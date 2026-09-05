गणेश चतुर्थी पर रेलवे चलाएगा 262 स्पेशल ट्रेनें, जानें रूट्स और किराया

अगर आप भी गणेश चतुर्थी के मौके पर घर जाने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपके लिए रेलवे की ओर से बड़ी राहत की खबर है. त्योहारों के मौके पर आमतौर पर ट्रेनों में यात्रियों की संख्या काफी तेजी से बढ़ जाती है. ऐसे में सीट मिलना मुश्किल होने के साथ-साथ बस और टैक्सी का किराया भी बढ़ जाता है. हालांकि, ट्रेनों में बढ़ने वाली भीड़ और बस-टैक्सी के महंगे किराए जैसी परेशानी को देखते हुए रेलवे ने गणेशोत्सव के दौरान 262 स्पेशल ट्रेन ट्रिप्स चलाने का ऐलान किया है. रेलवे के मुताबिक, ट्रेनों का संचालन 9 सितंबर 2026 से शुरू होगा.

किन रूट्स पर चलेंगी गणपति स्पेशल ट्रेनें?

रेलवे ने गणपति स्पेशल ट्रेनों के जरिए मुंबई, गोवा, पुणे, कोंकण और नागपुर के बीच कनेक्टिविटी बेहतर बनाने की तैयारी की गई है.

सावंतवाड़ी रोड के लिए सबसे ज्यादा 112 फेरे चलाए जाएंगे.

रत्नागिरी रूट पर 64 फेरे तय किए गए हैं.

मडगांव रूट के लिए 24 फेरे तय किए गए हैं.

262 स्पेशल ट्रेन ट्रिप में 200 आरक्षित ट्रेनें शामिल हैं.

बाकी 62 ट्रेनें अनारक्षित कैटेगरी की होंगी.

इन आरक्षित ट्रेनों में AC, स्लीपर और जनरल कोच की सुविधा उपलब्ध होगी.

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कितना हो सकता है किराया?

त्योहारों के समय प्राइवेट बसों और ट्रैवल्स का किराया सामान्य दिनों के मुकाबले में काफी बढ़ जाता है. यानी आम दिनों में लोग जिस बस के टिकट के लिए करीब 500 से 1000 रुपए खर्च करते हैं, वहीं त्योहार के समय यह किराया कई जगह पर 1,500 से 2,000 रुपए तक का खर्च पहुंच सकता है. ऐसे में रेलवे की स्पेशल ट्रेनों में स्लीपर या अनारक्षित कैटेगरी से सफर करने पर यात्रियों को कम खर्च में सफर करने का ऑप्शन दे सकती हैं.

हालांकि, असल किराया ट्रेन, दूरी, कोच और यात्रा के हिसाब से अलग-अलग हो सकता है. लेकिन दिए गए आंकड़ों के मुताबिक, इस स्पेशल ट्रेन के लिए चार लोगों के परिवार के लिए करीब 1,000 से 2,500 रुपए तक खर्च बताया गया है. ऐसे में यह किराया बसों के मुकाबले में काफी सस्ती हो सकती है.

त्योहार पर यात्रियों को क्या मिलेगा फायदा?

गणेश चतुर्थी के दौरान कोंकण और गोवा जाने वाले रूट्स पर यात्रियों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ जाती है. यही वजह है कि बस और टैक्सी का किराया भी सामान्य दिनों के मुकाबले में काफी बढ़ जाता है. ऐसे में 262 स्पेशल ट्रेनों के शुरू होने से यात्रियों को ज्यादा ऑप्शन मिलेंगे और आखिरी समय में भी यात्रा की सुविधा मिल सकेगी.

ज्यादा ट्रेनों से यात्रियों को कन्फर्म टिकट मिलने की उम्मीद बढ़ेगी.

त्योहार के दौरान ट्रेन में अतिरिक्त सीटों और ट्रेनों का ऑप्शन मिलेगा.

इससे यात्रियों को महंगी प्राइवेट बसों से राहत मिल सकती है.

62 अनारक्षित ट्रेनें बिना रिजर्वेशन आखिरी समय में यात्रा करने वालों के लिए भी फायदेमंद होंगी.

200 आरक्षित स्पेशल ट्रेनों में अलग-अलग कैटेगरी के कोच मौजूद होंगे.

अब तक इन आरक्षित स्पेशल ट्रेनों के लिए 1.17 लाख से ज्यादा टिकट बुक किए जा चुके हैं.

रेलवे की 262 स्पेशल ट्रेनों से किसे होगा फायदा?

इन ट्रेनों का सबसे ज्यादा फायदा उन यात्रियों को होगा जो फिलहाल गणेश चतुर्थी के मौके पर मुंबई, पुणे, कोंकण और गोवा की ओर यात्रा करना चाहते हैं. रेलवे का यह इंतजाम खासतौर पर त्योहार के दौरान बढ़ने वाले भीड़ को कम करने और यात्रियों को किफायती यात्रा का ऑप्शन देने के लिए उपलब्ध कराया गया है.

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