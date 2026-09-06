Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडMiss World 2026: जोहेरी मोल ने जीता ताज, टॉप 20 से बाहर हुईं निकिता पोरवाल

Miss World 2026: जोहेरी मोल ने जीता ताज, टॉप 20 से बाहर हुईं निकिता पोरवाल

मिस वर्ल्ड 2026 के मंच पर डोमिनिकन रिपब्लिक की जोहेरी मोल ने बाजी मारते हुए ताज अपने नाम कर लिया. वहीं, भारत की निकिता पोरवाल का सफर टॉप 40 तक ही पहुंच सका.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 06 Sep 2026 08:16 AM (IST)
Preferred Sources

मिस वर्ल्ड 2026 का खिताब डोमिनिकन रिपब्लिक की जोहेरी मोल ने अपने नाम कर लिया है. उन्होंने दुनिया भर से आईं खूबसूरत कंटेस्टेंट्स को पीछे छोड़ते हुए मिस वर्ल्ड का ताज जीता. वहीं, स्पेन की एलिज़ाबेथ आर अलाबेर्न फर्स्ट रनर-अप और मलेशिया की तानूसिया चेट्टी सेकेंड रनर-अप रहीं. भारत की निकिता पोरवाल टॉप 20 में भी अपनी जगह नहीं बना पाईं. 

टॉप 40 में पहुंचीं निकिता पोरवाल
इस साल मिस वर्ल्ड का ग्रैंड फिनाले वियतनाम के न्हा ट्रांग में आयोजित किया गया. मिस वर्ल्ड 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहीं निकिता पोरवाल ने भी शानदार सफर तय किया. हालांकि, वह टॉप 20 में अपनी जगह नहीं बना सकीं. निकिता टॉप 40 तक पहुंचीं और इसके साथ ही मिस वर्ल्ड में भारत के लगातार आठ एडिशन में प्लेस करने का सिलसिला भी बरकरार रहा.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Miss World (@missworld)

मिस इंडिया ने की जमकर तारीफ
मिस इंडिया के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल ने निकिता पोरवाल की जर्नी को सेलिब्रेट करते हुए लिखा, 'निकिता पोरवाल ने 73वें मिस वर्ल्ड में टॉप 40 तक का सफर तय किया है. इसके साथ ही मिस वर्ल्ड के लगातार आठ एडिशन में भारत के प्लेस करने का शानदार सिलसिला भी जारी है. निकिता, हमें आप पर गर्व है. आपने दुनिया के सबसे बड़े मंचों में से एक पर पूरे आत्मविश्वास, शालीनता और दिल से भारत का प्रतिनिधित्व किया. आपने हमें जो हर खूबसूरत पल दिया और जिस तरह देश को गौरवान्वित किया, उसके लिए आपका शुक्रिया.'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Femina Miss India (@missindiaorg)

फिनाले में निकिता पोरवाल का लुक रहा बेहद खास
मिस वर्ल्ड के फिनाले में निकिता पोरवाल बेहद खूबसूरत आउटफिट में नजर आईं. उन्होंने स्कल्प्टेड कॉर्सेट वाला गाउन पहना था, जिस पर फ्लोरल एंब्रॉयडरी और हाथ से की गई बारीक सजावट देखने को मिली. गाउन पर हजारों बीड्स और फूलों की डिटेलिंग की गई थी, जिसने उनके लुक को काफी एलिगेंट और ड्रीमी बना दिया.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Femina Miss India (@missindiaorg)

उनके गाउन में शीयर एम्बेलिश्ड स्लीव्स के साथ मरमेड सिल्हूट दिया गया था. इसके साथ इटैलियन ट्यूल की कई लेयर्स थीं, जो चलते समय गाउन को खूबसूरत फ्लो दे रही थीं. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Femina Miss India (@missindiaorg)

यह भी पढ़ें: निरहुआ ने रानी चटर्जी का कहा- 'मंथरा' तो एक्ट्रेस ने किया पलटवार

वियतनाम को खास अंदाज में दिया ट्रिब्यूट
फिनाले के दौरान निकिता ने वियतनाम की संस्कृति को भी सम्मान दिया. उन्होंने पारंपरिक वियतनामी आउटफिट 'आओ दाई' पहनकर होस्ट नेशन को खूबसूरत ट्रिब्यूट दिया. इस लुक के जरिए उन्होंने वियतनाम की खूबसूरती और सांस्कृतिक विरासत को सेलिब्रेट किया.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Femina Miss India (@missindiaorg)

111 कंटेस्टेंट्स ने लिया था हिस्सा
मिस वर्ल्ड 2026 की शुरुआत 9 अगस्त से हुई थी. इस बार दुनिया के अलग-अलग हिस्सों से कुल 111 कंटेस्टेंट्स ने कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया. सभी कंटेस्टेंट्स ने अलग-अलग चैलेंज और राउंड्स में हिस्सा लेते हुए फिनाले तक पहुंचने की कोशिश की. कई कॉम्पिटिशन थाईलैंड में आयोजित की गईं, जिसके बाद ग्रैंड फिनाले वियतनाम के न्हा ट्रांग में हुआ. 

Miss World 2026: जोहेरी मोल ने जीता ताज, टॉप 20 से बाहर हुईं निकिता पोरवाल

ये कंटेस्टेंट्स पहुंचीं टॉप 20 में
मिस वर्ल्ड 2026 के टॉप 20 में जिम्बाब्वे, जाम्बिया, सेनेगल, केन्या, साउथ अफ्रीका, पेरू, अमेरिका, अर्जेंटीना, डोमिनिकन रिपब्लिक, ब्राजील, मलेशिया, फिलीपींस, कुक आइलैंड्स, चीन, वियतनाम, फ्रांस, स्पेन, बेल्जियम, जिब्राल्टर और यूक्रेन की कंटेस्टेंट्स ने जगह बनाई. आखिर में मिस वर्ल्ड 2025 की विनर थाईलैंड की सुचाता चुआंगसरी ने अपनी सक्सेसर को ताज पहनाया. इसके साथ ही डोमिनिकन रिपब्लिक की जोहेरी मोल ने मिस वर्ल्ड 2026 का खिताब अपने नाम कर लिया.

यह भी पढ़ें: 'मिर्जापुर द मूवी' बनी 2026 की तीसरी बिगेस्ट ओपनर, 'आवारापन 2' समेत तोड़े 8 फिल्मों के रिकॉर्ड

और पढ़ें

About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
Read More
Published at : 06 Sep 2026 08:16 AM (IST)
Tags :
Miss World 2026 Joheirry Mola
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'हनुमान अंश' की बॉक्स ऑफिस सुनामी, 30वें दिन की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई
'हनुमान अंश' की बॉक्स ऑफिस सुनामी, 30वें दिन की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई
बॉलीवुड
'मिर्जापुर: द मूवी' का धमाका, शनिवार को बॉक्स ऑफिस पर नोटों की बारिश
'मिर्जापुर: द मूवी' का धमाका, शनिवार को बॉक्स ऑफिस पर नोटों की बारिश
बॉलीवुड
'मिर्जापुर द मूवी' ने 50 करोड़ के क्लब में मारी एंट्री, 2 दिन में बनाए 4 बड़े रिकॉर्ड्स
'मिर्जापुर द मूवी' ने 50 करोड़ के क्लब में मारी एंट्री, 2 दिन में बनाए 4 बड़े रिकॉर्ड्स
बॉलीवुड
'बहुत सी बातें आसमान में कही गई...', सुनीता आहूजा के आरोपों पर गोविंदा ने तोड़ी चुप्पी?
'बहुत सी बातें आसमान में कही गई...', सुनीता आहूजा के आरोपों पर गोविंदा ने तोड़ी चुप्पी?
Advertisement

वीडियोज

Sansani: जबलपुर की अंधेरी रात का खूनी शैतान! Crime News
Janhit With Chitra Tripathi: अवैध बुलडोजर ध्वस्त..यूपी में नया विवाद !। Saharanpur Masjid Demolished
UP News: यूपी के मुरादाबाद में बड़ा हादसा 3 मंजिला बिल्डिंग एक झटके में गिरी। Viral News। Breaking
Janhit With Chitra Tripathi: 'हनुमान अंश' फिल्म या चमत्कार साक्षात्? ।Hanuman Ansh। ABP News
PM Modi Speech: Teacher's Day पर दिल्ली के SRCC से, देश के युवाओं के नाम PM मोदी का संदेश
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
दिल्ली NCR
'13 साल में बदल गया भारत', SRCC में PM मोदी के भाषण पर बोले राघव चड्ढा
'13 साल में बदल गया भारत', SRCC में PM मोदी के भाषण पर बोले राघव चड्ढा
इंडिया
Exclusive: PM मोदी के किन कामों के कायल हैं अभिषेक मनु सिंघवी? खुद बताया
Exclusive: PM मोदी के किन कामों के कायल हैं अभिषेक मनु सिंघवी? खुद बताया
क्रिकेट
आज से शुरू दलीप ट्रॉफी का फाइनल, देखें LIVE प्रसारण और स्ट्रीमिंग डिटेल्स
आज से शुरू दलीप ट्रॉफी का फाइनल, देखें LIVE प्रसारण और स्ट्रीमिंग डिटेल्स
बॉलीवुड
'बहुत सी बातें आसमान में कही गई...', सुनीता आहूजा के आरोपों पर गोविंदा ने तोड़ी चुप्पी?
'बहुत सी बातें आसमान में कही गई...', सुनीता आहूजा के आरोपों पर गोविंदा ने तोड़ी चुप्पी?
विश्व
मरियम नवाज ने खोली पाक सेना की पोल, बोलीं- 'भारत नहीं अपने ही...'
मरियम नवाज ने खोली पाक सेना की पोल, बोलीं- 'भारत नहीं अपने ही...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सुप्रीम कोर्ट जाएंगे...', सहारनपुर मस्जिद मामले पर बोले इमरान मसूद
'सुप्रीम कोर्ट जाएंगे...', सहारनपुर मस्जिद मामले पर बोले इमरान मसूद
Home Tips
Roti Dough: आटा गूंथकर फ्रिज में रखते हैं, कितने घंटे बाद तक इस्तेमाल करना सही?
आटा गूंथकर फ्रिज में रखते हैं, कितने घंटे बाद तक इस्तेमाल करना सही?
एग्रीकल्चर
घर के बगीचे में उगा सकते हैं नाशपाती, जान लें तरीका
घर के बगीचे में उगा सकते हैं नाशपाती, जान लें तरीका
ABP NEWS
13 गेटों से तेज़ी से पानी छोड़े जाने के कारण नर्मदा नदी उफान पर है, घाटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है।
13 गेटों से तेज़ी से पानी छोड़े जाने के कारण नर्मदा नदी उफान पर है, घाटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है।
ABP NEWS
एक औरत की इज़्ज़त किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक कुत्ते ने बचाई!
एक औरत की इज़्ज़त किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक कुत्ते ने बचाई!
ABP NEWS
कुछ ही मिनटों में आग विकराल हो गई!
कुछ ही मिनटों में आग विकराल हो गई!
ABP NEWS
मुख्यमंत्री धामी कैंची धाम के बाबा पर बनी फ़िल्म देखने पहुँचे!
मुख्यमंत्री धामी कैंची धाम के बाबा पर बनी फ़िल्म देखने पहुँचे!
ABP NEWS
माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजकर उनकी जान कैसे जोखिम में डाल रहे हैं?
माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजकर उनकी जान कैसे जोखिम में डाल रहे हैं?
Embed widget