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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटदलीप ट्रॉफी फाइनल में अर्धशतक से चूके वैभव सूर्यवंशी, इस गेंदबाज ने किया आउट

दलीप ट्रॉफी फाइनल में अर्धशतक से चूके वैभव सूर्यवंशी, इस गेंदबाज ने किया आउट

दलीप ट्रॉफी फाइनल में वैभव सूर्यवंशी ने पहली पारी में अभिमन्यु ईश्वरन के साथ शतकीय साझेदारी कर ईस्ट जोन को शानदार शुरुआत दिलाई. एक अच्छे कैच ने उनकी पारी को समाप्त किया, वह अपने अर्धशतक से चूक गए.

Written By : शिवम |  Updated at : 06 Sep 2026 11:24 AM (IST)
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वैभव सूर्यवंशी दलीप ट्रॉफी 2026 के फाइनल की पहली पारी में अर्धशतक से चूक गए, वह 44 रन बनाकर 15वें ओवर में आउट हुए. एक कमाल के कैच ने उनकी पारी को समाप्त किया, हालांकि वैभव ने अभिमन्यु ईश्वरन के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए शतकीय साझेदारी कर अपनी टीम को शानदार शुरुआत दिलाई. फाइनल ईस्ट जोन और साउथ जोन के बीच खेला जा रहा है.

चेन्नई के एम ए चिदंबरम स्टेडियम में खेले जा रहे दलीप ट्रॉफी के फाइनल में ईशान किशन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. अभिमन्यु ईश्वरन और वैभव सूर्यवंशी ने ईस्ट जोन को तेज तर्रार शुरुआत दिलाई, दोनों ने शतकीय साझेदारी की. 37 गेंदों में खेली 44 रनों की पारी में उन्होंने 1 छक्का और 5 चौके लगाए. 15 वर्षीय बल्लेबाज ने एक छक्का मोहम्मद सिराज की गेंद पर लगाया था, जिस ओवर में उन्होंने कुल 14 रन बटोरे थे.

इस गेंदबाज ने किया आउट

वैभव की पारी को चामा मिलिंद ने समाप्त किया, इस विकेट में फील्डर का भी अहम रोल था जिन्होंने एक शानदार कैच पकड़ा. ये कमाल का कैच तनय त्यागराजन ने पकड़ा, जो साउथ जोन की प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं हैं. वह सब्स्टीट्यूट प्लेयर बनकर फील्डिंग करने आए थे.

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मोहम्मद सिराज साबित हुए महंगे!

शुरुआती स्पेल की बात करें तो मोहम्मद सिराज कोई विकेट नहीं ले सके, जबकि वह काफी महंगे भी साबित हुए. उन्होंने 5 ओवरों में 8.20 की इकॉनमी से 41 रन दिए. त्रिपुराना विजय ने शुरूआती 3 ओवरों में 27 रन लुटाए. खबर लिखे जाने तक ईस्ट जोन ने 18 ओवरों में 1 विकेट खोकर 118 रन बना लिए हैं. अभिमन्यु ईश्वरन 64 और शिखर मोहन 9 रन बनाकर खेल रहे हैं.

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About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 06 Sep 2026 11:20 AM (IST)
Tags :
Duleep Trophy Final Vaibhav Sooryavanshi
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