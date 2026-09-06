होर्मुज में घुसपैठ कर रहे अमेरिकी ड्रोन बोट पर हमला, IRGC ने क्या बताया

अमेरिका ईरान जंग 6 माह बीत जाने के बाद भी जारी है. इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने कहा है कि उनकी नौसेना ने अमेरिका की एक रिमोट से चलने वाली ड्रोन बोट पर हमला किया है. IRGC का कहना है कि यह बोट होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) के सुरक्षित इलाके में घुसने की कोशिश कर रही थी.

अल जजीरा के मुताबिक, IRGC ने कहा, "यह रणनीतिक जलमार्ग इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के कंट्रोल में है और बच्चों की हत्या करने वाले दुश्मन की किसी भी हरकत का कड़ा जवाब दिया जाएगा." IRGC ने चेतावनी दी कि अमेरिका को यह जान लेना चाहिए कि इस इलाके को छोड़ने और अपनी बुरी हरकतें बंद करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है.

'खर्ग आईलैंड के पास तेल टैंकर पर हमला'

इससे पहले शनिवार की सुबह ईरानी मीडिया ने खबर दी कि खाड़ी में खर्ग आईलैंड के पास एक तेल टैंकर पर हमला हुआ है. खबर फौरी आउटलेट ने बताया कि जहाज पर कम से कम 4 अमेरिकी मिसाइलें दागी गईं, जिससे क्रू को जहाज खाली करना पड़ा. इसके कुछ ही देर बाद अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने हमलों की जिम्मेदारी ली.

क्या बोले पीट हेगसेथ

CENTCOM ने कहा कि IRGC द्वारा क्षेत्रीय जल में गश्त कर रहे 2 युद्धपोतों की ओर बैलिस्टिक मिसाइलें दागे जाने के बाद उन्होंने ईरान के 3 कच्चे तेल के टैंकरों पर हमला किया. उन्होंने बताया कि M/T डाउनी और M/T स्टार्क 1 पर हमला कर उसे क्षतिग्रस्त किया गया और ओमान की खाड़ी में खाली टैंकर M/T काइलो को पूरी तरह से नष्ट कर दिया.

अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने चेतावनी दी कि अगर तेहरान अमेरिकी जहाजों पर गोलीबारी करता है, तो हम उनके तेल टैंकरों को नष्ट करेंगे या डुबो देंगे. उन्होंने यह भी कहा कि ईरान का तेल टैंकर बेड़ा असुरक्षित है.

'अमेरिका से जुड़े 3 जहाजों पर हमला'

ईरान के विदेश मंत्रालय ने अपने कमर्शियल जहाजों पर हुए हमलों की निंदा की और चेतावनी दी कि इस क्षेत्र में लगातार आक्रामक और दखल देने वाली कार्रवाइयों के नतीजों के लिए अमेरिका और उनके सहयोगी कसूरवार होंगे. इसके बाद IRGC ने एक बयान जारी कर कहा कि उन्होंने होर्मुज जलडमरूमध्य में अनधिकृत रास्तों से गुजर रहे 3 तेल टैंकरों और अन्य इलाकों में अमेरिका से जुड़े 3 जहाजों पर हमला किया.

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