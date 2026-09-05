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हिंदी न्यूज़यूटिलिटी5 मिनट में अपडेट करें अपना पैन कार्ड, बिना झंझट घर बैठे बदलें नाम-पता

5 मिनट में अपडेट करें अपना पैन कार्ड, बिना झंझट घर बैठे बदलें नाम-पता

पैन कार्ड में नाम, पता या मोबाइल नंबर बदलने के लिए नया पैन नंबर लेने की जरूरत नहीं होती. सही जानकारी और जरूरी डॉक्युमेंट्स के साथ पैन में सुधार के लिए आवेदन किया जा सकता है.

Written By : उफक साहिल |  Updated at : 05 Sep 2026 10:15 AM (IST)
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पैन कार्ड की जानकारी में छोटी सी गलती भी कई बार परेशानी खड़ी कर सकती है. अगर नाम में सुधार करना है, पता बदल गया है या मोबाइल नंबर अपडेट करना है, तो अब इसके लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है. घर बैठे ऑनलाइन आवेदन करके पैन की जानकारी में जरूरी बदलाव कराया जा सकता है. इसके लिए 1 अप्रैल 2026 से लागू नए नियमों के तहत पैन CR-01 फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है.

पैन की जानकारी अपडेट करने के लिए आप मान्य पैन सेवा देने वाली वेबसाइट जैसे प्रोटियन ई-गव या यूटीआईआईटीएसएल का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले इससे जुड़े पोर्टल पर जाकर चेंज या करेक्शन इन पैन डाटा का ऑप्शन चुनना होगा.  इसके बाद अपना पैन नंबर और मांगी गई दूसरी जानकारी भरें. जिस जानकारी में बदलाव करना है, उससे जुड़े ऑप्शन को चुनकर नई जानकारी दर्ज करें.

अगर जरूरत हो तो बदलाव से जुड़े डॉक्यूमेंट्स भी जमा करने होंगे. इसके बाद आवेदन के दौरान दिखाई गई फीस का पेमेंट करके फॉर्म जमा कर दें.  आवेदन की रसीद की जानकारी संभालकर रखना जरूरी है. प्रोटियन की प्रोसेस में आवेदन शुरू करने से पहले एक टोकन नंबर भी मिलता है, जो ईमेल पर भेजा जाता है. आवेदन बाद में पूरा करना हो तो इसी नंबर की जरूरत पड़ सकती है.

यह भी पढ़े: 600 रुपए में AC केबिन और चाय-नाश्ता, ताजमहल देखने ट्रेन से निकला विदेशी जोड़ा

नाम, पता और मोबाइल नंबर कैसे बदलें

नाम में सुधार के लिए नाम से जुड़ा ऑप्शन चुनकर सही जानकारी भरनी होगी. बदलाव के हिसाब से जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी मांगे जा सकते हैं. वहीं पता बदलने के लिए आवेदन में पूरा और सही नया पता दर्ज करना होगा और जरूरत पड़ने पर उसका सबूत भी देना होगा.

मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए संपर्क जानकारी वाले हिस्से में नया नंबर दर्ज करें. नंबर ध्यान से भरें, क्योंकि आवेदन से जुड़ी जानकारी इसी माध्यम से मिल सकती है.

 पैन का पता मुफ्त में बदल सकते हैं

कुछ लोगों के लिए आधार के जरिए पैन की जानकारी मुफ्त में अपडेट करने की सुविधा भी मिलती है. ये सुविधा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई-फाइलिंग सिस्टम पर मिलती है. लेकिन, हर तरह का बदलाव इस सुविधा के तहत नहीं आता. इसलिए आवेदन करने से पहले ऑफिसियल पोर्टल पर अपनी योग्यता जरूर जांच लें.

 सिर्फ जानकारी अपडेट करने के लिए नया पैन नंबर लेने की जरूरत नहीं है. सुधार सफल होने पर उसी पैन नंबर के साथ अपडेटेड जानकारी वाला नया कार्ड जारी किया जा सकता है.

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About the author उफक साहिल

उफक साहिल ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म से की थी. वर्तमान में यह हैदराबाद में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में MA मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की छात्रा हैं. इन्होंने बिहार में दरभंगा के कामेश्वरनगर स्थित ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. अभी उफक एबीपी न्यूज़ वेबसाइट के बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.
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Published at : 05 Sep 2026 10:15 AM (IST)
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