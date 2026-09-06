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हिंदी न्यूज़यूटिलिटी18 के होते ही जरूर बनवा लें ये 4 डाक्यूमेंट्स, आज ही कर डालें अप्लाई

18 के होते ही जरूर बनवा लें ये 4 डाक्यूमेंट्स, आज ही कर डालें अप्लाई

18 साल की उम्र के बाद वोटर आईडी, पासपोर्ट, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे जरूरी डॉक्युमेंट्स बनवाना आगे के कई कामों को आसान बना सकता है. इन जरूरी डॉक्यूमेंट्स को बनवाने की तैयारी कर लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

Written By : उफक साहिल |  Updated at : 06 Sep 2026 12:53 PM (IST)
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  • वाहन चलाने हेतु ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएं, पहचान के लिए उपयोगी.

18 साल की उम्र के बाद आपकी जिंदगी में कई ऐसे काम शुरू हो जाते हैं, जहां पहचान और सरकारी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ सकती है. बैंक से जुड़ा काम हो, वोट डालना हो, विदेश जाना हो या फिर अपनी बाइक और कार चलानी हो, अलग अलग मौकों पर जरूरी डॉक्यूमेंट मांगे जा सकते हैं. इसलिए अगर आप 18 साल के हो गए हैं, तो इन जरूरी डॉक्यूमेंट्स को बनवाने की तैयारी कर लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

18 साल की उम्र पूरी होने के बाद आप वोटर के तौर पर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. इसके बाद चुनाव में वोट डालने का अधिकार मिलता है. वोटर आईडी कार्ड वोट देने के अलावा कई जगह पहचान साबित करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है. इसलिए 18 साल पूरे होने के बाद इसके लिए आवेदन करना जरूरी कामों में शामिल किया जा सकता है.

यह भी पढ़े: 5 मिनट में अपडेट करें अपना पैन कार्ड, बिना झंझट घर बैठे बदलें नाम-पता

 विदेश जाना है तो पासपोर्ट जरूरी

अगर आगे चलकर विदेश घूमने, पढ़ाई करने या नौकरी करने का प्लान है, तो पासपोर्ट बनवाना जरूरी होगा. विदेश यात्रा के दौरान पासपोर्ट आपकी पहचान का अहम डॉक्यूमेंट्स होता है. ये भारत सरकार की ओर से जारी किया जाता है और दूसरे देशों की यात्रा के समय आपकी पहचान साबित करने में काम आता है.

पैन कार्ड भी जरूर बनवाएं

पैन कार्ड का इस्तेमाल पैसों और टैक्स से जुड़े कई कामों में किया जाता है. बैंकिंग और कुछ पैसों से जुड़े लेनदेन के दौरान इसकी जरूरत पड़ सकती है. आगे चलकर नौकरी, इन्वेस्टमेंट या इनकम टैक्स से जुड़े कामों में भी पैन काम आता है. ऐसे में 18 साल के बाद इसे बनवा लेना फ्यूचर के लिए आसान रहेगा.

अगर आप 18 साल के बाद बाइक या कार चलाना चाहते हैं, तो वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी है. बिना लाइसेंस आम सड़क पर वाहन चलाने पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई हो सकती है. ड्राइविंग लाइसेंस में आपकी फोटो और जन्मतिथि जैसी जानकारी भी दर्ज रहती है, इसलिए ये पहचान के डॉक्यूमेंट्स के तौर पर भी काम कर सकता है.

ये चारों डॉक्यूमेंट क्यों हैं जरूरी

इन सभी डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल अलग अलग जरूरतों के लिए होता है. समय पर इन्हें बनवा लेने से फ्यूचर में बैंकिंग, पढ़ाई, नौकरी, यात्रा, वोट या ड्राइविंग से जुड़े कामों के दौरान डॉक्यूमेंट्स तैयार रहेंगे और बिना जरूरत के परेशानी से बचा जा सकेगा.

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About the author उफक साहिल

उफक साहिल ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म से की थी. वर्तमान में यह हैदराबाद में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में MA मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की छात्रा हैं. इन्होंने बिहार में दरभंगा के कामेश्वरनगर स्थित ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. अभी उफक एबीपी न्यूज़ वेबसाइट के बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.
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Published at : 06 Sep 2026 12:53 PM (IST)
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