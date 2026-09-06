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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'राजनीतिक पार्टियों ने किया हाईजैक', CJP को लेकर बोलीं मायावती

'राजनीतिक पार्टियों ने किया हाईजैक', CJP को लेकर बोलीं मायावती

मायावती ने CJP आंदोलन को राजनीतिक दलों द्वारा हाईजैक किए जाने का आरोप लगाया. संजय आजाद मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की.

Written By : पंकज यादव |  Updated at : 06 Sep 2026 11:16 AM (IST)
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बहुजन समाज पार्टी (BSP) की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने CJP के जेन-जी आंदोलन को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि युवाओं और बेरोजगारों की समस्याओं को लेकर शुरू हुआ यह आंदोलन अब राजनीतिक दलों के प्रभाव में आता दिखाई दे रहा है. मायावती ने कहा कि इसकी वजह से युवाओं और छात्रों के मन में कई तरह की गंभीर शंकाएं पैदा हो रही हैं.

मायावती ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा, "देश में एक नहीं, बल्कि अनेक ऐसे उदाहरण हैं, जिससे लोगों को यह लग रहा है कि सीजेपी का जेन-जी और देश के युवाओं और बेरोजगारों की समस्याओं को लेकर इनका यह आंदोलन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा हाईजैक कर लेने से युवाओं व छात्रों को जंतर-मंतर आंदोलन के दौरान जो इनको बड़े-बड़े सपने दिखाए गए थे, वे अब स्वतंत्र कम व राजनीतिक ज़्यादा होकर गंभीर शंकाओं में घिर गए हैं."

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Gen-Z और Gen-Alpha की मांगों पर BSP का रुख

मायावती ने कहा कि युवाओं की जरूरी मांगों को लेकर BSP की सहानुभूति और चिंता हमेशा रही है. उन्होंने पार्टी की सभी स्टेट यूनिटों को अपने-अपने राज्यों और क्षेत्रों में संबंधित अधिकारियों से मिलने के निर्देश दिए हैं, ताकि युवाओं की समस्याओं का शांतिपूर्ण तरीके से समाधान कराया जा सके.

उन्होंने कहा, "खास कर जेन-जी व जेन-अल्फा की जरूरी मांगों को लेकर बीएसपी को पूरी सहानुभूति व इसके प्रति चिंता भी हमेशा रही है. आगे उनके सहयोग के लिए बीएसपी की सभी स्टेट यूनिटों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने-अपने राज्य व क्षेत्र में संबंधित अधिकारियों से मिलकर उनकी समस्याओं के शांतिपूर्ण तरीके से समाधान के लिए जरूर तत्पर रहें."

पार्टी कार्यकर्ताओं को आंदोलन से दूर रहने की सलाह

मायावती ने BSP कार्यकर्ताओं से धरना, प्रदर्शन और आंदोलन में शामिल नहीं होने को कहा है. उन्होंने पार्टी की ऊर्जा को चुनाव के लिए बचाकर रखने की बात कही. उन्होंने कहा,  "बीएसपी के अनुशासन के अनुसार पार्टी के लोग धरना, प्रदर्शन व आंदोलन नहीं करें और अपनी तन, मन, धन की शक्ति एवं ऊर्जा को चुनाव के लिए सुरक्षित रखें, ताकि करोड़ों दलितों व अन्य उपेक्षितों के सच्चे मसीहा परमपूज्य बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर के सपनों को साकार करने वाली ‘सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय’ की अपनी सरकार बनाकर जेन-जी और जेन-अल्फा सहित सर्वसमाज की सभी दुख-तकलीफों आदि का स्थायी समाधान निकाला जा सके, जैसा कि बीएसपी की यूपी में 4 बार रही सरकारों में करके भी दिखाया गया है."

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संजय आजाद मामले में सख्त कार्रवाई की मांग

मायावती ने जंतर-मंतर आंदोलन के दौरान पुलिस की कार्रवाई को लेकर भी सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि अगर पुलिस ने समय पर उचित कार्रवाई की होती तो संजय आजाद जैसी गंभीर घटना नहीं होती. उन्होंने मामले में कहा, "जेन-जी के जंतर-मंतर आंदोलन के दौरान पुलिस अगर समय से उचित कार्रवाई करती तो संजय आजाद जैसी गंभीर घटना नहीं होती. अब इस प्रकरण के अभियुक्तों के खिलाफ सख़्त से सख़्त कानूनी कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, वरना फिर बीएसपी भी ऐसे मामलों में कोई पीछे नहीं रहेगी."

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About the author पंकज यादव

मेरा नाम पंकज यादव है. मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का रहने वाला हूं. मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और बीबीएयू यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. मुझे पत्रकारिता में लगभग 8 साल का अनुभव है. मैंने इस दौरान अलग-अलग मीडिया संस्थानों लाइव टुडे न्यूज चैनल, इनशॉर्ट्स न्यूज ऐप और दैनिक भास्कर डिजिटल के लिए काम किया है. मुझे पॉलिटिकल, खेल और फीचर से जुड़े लेख लिखना पसंद है.
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Published at : 06 Sep 2026 11:16 AM (IST)
Tags :
MAYAWATI CJP UP NEWS
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