह है कि पेंशन की फाइल भेजने के बाद अगर कोई बकाया सामने आता है तो उसे रिकॉर्ड में शामिल करना होगा. इस काम को संबंधित विभाग के प्रमुख को करना होगा.

उदाहरण के तौर पर समझें, अगर कोई सरकारी कर्मचारी रिटायर हो रहा है और उसके विभाग ने पेंशन से जुड़े दस्तावेज और उस पर कितना बकाया है इसकी जानकारी लेखा अधिकारी को भेज दी, लेकिन बाद भी यह पता चलता है कि कुछ और बकाया कर्मचारी पर है, जिसे पहले हिसाब में शामिल नहीं किया गया था तो विभाग के प्रमुख को इस बात की जानकारी लेखा अधिकारी को देनी होगी और यह साफ करना होगा कि एक और बकाया सामने आया है.

पेंशनर्स को कोई भरना होगा फॉर्म?

बड़ा सवाल यह है कि क्या इसके लिए अब पेंशनर्स को कोई अलग से फॉर्म भरना होगा या फिर कोई दूसरी प्रक्रिया का पालन करना होगा? तो जान लें कि सरकार ने पेंशनर्स के लिए कोई नई प्रक्रिया नहीं शुरू की है. साथ ही पेंशनर्स को कोई अलग से फॉर्म भरने की भी जरूरत नहीं होगी. अब सवाल आएगा कि अगर पेंशनर्स को कोई नया प्रोसेस फॉलो नहीं करना होगा तो इसका समाधान कैसे होगा?

अतिरिक्त बकाया आने पर क्या होगा

अगर पेंशन से जुड़ी कोई नई जानकारी या फिर कर्मचारी का अतिरिक्त बकाया सामने आता है तो इस बात की जानकारी विभाग के अधिकारी को देनी होगी. इसका मतलब पेंशनर्स को कुछ नहीं करना होगा, इसकी बकाया की जानकारी लेखा अधिकारी तक पहुंचने की विभाग के अधिकारियों की होगी

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