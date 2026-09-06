Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीMicrosoft का अलर्ट! ऐसे हो रहे साइबर हमले, करोड़ों Phishing Emails का हुआ खुलासा

Microsoft का अलर्ट! ऐसे हो रहे साइबर हमले, करोड़ों Phishing Emails का हुआ खुलासा

Microsoft ने करोड़ों Phishing Emails को लेकर बड़ा अलर्ट जारी किया है. आइए जानते हैं कि कैसे साइबर ठग लोगों को अपना निशाना बना रहे थे और यूजर्स कैसे इससे बचें.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 06 Sep 2026 10:50 AM (IST)
Preferred Sources

इंटरनेट यूजर्स और खासकर बिजनेस ईमेल इस्तेमाल करने वालों के लिए साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी एक गंभीर चेतावनी सामने आई है. Microsoft ने एक बड़े पैमाने पर चल रहे Phishing Campaign का पता लगाया है जिसमें हमलावर ऐसे इनविजिबल Unicode Characters का इस्तेमाल कर रहे हैं जिन्हें आम इंसान ईमेल में देख ही नहीं सकता है. इनका मकसद ईमेल सिक्योरिटी फिल्टर्स को चकमा देना है.

Invisible Characters से सिक्योरिटी सिस्टम को धोखा

Microsoft Security Research के मुताबिक, साइबर अपराधियों ने Unicode के ऐसे Characters को ईमेल के अंदर डाला जो स्क्रीन पर दिखाई नहीं देते हैं. खास तौर पर इनका इस्तेमाल फाइनेंशियल चीजों को बीच से तोड़ने के लिए किया गया है. जैसे funding जैसे शब्द में इनविजिबल Character डाल दिया जाता है. इंसान को ये नॉर्मल शब्द की तरह ही नजर आता है लेकिन फिल्टर इन्हें पहचान नहीं पाते हैं.

इस टेक्नोलॉजी को ASCII Smuggling से जोड़ा गया है. इसमें दिखाई न देने वाले, रेंडर न होने वाले Unicode Characters के जरिए एक्सट्रा जानकारी छिपाई जा सकती है.

Unicode Tags Block बना हमलावरों का हथियार

Microsoft के अनुसार, इस अभियान में सबसे ज्यादा Unicode Tags Block (U+E0000 से U+E007F) का गलत इस्तेमाल हुआ है. इस Unicode Range में ऐसे Characters मौजूद हैं जो नॉर्मल ASCII शब्दों की छिपी हुई कॉपी तैयार कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें: Google का AI धमाका! आने वाला है नया Gemini, जानें यूजर्स को क्या मिलेगा नया

ये Range लैंग्वेज की पहचान या टैगिंग जैसे कामों के लिए बनाई गई थी लेकिन अब इसका इस्तेमाल अलग तरीके से किया जा रहा है. समस्या ये है कि अलग-अलग सिक्योरिटी सिस्टम इन इनविजिबल Characters को अलग-अलग तरीके से प्रोसेस कर सकते हैं.

Business Loan के नाम पर भेजे गए फर्जी ईमेल

आपको बता दें कि इस कैंपेन में फाइनेंशियल सर्विसेज से जुड़े लालच का इस्तेमाल किया गया था. ईमेल में Business Loan, Credit Line और Advance Funding जैसे ऑफर्स का झांसा दिया गया. ऐसे ईमेल उन लोगों को निशाना बना सकते हैं जो बिजनेस फंडिंग या सरकारी लोन से संबंधित जानकारी खोज रहे हों. ईमेल में मौजूद लिंक यूजर को नकली वेबसाइट पर ले जाते हैं, जहां उनसे पर्सनल, बिजनेस या बैंक डिटेल्स मांगी जाती है.

यूजर्स कैसे रहें सुरक्षित?

ऐसे हमलों से बचने के लिए किसी भी अनजान ईमेल में मौजूद Loan, Funding, Investment या Financial Offer पर तुरंत भरोसा न करें. ईमेल में दिए गए लिंक पर क्लिक करने के बजाय उससे जुड़े संस्था की ऑफिशियल वेबसाइट खुद खोलकर जानकारी को चेक करें.

इसके अलावा किसी अनजान वेबसाइट पर बैंकिंग डिटेल, पासवर्ड, OTP या संवेदनशील बिजनेस जानकारी शेयर न करें. कंपनियों को भी एडवांस ईमेल सिक्योरिटी सिस्टम इस्तेमाल करने चाहिए जो केवल शब्दों की Matching पर निर्भर न रहें बल्कि Unicode और छिपे हुए Characters को भी सही तरीके से पहचान सकें.

यह भी पढ़ें:

फोन की आवाज हो गई है धीमी? ये आसान ट्रिक्स अपनाते ही हो जाएगी ठीक

About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
Read More
Published at : 06 Sep 2026 10:50 AM (IST)
Tags :
Microsoft TECH NEWS HINDI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
NASA ने लॉन्च किया Roman Space Telescope, अब दिखेंगे अनदेखे राज
NASA ने लॉन्च किया Roman Space Telescope, अब दिखेंगे अनदेखे राज
टेक्नोलॉजी
Google Chrome में बड़ा सिक्योरिटी अलर्ट! 12 खामियां हुईं फिक्स, हैकर्स ऐसे उठा रहे थे फायदा
Google Chrome में बड़ा सिक्योरिटी अलर्ट! 12 खामियां हुईं फिक्स, हैकर्स ऐसे उठा रहे थे फायदा
टेक्नोलॉजी
स्टैंडबाय मोड पर कितनी बिजली खाता है टीवी, जानें हिसाब-किताब?
स्टैंडबाय मोड पर कितनी बिजली खाता है टीवी, जानें हिसाब-किताब?
टेक्नोलॉजी
Android में APK Sideloading क्या है? एक गलती से फोन हो सकता है हैक
Android में APK Sideloading क्या है? एक गलती से फोन हो सकता है हैक
Advertisement

वीडियोज

Sansani: जबलपुर की अंधेरी रात का खूनी शैतान! Crime News
Janhit With Chitra Tripathi: अवैध बुलडोजर ध्वस्त..यूपी में नया विवाद !। Saharanpur Masjid Demolished
UP News: यूपी के मुरादाबाद में बड़ा हादसा 3 मंजिला बिल्डिंग एक झटके में गिरी। Viral News। Breaking
Janhit With Chitra Tripathi: 'हनुमान अंश' फिल्म या चमत्कार साक्षात्? ।Hanuman Ansh। ABP News
PM Modi Speech: Teacher's Day पर दिल्ली के SRCC से, देश के युवाओं के नाम PM मोदी का संदेश
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पूरी तरह मिटा देंगे..., अमेरिकी रक्षा मंत्री की ईरान को चेतावनी
पूरी तरह मिटा देंगे..., अमेरिकी रक्षा मंत्री की ईरान को चेतावनी
पंजाब
पंजाब का प्रभारी बनते ही सचिन पायलट का दावा, कहा- 'कांग्रेस की बनाएंगे सरकार'
पंजाब का प्रभारी बनते ही सचिन पायलट का दावा, कहा- 'कांग्रेस की बनाएंगे सरकार'
क्रिकेट
आज से शुरू दलीप ट्रॉफी का फाइनल, देखें LIVE प्रसारण और स्ट्रीमिंग डिटेल्स
आज से शुरू दलीप ट्रॉफी का फाइनल, देखें LIVE प्रसारण और स्ट्रीमिंग डिटेल्स
बॉलीवुड
Miss World 2026: जोहेरी मोल ने जीता ताज, टॉप 20 से बाहर हुईं निकिता पोरवाल
जोहेरी मोल बनीं मिस वर्ल्ड 2026, भारत की निकिता पोरवाल टॉप 20 से बाहर
विश्व
अमेरिका में दर्दनाक हादसा, रनवे पर लैंडिंग से पहले क्रैश हुआ प्लेन, 2 की मौत
अमेरिका में दर्दनाक हादसा, रनवे पर लैंडिंग से पहले क्रैश हुआ प्लेन, 2 की मौत
विश्व
फरवरी 2022 के बाद पहली बार खुला यूक्रेन का एयरस्पेस, कीव क्यों जा रहे US राजदूत
फरवरी 2022 के बाद पहली बार खुला यूक्रेन का एयरस्पेस, कीव क्यों जा रहे US राजदूत
ट्रेंडिंग
पीली साड़ी और मलाईदार ठुमके, भाभी का डांस देख दीवाने हुए यूजर्स
पीली साड़ी और मलाईदार ठुमके, भाभी का डांस देख दीवाने हुए यूजर्स
शिक्षा
यूके में पढ़ाई होगी महंगी? स्टूडेंट वीजा के लिए बढ़ी फंड की डिमांड
यूके में पढ़ाई होगी महंगी? स्टूडेंट वीजा के लिए बढ़ी फंड की डिमांड
ABP NEWS
13 गेटों से तेज़ी से पानी छोड़े जाने के कारण नर्मदा नदी उफान पर है, घाटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है।
13 गेटों से तेज़ी से पानी छोड़े जाने के कारण नर्मदा नदी उफान पर है, घाटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है।
ABP NEWS
एक औरत की इज़्ज़त किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक कुत्ते ने बचाई!
एक औरत की इज़्ज़त किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक कुत्ते ने बचाई!
ABP NEWS
कुछ ही मिनटों में आग विकराल हो गई!
कुछ ही मिनटों में आग विकराल हो गई!
ABP NEWS
मुख्यमंत्री धामी कैंची धाम के बाबा पर बनी फ़िल्म देखने पहुँचे!
मुख्यमंत्री धामी कैंची धाम के बाबा पर बनी फ़िल्म देखने पहुँचे!
ABP NEWS
माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजकर उनकी जान कैसे जोखिम में डाल रहे हैं?
माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजकर उनकी जान कैसे जोखिम में डाल रहे हैं?
Embed widget