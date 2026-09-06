Microsoft का अलर्ट! ऐसे हो रहे साइबर हमले, करोड़ों Phishing Emails का हुआ खुलासा

इंटरनेट यूजर्स और खासकर बिजनेस ईमेल इस्तेमाल करने वालों के लिए साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी एक गंभीर चेतावनी सामने आई है. Microsoft ने एक बड़े पैमाने पर चल रहे Phishing Campaign का पता लगाया है जिसमें हमलावर ऐसे इनविजिबल Unicode Characters का इस्तेमाल कर रहे हैं जिन्हें आम इंसान ईमेल में देख ही नहीं सकता है. इनका मकसद ईमेल सिक्योरिटी फिल्टर्स को चकमा देना है.

Invisible Characters से सिक्योरिटी सिस्टम को धोखा

Microsoft Security Research के मुताबिक, साइबर अपराधियों ने Unicode के ऐसे Characters को ईमेल के अंदर डाला जो स्क्रीन पर दिखाई नहीं देते हैं. खास तौर पर इनका इस्तेमाल फाइनेंशियल चीजों को बीच से तोड़ने के लिए किया गया है. जैसे funding जैसे शब्द में इनविजिबल Character डाल दिया जाता है. इंसान को ये नॉर्मल शब्द की तरह ही नजर आता है लेकिन फिल्टर इन्हें पहचान नहीं पाते हैं.

इस टेक्नोलॉजी को ASCII Smuggling से जोड़ा गया है. इसमें दिखाई न देने वाले, रेंडर न होने वाले Unicode Characters के जरिए एक्सट्रा जानकारी छिपाई जा सकती है.

Unicode Tags Block बना हमलावरों का हथियार

Microsoft के अनुसार, इस अभियान में सबसे ज्यादा Unicode Tags Block (U+E0000 से U+E007F) का गलत इस्तेमाल हुआ है. इस Unicode Range में ऐसे Characters मौजूद हैं जो नॉर्मल ASCII शब्दों की छिपी हुई कॉपी तैयार कर सकते हैं.

ये Range लैंग्वेज की पहचान या टैगिंग जैसे कामों के लिए बनाई गई थी लेकिन अब इसका इस्तेमाल अलग तरीके से किया जा रहा है. समस्या ये है कि अलग-अलग सिक्योरिटी सिस्टम इन इनविजिबल Characters को अलग-अलग तरीके से प्रोसेस कर सकते हैं.

Business Loan के नाम पर भेजे गए फर्जी ईमेल

आपको बता दें कि इस कैंपेन में फाइनेंशियल सर्विसेज से जुड़े लालच का इस्तेमाल किया गया था. ईमेल में Business Loan, Credit Line और Advance Funding जैसे ऑफर्स का झांसा दिया गया. ऐसे ईमेल उन लोगों को निशाना बना सकते हैं जो बिजनेस फंडिंग या सरकारी लोन से संबंधित जानकारी खोज रहे हों. ईमेल में मौजूद लिंक यूजर को नकली वेबसाइट पर ले जाते हैं, जहां उनसे पर्सनल, बिजनेस या बैंक डिटेल्स मांगी जाती है.

यूजर्स कैसे रहें सुरक्षित?

ऐसे हमलों से बचने के लिए किसी भी अनजान ईमेल में मौजूद Loan, Funding, Investment या Financial Offer पर तुरंत भरोसा न करें. ईमेल में दिए गए लिंक पर क्लिक करने के बजाय उससे जुड़े संस्था की ऑफिशियल वेबसाइट खुद खोलकर जानकारी को चेक करें.

इसके अलावा किसी अनजान वेबसाइट पर बैंकिंग डिटेल, पासवर्ड, OTP या संवेदनशील बिजनेस जानकारी शेयर न करें. कंपनियों को भी एडवांस ईमेल सिक्योरिटी सिस्टम इस्तेमाल करने चाहिए जो केवल शब्दों की Matching पर निर्भर न रहें बल्कि Unicode और छिपे हुए Characters को भी सही तरीके से पहचान सकें.

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