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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीसोना खरीदने से पहले यह ऐप करें डाउनलोन, मिनटों में जांच लेंगे शुद्धता

सोना खरीदने से पहले यह ऐप करें डाउनलोन, मिनटों में जांच लेंगे शुद्धता

सोने या चांदी की शुद्धता जांचने के लिए गहने पर दिए गए HUID नंबर को BIS केयर ऐप में वेरिफाई HUID ऑप्शन के जरिए चेक किया जा सकता है. इससे ज्वेलर, हॉलमार्किंग सेंटर और गहने की हॉलमार्किंग से जुड़ी जानकारी मिलती

Written By : उफक साहिल |  Updated at : 06 Sep 2026 10:29 AM (IST)
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  • सोने की शुद्धता अब BIS केयर ऐप से जांचना आसान.
  • हॉलमार्क और HUID नंबर धोखाधड़ी से बचाने में मददगार होते हैं.
  • ऐप में HUID दर्ज कर गहने की पूरी जानकारी पाएं.

सोना खरीदते समय सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि जिस गहने के लिए आप इतनी बड़ी रकम दे रहे हैं, तो वो वाकई उतना ही शुद्ध है या नहीं. सिर्फ गहने की चमक देखकर इसकी पहचान करना आसान नहीं है. लेकिन अब शुद्धता को लेकर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है. आपके मोबाइल में मौजूद एक ऐप की मदद से हॉलमार्क वाले सोने की जानकारी कुछ ही समय में जांची जा सकती है.

भारत में सोने और चांदी की शुद्धता फिक्स करने के लिए हॉलमार्किंग का इंतजाम लागू है. इसे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS कंट्रोल करता है. इसका मकसद कस्टमर्स को गहनों की शुद्धता से जुड़ी धोखाधड़ी से बचाना है. हॉलमार्क इस बात का प्रमाण होता है कि गहना फिक्स किए गए नियमों के अनुसार है.

BIS ने शुद्धता से जुड़ी जानकारी जांचने के लिए BIS केयर ऐप की सुविधा दी है. हॉलमार्क वाले सोने के गहने पर BIS का निशान, कैरेट या फाइननेस ग्रेड और 6 अंकों का अल्फान्यूमेरिक HUID नंबर मौजूद होता है.

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HUID नंबर से ऐसे करें जांच

गहना खरीदने से पहले उसके ऊपर लिखा HUID नंबर देख लें. इसके बाद मोबाइल में BIS केयर ऐप खोलें और वेरिफाई HUID ऑप्शन चुनें. अब गहने का HUID नंबर यहां दर्ज करें.

नंबर डालते ही गहने से जुड़ी जानकारी ऐप पर दिखाई देगी. इसमें ज्वेलर का नाम, हॉलमार्किंग सेंटर, गहने का प्रकार और हॉलमार्किंग की तारीख जैसी डिटेल शामिल होती है. इससे कस्टमर्स गहने की जानकारी को वेरिफाई कर सकता है.

सोने की शुद्धता के ग्रेड

भारत में सोने के गहनों की शुद्धता अलग अलग ग्रेड में होती है.  इसमें 14K (585), 18K (750), 20K (833), 22K (916), 23K (958) और 24K (995) शामिल हैं.

BIS केयर ऐप से हॉलमार्क वाली चांदी के गहने की जानकारी भी जांची जा सकती है. इसके लिए चांदी के गहने पर मौजूद HUID नंबर ऐप में डालना होगा. चांदी के लिए 800, 835, 925, 958, 970, 990 और 999 शुद्धता ग्रेड फिक्स हैं.

खरीदारी में रखें सावधानी

सोना या चांदी लेते समय सिर्फ उसकी कीमत और डिजाइन पर ध्यान नहीं दें. गहने पर हॉलमार्क और HUID नंबर जरूर देखें. इसके बाद BIS केयर ऐप में HUID डालकर उसकी जानकारी जांच लें. इससे खरीदारी करते समय शुद्धता को लेकर ज्यादा भरोसा रहेगा और गलत जानकारी मिलने पर नुकसान से बचने में मदद मिलेगी.

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About the author उफक साहिल

उफक साहिल ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म से की थी. वर्तमान में यह हैदराबाद में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में MA मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की छात्रा हैं. इन्होंने बिहार में दरभंगा के कामेश्वरनगर स्थित ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. अभी उफक एबीपी न्यूज़ वेबसाइट के बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.
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Published at : 06 Sep 2026 10:29 AM (IST)
Tags :
BIS Care App HUID Number
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